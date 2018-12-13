Adata hız odaklı UE700 Pro USB bellek modelini duyurdu

Depolama ürünleri konusunda lider firmalardan Adata, hıza önem veren kullanıcılara yönelik olarak UE700 Pro USB bellek modelini duyurdu. Hız, kapasite ve tasarım yeni belleklerin odak noktası olarak öne çıkıyor.

Adata UE700 Pro özellikleri

7mm kalınlığındaki kasa fırçalanmış alüminyumdan imal edilmiş. Özel sürgüsü sayesinde USB ucu kasanın içerisine giriyor. Böylece koruma için ekstra bir kapağa ihtiyaç kalmıyor. Kasa üzerinde bir LED bildirim de mevcut.

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USB 3.1 üzerinden veri transferi yapan USB bellek bu sayede 360MB/s okuma ve 180MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. 4K çözünürlüğün artık yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde yüksek transfer hızları işinizi oldukça kolaylaştıracak.

Adata UE700 Pro modelinde 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB kapasite seçenekleri yer alıyor. Ay içerisinde piyasaya çıkacak olan belleğin henüz fiyatı açıklanmadı.