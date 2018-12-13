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Adata hız odaklı UE700 Pro USB bellek modelini duyurdu

Taşınabilir bellek modellerinde hıza önem verenler için Adata UE700 Pro USB bellek modeli duyuruldu. Farklı kapasitelerdeki bellek modeli 360MB/s hızına kadar çıkıyor.
5 ay
9,9b
1
8
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Depolama ürünleri konusunda lider firmalardan Adata, hıza önem veren kullanıcılara yönelik olarak UE700 Pro USB bellek modelini duyurdu. Hız, kapasite ve tasarım yeni belleklerin odak noktası olarak öne çıkıyor.

Adata UE700 Pro özellikleri

7mm kalınlığındaki kasa fırçalanmış alüminyumdan imal edilmiş. Özel sürgüsü sayesinde USB ucu kasanın içerisine giriyor. Böylece koruma için ekstra bir kapağa ihtiyaç kalmıyor. Kasa üzerinde bir LED bildirim de mevcut.

Ayrıca Bkz. "Yer altında baz istasyonu dönemi başlıyor"

USB 3.1 üzerinden veri transferi yapan USB bellek bu sayede 360MB/s okuma ve 180MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor. 4K çözünürlüğün artık yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde yüksek transfer hızları işinizi oldukça kolaylaştıracak.

Adata UE700 Pro modelinde 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB kapasite seçenekleri yer alıyor. Ay içerisinde piyasaya çıkacak olan belleğin henüz fiyatı açıklanmadı.

 

https://www.techpowerup.com/250525/adata-launches-ue700-pro-usb-flash-drive Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 ay
SanDisk Extreme PRO ya alternatif olacaktır. Yıllarca AData USB bellek kullandım. İlk çıktığında bile en hızlıydı. Bu en hızlısı değil tabi ama yine de ışığı olması ve kasa kalitesi iyiyse tercih edilebilir...
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Kerim5100 5 ay OverClocK1ng
Hocam ışık hepsinde var ya. Bir de bu PRO'nun değil olsa olsa GO'nun alternatifi olur.
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Kerim5100 5 ay
Corsair Flash Voyager GTX, SanDisk Extreme Pro gibileri varken bunların rakamları baya komik geliyor :D
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WmGMD 5 ay Kerim5100
Fiyatları uygun olursa bence komik gelmez hocam
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