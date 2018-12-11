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Yer altında baz istasyonu dönemi başlıyor

Şehir hayatında büyük tartışmalara konu olan baz istasyonları yer altına giriyor. Vodafone ve Ericsson ortaklığında 4G ve 5G baz istasyonları yer altı şebekelerine entegre ediliyor.
5 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çok daha hızlı ve çok yönlü 5G iletişim altyapısına geçiş için artık sayılı günler kaldı. Pek çok ülkede halka açık test süreci başlamak üzere. Bununla birlikte 5G altyapıları beraberinde bazı tartışmaları da getiriyor.

Yer altı istasyonu

Hücresel iletişimin kullanıma sunulduğu ilk günden bu yana tartışma konusu olan baz istasyonları yerleşimi, 5G altyapısında artarak devam ediyor. Zaten tüm dünyayı ağ gibi sarmış olan baz istasyonlarına yenisinin eklenmesi sivil toplum örgütlerini ve yerel yönetimleri rahatsız etmiş durumda. Buna yönelik pek çok ülkede kararlar alınıyor.

5G ile birlikte baz istasyonları çok küçüldü ve sırt çantasına sığabilecek hale geldi. Bu sayede istasyonların yerleşimi konusunda imkanlar da arttı ve eskiye göre daha fazla alana baz istasyonu kurulabilecek.

Ayrıca Bkz. "Thermaltake, bellekler için aydınlatma setini duyurdu"

Yerel yönetimler ise zararları konusunda pek çok araştırma olan baz istasyonlarının halka daha fazla yaklaşmasını istemiyor. Halka açık alanlara 150 metre uzaklıkta baz istasyonu kurulması şartı 5G altyapıları için de geçerli. Bu bakımdan üreticiler farklı çözümlere yöneliyor.

Huawei bir süre önce sokak lambalarına entegre 5G baz istasyonu konseptini tanıtmıştı. Bu konsept kapsama alanını geliştirirken hem görüntü kirliliği yaratmıyor hem de gece saatlerinde de görülebiliyordu.

Vodafone İngiltere ve Ericsson ise bu konuda düzenlemelere çok fazla takılmadan olabildiğince çok baz istasyonu yerleştirme niyetinde. En işe yarar proje ise yer altındaki kablolama tünellerinin kullanılması.

Vodafone bu amaçla iki baz istasyonu konsepti geliştirmiş. Bir tanesi rögar kapağının altına yerleştirilen 4G/5G anteni. Diğeri ise varil benzeri bir yapı içerisine yerleştirilen küçük baz istasyonu. Bu çözümler yer altından yaklaşık 200 metre çap içerisine sinyal gönderebiliyor.

Yer altı tünellerinde ekipman yerleşimi şehir yönetimleri tarafından izne bağlı olmadığı için Vodafone çok hızlı bir şekilde 4G ve 5G baz istasyonlarının yerleşimini sağlayabilecek. Böylece kısa sürede geniş kapsama alanları ortaya çıkacak.

Yer altı tünelleri hali hazırda iyi bir seçenek gibi görünüyor ancak bu durumda araç geçişi esnasında ortaya çıkacak engellerin sinyalleri zayıflatma ihtimali var. Yani yine sinyal problemleri kendisini gösterebilir. Bu da çok büyük beklentilere girilen 5G teknolojisinde hayal kırıklıkları oluşturabilir.


 

https://venturebeat.com/2018/12/10/vodafone-will-hide-ericsson-4g-5g-cell-antennas-under-manhole-covers/ Yorum Yaz
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canmania 5 ay en beğenilen
Türkiye 'de bu sistemin çökmesi bi yağmura bakar
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the flying dutchman 5 ay
Türkiye'de kanalizasyon işçileri bu sistemi bozar.
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Sharparrow 5 ay
"Yerel yönetimler ise zararları konusunda pek çok araştırma olan baz istasyonlarının halka daha fazla yaklaşmasını istemiyor. Halka açık alanlara 150 metre uzaklıkta baz istasyonu kurulması şartı 5G altyapıları için de geçerli..."
Bu kural hangi ülkede geçerli keşke onuda yazsaydın çok merak ettim. Zira bizde burnumuzun dibindeler..
"Yerel yönetimler ise zararları konusunda pek çok araştırma olan baz istasyonlarının halka daha fazla yaklaşmasını istemiyor. Halka açık alanlara 150 metre uza...
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1 Avatar
huseyincarnege 5 ay
yer altımı yandık her yağmurda su basan istanbulum ne eylesin 5gyi
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maxe 5 ay
çekmeyince şikayet ederiz çekincede baz istasyonu istemeyiz
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darkaura 5 ay
insanoglu garip gercekten. wifi yada baz istasyonunun kapsama alaninda olmadan 1 gun gecirse krize girecek adamlar yakinimda cevremde baz istasyonu olmasin diye isyan ediyorlar.
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WaylandIZMIR 5 ay
asfaltlarımızda yeni deliklere hoşgeldin diyoruz.
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muammer816 5 ay
bizim ülkemiz altyapısı ve insanları(teknik işçiler vs.) için sıkıntılı olacak sistemdir.elektrik lambalarına entegre daha mantıklı olabilir.
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canmania 5 ay en beğenilen
Türkiye 'de bu sistemin çökmesi bi yağmura bakar
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rohan32 5 ay
o dlc gelmiş
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grafman09 5 ay
Köstebekgiller bu işe çok sevinecek :)
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kymelria 5 ay
Yerin üzerinde çok güzel çekiyor sanki de yerin altına alacaklar
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fuckulteli 5 ay
Bizim Vodafone değil, bizim yerel yönetimler değil
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