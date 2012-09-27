Adata'dan USB 3.0 arabirimli dünyanın en ince sabit diski: DashDrive Elite HE720

USB bellek, bellek kartı, taşınabilir sabit disk ve SSD gibi başarılı veri depolama çözümlerini tüketicilerle bir araya getiren Adata, USB 3.0 arabirimini kullanan dünyanın en ince taşınabilir sabit diski DashDrive Elite HE720'yi lanse ederek ürün portföyünü genişletiyor.



117 mm uzunluğunda, 79 mm genişliğinde, 8.9 mm kalınlığında ve 164 gram ağırlığında dizayn edilen DashDrive Elite HE720, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı paslanmaz çelik gövdeye sahip. Şık tasarımıyla göze hitap eden taşınabilir sabit diskin üzerinde mavi renkli LED gösterge ve önemli verilerin pratik şekilde yedeklenmesi için back up tuşu bulunuyor.



USB 3.0 arabirimi sayesinde USB 2.0'a kıyasla %70'lere varan oranda daha kısa sürede veri transferi gerçekleştirebildiği belirtilen taşınabilir sabit diskin kapasitesi 500 GB. 500 GB kapasitenin 100.000 adede kadar fotoğraf, maksimum 36 saat uzunluğunda video ya da 125.000 adede kadar şarkı için yeterli geleceği vurgulanıyor.

DashDrive Elite HE720, Newegg, TigerDirect ve Amazon gibi çevrimiçi satış sitelerinde 89.99$ fiyat etiketiyle yerini aldı.



http://uk.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=2&piid=195&lan=en