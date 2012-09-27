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Adata'dan USB 3.0 arabirimli dünyanın en ince sabit diski: DashDrive Elite HE720

6 yıl
1,5b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Adata'dan USB 3.0 arabirimli dünyanın en ince sabit diski: DashDrive Elite HE720
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USB bellek, bellek kartı, taşınabilir sabit disk ve SSD gibi başarılı veri depolama çözümlerini tüketicilerle bir araya getiren Adata, USB 3.0 arabirimini kullanan dünyanın en ince taşınabilir sabit diski DashDrive Elite HE720'yi lanse ederek ürün portföyünü genişletiyor.
117 mm uzunluğunda, 79 mm genişliğinde, 8.9 mm kalınlığında ve 164 gram ağırlığında dizayn edilen DashDrive Elite HE720, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı paslanmaz çelik gövdeye sahip. Şık tasarımıyla göze hitap eden taşınabilir sabit diskin üzerinde mavi renkli LED gösterge ve önemli verilerin pratik şekilde yedeklenmesi için back up tuşu bulunuyor.
USB 3.0 arabirimi sayesinde USB 2.0'a kıyasla %70'lere varan oranda daha kısa sürede veri transferi gerçekleştirebildiği belirtilen taşınabilir sabit diskin kapasitesi 500 GB. 500 GB kapasitenin 100.000 adede kadar fotoğraf, maksimum 36 saat uzunluğunda video ya da 125.000 adede kadar şarkı için yeterli geleceği vurgulanıyor.
DashDrive Elite HE720, Newegg, TigerDirect ve Amazon gibi çevrimiçi satış sitelerinde 89.99$ fiyat etiketiyle yerini aldı.
Adata'dan USB 3.0 arabirimli dünyanın en ince sabit diski: DashDrive Elite HE720
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Adata'dan USB 3.0 arabirimli dünyanın en ince sabit diski: DashDrive Elite HE720
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http://uk.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=2&piid=195&lan=en Yorum Yaz
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Python 6 yıl
Adata ürünleri ülkemizde yok gibi seagate wd dolu piyasa çeşit olması iyidir.
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Amedra 6 yıl
Oha lan bu kadar iyi bir tasarım beklemezdim, yalnız şunu da belirtmeliyim Adata'yı niyeyse Adana diye okudum.
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JoeyBane 6 yıl
Şık ve güzel. Bence 90$ ederi var:)
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xpugur 6 yıl
90 dolar 500 gb ? ... usb 3.0 1 tb lik 2.5" ler şuan zaten 200-210 tl civarına bulunuyor ... yani baya pahalı.. sadece biraz ince ve hafif olsun diye bu kadar pahalı alınır mı ki acaba ?
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İnsan Çakması 6 yıl
çok iyi. ama ihtiyacım yok.
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nohackmove 6 yıl xpugur
xpugur

90 dolar 500 gb ? ... usb 3.0 1 tb lik 2.5" ler şuan zaten 200-210 tl civarına bulunuyor ... yani baya pahalı.. sadece biraz ince ve hafif olsun diye bu kadar pahalı alınır mı ki acaba ?

farklı segmentlerdeki pek çok ürünü daha ince ve hafif olması için dünyalar kadar fark ödeyerek alıyoruz. usb disk için neden ödemeyelim dimi ama
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DH Misafiri 6 yıl
Artık a-data ürünlerini Türkiye'de doğru dürüst bulamaz olduk ne iştir anlamadım. Bir zamanlar neydi ram-ssd-usb bellek çeşit çeşit nedir acaba sebebi.??
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Puzzles 6 yıl
Tasarımı hoş ve dayanıklı. Fiyatı makul gibi, alınabilir.
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marseltalon 6 yıl
Sırf tasarımı için bile alınabilir...
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