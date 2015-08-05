Adidas, fitness odaklı faaliyet gösteren Runtastic'i satın aldı

Giyilebilir teknolojiler ve fitness takip çözümleri konusunda uzun süredir çalışmalar yapan Adidas, bu alanda uzun soluklu tecrübesi olan bir başka firma Runtastic'i satın aldığını teknoloji dünyasına duyurdu.





Avusturya kaynaklı olan Runtastic, 2009 yılından beri faaliyette ve yaklaşık 20 civarında fitness tabanlı mobil uygulaması bulunuyor. Firma ayrıca donanım tarafında da etkin ve farklı cihazları mevcut.





Runtastic yaklaşık 70 milyon kullanıcıya sahipti ve uygulamaları da 140 milyon kez indirilmişti. Adidas sadece firmanın tecrübesini değil aynı zamanda bu kullanıcı veritabanını da satın almış olacak. Adidas satın alma için firmaya 220 milyon Avro ödeyecek.





Runtastic hali hazırda çok ortaklı bir firmaydı. Axel Springer firması, yatırımcı Dr Johann Hansmann firmanın ana ortaklarındandı ve bedelin bir kısmını bu ortaklar alacak. Taraflar imzaları atmış durumda. Şimdilik Runtastic uygulamaları da faaliyetlerine devam edecek.

http://techcrunch.com/2015/08/05/runtastic-acquired-by-adidas-for-240m/?ncid=txtlnkusaolp00000595