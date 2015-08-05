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Adidas, fitness odaklı faaliyet gösteren Runtastic'i satın aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Adidas, fitness odaklı faaliyet gösteren Runtastic'i satın aldı

Giyilebilir teknolojiler ve fitness takip çözümleri konusunda uzun süredir çalışmalar yapan Adidas, bu alanda uzun soluklu tecrübesi olan bir başka firma Runtastic'i satın aldığını teknoloji dünyasına duyurdu.

Avusturya kaynaklı olan Runtastic, 2009 yılından beri faaliyette ve yaklaşık 20 civarında fitness tabanlı mobil uygulaması bulunuyor. Firma ayrıca donanım tarafında da etkin ve farklı cihazları mevcut. 

Runtastic yaklaşık 70 milyon kullanıcıya sahipti ve uygulamaları da 140 milyon kez indirilmişti. Adidas sadece firmanın tecrübesini değil aynı zamanda bu kullanıcı veritabanını da satın almış olacak. Adidas satın alma için firmaya 220 milyon Avro ödeyecek. 

Runtastic hali hazırda çok ortaklı bir firmaydı. Axel Springer firması, yatırımcı  Dr Johann Hansmann firmanın ana ortaklarındandı ve bedelin bir kısmını bu ortaklar alacak. Taraflar imzaları atmış durumda. Şimdilik Runtastic uygulamaları da faaliyetlerine devam edecek.  

http://techcrunch.com/2015/08/05/runtastic-acquired-by-adidas-for-240m/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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huseyincarnege 4 yıl
ENTARASAN yapıya sayip geri geri gidince tarla sürcek gibi :)
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V4LKyR 4 yıl
Bu fasa fiso ayakkabıyla uğraşmayın, paranıza yazık etmeyin.
Adidas Energy Boost alın.
Sanki havada yürüyorum, muhteşem bir ayakkabı gerçekten. :)
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durmanow 4 yıl
Ayakkabının altındakiler kırılıyor diye biliyorum arkadaşın ki kırıldı ve elinde patladı.
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shadowtr 4 yıl durmanow
durmanow

Ayakkabının altındakiler kırılıyor diye biliyorum arkadaşın ki kırıldı ve elinde patladı.

Garantisi var 2 yıl, gitsin versin aldığı mağazaya.
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cangunner 4 yıl
Şimdilik devam edecek derken? Valla adidas hele bi uygulamayı kaldırsın, tekrar ücret alsın falan başlarına yıkarım.



Bu arada resimdeki ayakkabı çok hoş :)

Edit: Ayakkabının normal fiyatı 444₺,şuan indirimli(!) fiyatı 289₺

Ayakkabının adı Springblade Ignite
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mentor23 4 yıl cangunner
cangunner
Şimdilik devam edecek derken? Valla adidas hele bi uygulamayı kaldırsın, tekrar ücret alsın falan başlarına yıkarım.



Bu arada resimdeki ayakkabı çok hoş :)

Edit: Ayakkabının normal fiyatı 444₺,şuan indirimli(!) fiyatı 289₺

Ayakkabının adı Springblade Ignite

İndirimli fiyatı çok iyi 180 euro burda aynı model
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