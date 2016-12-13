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Adidas'tan 3D yazıcıdan çıkmış koşu ayakkabısı

Adidas 3 boyutlu yazıcıyla ürettiği 3D Runner ayakkabılarını satışa sunuyor. 2015'te hayata geçirdikleri Futurecraft 3D konseptinin yeni yansıması olan ayakkabılar 333$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Üç boyutlu yazıcılarla yapılan ilginç ürünleri zaman zaman görüyoruz. Adidas ise geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Futurecraft 3D konseptinde üç boyutlu yazıcılarla ürettiği ayakkabılarını görmüştük.

 3D Runner

 Adidas, 2016 Rio Olimpiyatlarda madalya kazanan sporculara hediye ettiği 3D yazıcıyla üretilmiş ayakkabılardan sonra şimdi satışa sunmak için ürettiği 3D Runner ayakkabılarını görüyoruz. 
 Bu hafta New York, Londra ve Tokyo'da satışa sunulacak ayakkabı 333$ fiyat etiketiyle geliyor. New York'ta Adidas Confirmed uygulaması üzerinden iOS veya Android cihazınız üzerinden rezervasyon yaptırabilir ve 5.Cadde'deki yenş Adidas mağazasından alabilirsiniz. Diğer şehirlerde de Perşembe gününden itibaren satışa başlayacak ayakkabıları bulmak ve almak oldukça zor olacak.

https://www.engadget.com/2016/12/12/adidas-3d-runner/ Yorum Yaz
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Ohol Oula 2 yıl en beğenilen
Renkli kartuş yok muydu siyah mı vardı bir tek
1 Yanıt Yanıtla +34
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Kefelon 2 yıl
3D yazıcının amacı firmaların üretim yapması değil bence. Öncelikli amaç her müşterinin evinde 3D yazıcı bulundurmak olacak. Mesela Adidas'a bu ayakkabı modelinin lisans ücretini ödeyeceğiz ve bize 3D yazıcımız için şemasını yollayacak. Kendi 3D yazıcımızdan da çıkarıp giyeceğiz böylelikle.
Firmalarda bunun denemelerini yapıyordur gelecek için. Yoksa dediğim gibi asıl amaç 3D yazıcı ile üretip satalım değildir...
3D yazıcının amacı firmaların üretim yapması değil bence. Öncelikli amaç her müşterinin evinde 3D yazıcı bulundurmak olacak. Mesela Adidas'a bu ayakkabı modelin...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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ozgur0785 2 yıl
Teknoloji gelişiyorda ilerde üretim yapacak hammadde kalmayacak bu hızla tüketirsek...
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Bluflame 2 yıl
şöyle adidas-nike gibi bir spor markası çıkaramadık bu ülkeden, ona yanıyorum.
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kadirirdem 2 yıl
bu parçalanır ne kadar sağlam acaba...
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Ontwerper 2 yıl
başlamış bazı cahiller işsizlik artacak demeye. Bu kadar korkmayın herşeyi kötü düşünmeyin. Çalışın okuyun öğrenin. Bizler dirsek çürütürken,teknolojiye ilgi duyarken çizim yaparken bi bok olmaz diyenler şimdi de teknoloji ilerlemesin diyolar ! Neden ? Her zaman işçi gücü gerekiyor ama kalifiyeli elemanda lazım. Klasik Türk gidim fabrikada ofiste neyse iki sallamasyon iş yapım maaşımı alim bana yeter. Birşeyler geliştirelim, yeni bir şeyler öğrenelim deneyelim yok ! Sonra teknoloji gelmesin ilerlemesin. Merak etmeyin böyle tüketici toplum olduğu sürece dünyada her zaman insan gücüne ihtiyaç var.
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mehmedaltair 2 yıl
3D yazıcı ile üretilmesi fiyatını ucuzlatması gerekirken sonuna konsept yazıp 3 katı fiyat çekmişler
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tural.i 2 yıl
ayakkabının sadece tabanı 3d yazıcıdan çıkmış değil mi, yanılıyor muyum yoksa, 3d yazıcıda üretmenin hafiflik ve esneklik avantajı vardır, resimlerde tabanın gözenekli boşluklu olduğu görülüyor, kalıba dökerek bu şekilde yapamazlardı
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swat882 2 yıl
10 seneye herşey baştan aşağı değişecek. Gerekli sektörlerde 3D baskı lisansını alanlar çok zengin olacak sanırım.
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2005 üyesi 2 yıl
odev cıktısı alıyorum artık ayakkabı çıktısıda alırım
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ufuk172 2 yıl
Yazıcıdan çıkmasının sadece bir tek mantığı olabilir, o da kişiye özgü üretim.
Haberde bahsedilmiyor ama randevu alıp gidildigine gore, büyük ihtimalle ayaginizi 3 boyutlu taratıp, tamamen size özel bir ayakkabı yapıyorlar.
Başka bir mantalitesi yok yazıcıda ayakkabı yapmanın.
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ÖzgünK 2 yıl
Ayakkabından önce özel hastaneler şu hizmeti başlatsın. Devlet hastanelerinde başlaması imkansız tabi.
shiftdelete.net/...
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