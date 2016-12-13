Adidas'tan 3D yazıcıdan çıkmış koşu ayakkabısı

Üç boyutlu yazıcılarla yapılan ilginç ürünleri zaman zaman görüyoruz. Adidas ise geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Futurecraft 3D konseptinde üç boyutlu yazıcılarla ürettiği ayakkabılarını görmüştük.

3D Runner

Adidas, 2016 Rio Olimpiyatlarda madalya kazanan sporculara hediye ettiği 3D yazıcıyla üretilmiş ayakkabılardan sonra şimdi satışa sunmak için ürettiği 3D Runner ayakkabılarını görüyoruz.

Bu hafta New York, Londra ve Tokyo'da satışa sunulacak ayakkabı 333$ fiyat etiketiyle geliyor. New York'ta Adidas Confirmed uygulaması üzerinden iOS veya Android cihazınız üzerinden rezervasyon yaptırabilir ve 5.Cadde'deki yenş Adidas mağazasından alabilirsiniz. Diğer şehirlerde de Perşembe gününden itibaren satışa başlayacak ayakkabıları bulmak ve almak oldukça zor olacak.

https://www.engadget.com/2016/12/12/adidas-3d-runner/