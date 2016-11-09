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Adım adım Amazon Türkiye'ye doğru (Güncellendi: Yeni bilgiler)

Yıllardır konuşuluyor ama bir türlü sonuca ulaşılmıyor, konumuz Amazon'un ülkemize gelip gelmeyeceği. Son günlerde yaşanan bazı gelişmeler müjdeli haberi işaretliyor olabilir.
2 yıl
20,6b
1
101
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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 Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden Amazon'un resmi olarak ülkemize gelip gelmeyeceği yıllardır tarıtşılan bir konu. Son birkaç yıldır ülkemize ürün sevkiyatı yapan ve Donanım Haber Forumları'ndaki Türkiye'nin en büyük Amazon Alışveriş Rehberi kullanıcılardan büyük ilgi gören Amazon, yakında sürpriz açıklama yapabilir.
Teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin bildiği üzere amazon.com.tr adresine girilmek istendiğinde sistem otomatik olarak Amazon Almanya sitesine yönlendirme yapıyor. Bu konuda farklı teoriler yürütülebilir belki ama profesyonellerin sıklıkla kullandığı sosyal platform Linkedin'deki bir profil güncellemesi önemli bir ipucu veriyor.
Özge Özcan çoğunuza yabancı gelebilir belki ama ülkemiz teknoloji dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Aralarında Panasonic, Yandex ve Paraşüt gibi isimlerin olduğu farklı alanlardan çeşitli teknoloji firmalarında uzun yıllar pazarlama yöneticiliği yapan Özcan yakın zamanda Amazon'a geçerek Türkiye Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmaya başladı.
Almanya kısmı ise ayrıca dikkat çekiyor. Görünüşe bakılırsa Özge Özcan, Almanya'nın Münih kentinden yürütüyor çalışmalarını dolayısıyla Amazon Türkiye'nin yakın gelecekte faaliyete geçmesi ancak yönetimin Almanya üzerinden gerçekleştirilmesi de öngörülebilir. Tabi ki resmi açıklama gelene kadar her ihtimale şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.
Amazon Türkiye eğer Almanya'dan yönetilecekse hangi gerekçeyle bu şekilde aksiyon alınacak gerçekten merak konusu. Örneğin yükselen yıldız Alibaba Grubu'nun bile ülkemizde ofis ve çalışanları bulunuyor. Bir süredir ülkemizde büyük ilgi gören, kampanya ve indirimleri sıkı takip edilen Amazon'un Türkiye macerasını aktarmaya devam edeceğiz.
Güncelleme: Amazon'dan Türkçe Basın Bülteni

Amazon.de sitesinden alışveriş yapan Türk kullanıcılar, artık kendi dillerinde sitede gezinebilecek, milyonlarca ürünü Türkçe isimlerle keşfedebilecek ve müşteri hizmetlerinden Türkçe e-posta ve telefon desteği alabilecek.

Amazon, 49 avro ve üzerindeki alışverişlerde Türkiye’ye ücretsiz kargo hizmeti de sunacak.

Münih, 9 Kasım 2016 – Amazon’un Türk müşterileri, Amazon.de adresinde tercih edilen dil seçeneğini Türkçe'ye çevirerek alışveriş deneyimlerinde artık yeni bir kolaylığın keyfini sürebilecek. Ayrıca 49 avro ve üzerindeki alışverişlerde sunulan ücretsiz gönderim hizmeti de, Amazon.de'yi Türk müşteriler için cazip bir alışveriş noktası kılıyor.

İlk aşamada, milyonlarca ürüne ve Amazon.de web sitesinin "Hesabım" gibi kullanışlı bölümlerine Türkçe erişim mümkün olacak. Bu hizmet kapsamında, kullanıcılar siteyi Türkçe olarak gezinme kolaylığının yanı sıra müşteri hizmetlerinden Türkçe olarak e-posta ve telefon desteği alabilecek. Ayrıca sipariş verme ve kargo bilgileri de Türkçe olacak. Zamanla Türkçeleştirmiş yeni sayfa ve özellikler de eklenecek.

Amazon.de Ülke Müdürü Ralf Kleber görüşlerini şu şekilde paylaştı: "Müşterilerimize Türkçe alışveriş imkanı ve 49 avro ve üzerindeki alışverişlerinde ücretsiz kargo hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayede, müşterilerimizin her hangi bir engelle karşılaşmadan Avrupa’da hizmet veren bir websitemizden istedikleri ürünü almalarına yardımcı olma vizyonumuza bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz".

Amazon.de müşterileri, 25’ten fazla kategorideki ürüne Amazon’un güvenilir ve hızlı lojistik ağıyla sunduğu teslimat hizmetiyle ulaşabilecek. Amazon.de’nin Türkçe dil seçeneğine masaüstü ve mobil tarayıcılardan erişilebilecek ve Türkçe dil seçeneği daha sonraki ziyaretler için müşterilerin profiline kaydedilecek.

İlk aşamada Türkçe erişime açık ana özellikler şunlar:
- Amazon.de’yi Türkçe kullanma
- Sayıları sürekli artan milyonlarca ürüne ait isim ve başlıklar
- Türkçe e-posta ve telefon desteği sunan müşteri hizmetleri
- En çok ziyaret edilen destek sayfaları
"Hesabım" bölümü ile sipariş ve kargo bilgileri

Müşterilerin, Amazon.de'yi Türkçe kullanmak için sitenin üst kısmında yer alan gezinti çubuğundaki dünya simgesine tıklayarak "Türkçe - TR" bağlantısına tıklamaları yeterli.

Amazon.de’nin 2015 yılında İngilizce, Ağustos 2016’da Flemenkçe ve Ekim 2016’da Lehçe hizmete sunulmasının ardından Türkçe, Amazon.de dil seçenekleri arasında dördüncü yabancı dil olarak yer alıyor. Türkçe dil seçeneğiyle, sitenin Türk ziyaretçileri daha bilinçli alışveriş kararları alabiliyor; satıcılar ile tedarikçiler ise, iş hacimleri ne olursa olsun, Türkçe konuşan müşterilere de ulaşarak işletmelerini daha geniş bir uluslararası ölçeğe taşıyabiliyorlar. - Basın bülteni sonu 

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Rajeesh 2 yıl en beğenilen
bi amazondan ucuz alısveriş yapabiliyorduk, artık o da olmıcak sanırım
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ReflexAction 2 yıl
gelse ne değişecek buradaki vergilerden vs yine fiyatlar diğer yerler ile aynı olacaktır.
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dr20mouse 2 yıl
Yakında devlet 75 euro altı içinde vergi almaya baslayacak bu gidişle
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Sedat. 2 yıl
Gelmesin TR'e falan.. Ne anladık o zaman bu işten, gider yine vatan teknosa kazığına oturur millet ne Farkedecek ki.. Siz saniyomusunuz amazon buraya gelip yine yurt dışı fiyatlarıyla ürün satacak???? Şerefsiz kan emici elektronik mağaza markaları izin verir mi buna, ota b.ka vergi almayi halkını soymayi kafaya koymuş hükümet izin verir mi buna??

Benim tahminim hükümet yakında komple yurt dışından ürün getirtmeyi yasaklatir, yada ekstra bi Vestel vergisi getirir o yoluda kapatır.. Sizin sevinciniz gece siz uyurken meclisten geçecek bi yasaya bakar, Her pisliği beklerim ben bunlardan..
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Gravaze 2 yıl
Garanti şartları nasıl arkadaşlar? Genelde 1 sene yurtdışında, o garantinin geçtiği birkaç markanın dışında garanti opsiyonu yoksa bazı ürünler için risk olur.
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1982-utkan 2 yıl
Amazon abd nin en pahali sitelerindendir.O bile bize ucuz geliyor.
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cosica 2 yıl
Aliexpress te 6 dolara satılan adaptör burada mağazalarda yok internetten ise 115 TL fiyatlar satıyorlar. Amazon da gelsin hepsi gelsin.
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DH Misafiri 2 yıl
Aga çok reklam yapmasınlar bak yeminle söylüyorum. Sonra yurtdışından ürün alımını komple yasaklarlar. Yurtdışından ucuza parfüm alıyorduk çat diye engeli koydular.
Amazon engellenirse harbi çok fena dalarım.
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DH Misafiri 2 yıl
gümrük olayları nasıl oluyor sipariş vermek kolay salladım 100€ bir sipariş verdim aynen buradaki gibi paket elime kadar gelecekmi bu tarz olayları paylaşırsanız sevinirim...
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1982-utkan 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
gümrük olayları nasıl oluyor sipariş vermek kolay salladım 100€ bir sipariş verdim aynen buradaki gibi paket elime kadar gelecekmi bu tarz olayları paylaşırsanız sevinirim...

Gumruk vergisini alirken oduyorsunuz..Buradada kargo firmasina evrak yolluyorsunuz urun size geliyor..
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divisive 2 yıl
Amazon piyasayı sallayabilir. Düşük kar marjı ile çalışırlarsa gerçekten iç piyasayı hareketlendirirler. Avrupa ve ABD de yüksek kar marjı ile çalışmadıklarını duymuştum. 1000 tl ye satılan bir cep telefonunu 800-850 ye alabilirsek gerçekten amazonun faydasını görmüş oluruz. Birilerinin çıkıp bizdeki kan emici tüccarlara dersini vermesi gerekiyor ve Türkiyede bununla ilgili büyük bir boşluk var.Amazon bu fırsatı değerlendirirse internet pazarının 1 numarası olur ve pekçok şirket Türkiyede çöker.
Düşük kar marjı= çok satış= hedeflerin tutturulması= müşteri memnuniyeti= sürekli alım
Umarım amazon bu konuda kurtarıcı görevini üstlenebilir.
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaş türk firmaları yandı yanmasını istemezdim ama hakediler de kendilerini hızla düzeltmeliler amazon kaptırmadan pazarı yoksa art arda iflas çökme haberleri duyacağız hadi bakalım
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ankaland 2 yıl
amazon.com da çoğu fiyat amazon.de sitesinden daha uygun üstelik amazon.de kargo ücreti almıyor. amazon com alıyor.. bir dil ekleme önemli bir şey ama fiyat uygun olmadıktan sonra boş.. amaerikadan gümrük kargo herşey dahil türkiye fiyatlarının %25- %35 daha uygun oluyor.. anlamadığım şey toptancılar çok daha uygun fiyata ürün getiriyorlar.. neden bu kadar kazıklı satılıyor..
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shockwave error 2 yıl
2015 de euro 2.7tl idi. o zamanlar olsaydı bu amazon.de cidden çılgınlık yaşanırdı o kur ile.
Sözde büyüklerimiz TL yi değerlendirmeye çalışsalar biraz. 1 euro 3.5tl nedir arkadaş. komik gibi geliyor ama bir düşünün. adamın 1 birim parası senin paranın 3.5 katı.
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