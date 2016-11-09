Adım adım Amazon Türkiye'ye doğru (Güncellendi: Yeni bilgiler)

Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden Amazon'un resmi olarak ülkemize gelip gelmeyeceği yıllardır tarıtşılan bir konu. Son birkaç yıldır ülkemize ürün sevkiyatı yapan ve Donanım Haber Forumları'ndaki Türkiye'nin en büyük Amazon Alışveriş Rehberi kullanıcılardan büyük ilgi gören Amazon, yakında sürpriz açıklama yapabilir.

Teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin bildiği üzere amazon.com.tr adresine girilmek istendiğinde sistem otomatik olarak Amazon Almanya sitesine yönlendirme yapıyor. Bu konuda farklı teoriler yürütülebilir belki ama profesyonellerin sıklıkla kullandığı sosyal platform Linkedin'deki bir profil güncellemesi önemli bir ipucu veriyor.

Özge Özcan çoğunuza yabancı gelebilir belki ama ülkemiz teknoloji dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Aralarında Panasonic, Yandex ve Paraşüt gibi isimlerin olduğu farklı alanlardan çeşitli teknoloji firmalarında uzun yıllar pazarlama yöneticiliği yapan Özcan yakın zamanda Amazon'a geçerek Türkiye Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

Almanya kısmı ise ayrıca dikkat çekiyor. Görünüşe bakılırsa Özge Özcan, Almanya'nın Münih kentinden yürütüyor çalışmalarını dolayısıyla Amazon Türkiye'nin yakın gelecekte faaliyete geçmesi ancak yönetimin Almanya üzerinden gerçekleştirilmesi de öngörülebilir. Tabi ki resmi açıklama gelene kadar her ihtimale şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.

Amazon Türkiye eğer Almanya'dan yönetilecekse hangi gerekçeyle bu şekilde aksiyon alınacak gerçekten merak konusu. Örneğin yükselen yıldız Alibaba Grubu'nun bile ülkemizde ofis ve çalışanları bulunuyor. Bir süredir ülkemizde büyük ilgi gören, kampanya ve indirimleri sıkı takip edilen Amazon'un Türkiye macerasını aktarmaya devam edeceğiz.

Güncelleme: Amazon'dan Türkçe Basın Bülteni

Amazon.de sitesinden alışveriş yapan Türk kullanıcılar, artık kendi dillerinde sitede gezinebilecek, milyonlarca ürünü Türkçe isimlerle keşfedebilecek ve müşteri hizmetlerinden Türkçe e-posta ve telefon desteği alabilecek. Amazon.de sitesinden alışveriş yapan Türk kullanıcılar, artık kendi dillerinde sitede gezinebilecek, milyonlarca ürünü Türkçe isimlerle keşfedebilecek ve müşteri hizmetlerinden Türkçe e-posta ve telefon desteği alabilecek.



Amazon, 49 avro ve üzerindeki alışverişlerde Türkiye’ye ücretsiz kargo hizmeti de sunacak.



Münih, 9 Kasım 2016 – Amazon’un Türk müşterileri, Amazon.de adresinde tercih edilen dil seçeneğini Türkçe'ye çevirerek alışveriş deneyimlerinde artık yeni bir kolaylığın keyfini sürebilecek. Ayrıca 49 avro ve üzerindeki alışverişlerde sunulan ücretsiz gönderim hizmeti de, Amazon.de'yi Türk müşteriler için cazip bir alışveriş noktası kılıyor.



İlk aşamada, milyonlarca ürüne ve Amazon.de web sitesinin "Hesabım" gibi kullanışlı bölümlerine Türkçe erişim mümkün olacak. Bu hizmet kapsamında, kullanıcılar siteyi Türkçe olarak gezinme kolaylığının yanı sıra müşteri hizmetlerinden Türkçe olarak e-posta ve telefon desteği alabilecek. Ayrıca sipariş verme ve kargo bilgileri de Türkçe olacak. Zamanla Türkçeleştirmiş yeni sayfa ve özellikler de eklenecek.



Amazon.de Ülke Müdürü Ralf Kleber görüşlerini şu şekilde paylaştı: "Müşterilerimize Türkçe alışveriş imkanı ve 49 avro ve üzerindeki alışverişlerinde ücretsiz kargo hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayede, müşterilerimizin her hangi bir engelle karşılaşmadan Avrupa’da hizmet veren bir websitemizden istedikleri ürünü almalarına yardımcı olma vizyonumuza bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz".



Amazon.de müşterileri, 25’ten fazla kategorideki ürüne Amazon’un güvenilir ve hızlı lojistik ağıyla sunduğu teslimat hizmetiyle ulaşabilecek. Amazon.de’nin Türkçe dil seçeneğine masaüstü ve mobil tarayıcılardan erişilebilecek ve Türkçe dil seçeneği daha sonraki ziyaretler için müşterilerin profiline kaydedilecek.



İlk aşamada Türkçe erişime açık ana özellikler şunlar:

- Amazon.de’yi Türkçe kullanma

- Sayıları sürekli artan milyonlarca ürüne ait isim ve başlıklar

- Türkçe e-posta ve telefon desteği sunan müşteri hizmetleri

- En çok ziyaret edilen destek sayfaları

"Hesabım" bölümü ile sipariş ve kargo bilgileri



Müşterilerin, Amazon.de'yi Türkçe kullanmak için sitenin üst kısmında yer alan gezinti çubuğundaki dünya simgesine tıklayarak "Türkçe - TR" bağlantısına tıklamaları yeterli.



Amazon.de’nin 2015 yılında İngilizce, Ağustos 2016’da Flemenkçe ve Ekim 2016’da Lehçe hizmete sunulmasının ardından Türkçe, Amazon.de dil seçenekleri arasında dördüncü yabancı dil olarak yer alıyor. Türkçe dil seçeneğiyle, sitenin Türk ziyaretçileri daha bilinçli alışveriş kararları alabiliyor; satıcılar ile tedarikçiler ise, iş hacimleri ne olursa olsun, Türkçe konuşan müşterilere de ulaşarak işletmelerini daha geniş bir uluslararası ölçeğe taşıyabiliyorlar. - Basın bülteni sonu