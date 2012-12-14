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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe, Camera Raw 7.3 final sürümünü yayınlandı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf ve grafik uygulamaları konusunda sektörün öncü firmalarından olan Adobe, Camera Raw 7.3 Final sürümünü yayınladı.
Adobe ürünlerinde dijital fotoğraf makinelerinin "Raw" dosyalarının açılmasını ve işlenmesini sağlayan, ayrıca objektiflerin bazı geometrik hatalarını düzelten Camera Raw, 7.3 sürümü sayesinde piyasaya yeni çıkan fotoğraf makineleri ve objektifleri destek vermeye başladı. Yeni sürüm ile birlikte destek verilmeye başlanan fotoğraf makineleri ise şu şekilde;
- Canon: 6D, PowerShot S110, G15, Sx50 HS, 
- Casio: Exilim EX-ZE1000, EX-FC300S
- Leica: M-E
- Nikon: 1V2, D5200, D600
- Olympus: Penx E-PL5, Pen E-PM2, Stylus XZ-2 İHS
- Pentax: K5 II, K5 IIs, Q10
- Panasonic: DMC-GH3 
- Sony: RX1; VG30, VG900 
Adobe Camera Raw'ın yeni güncellemesini indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. 
http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2012/12/camera-raw-7-3-and-dng-converter-7-3-now-available.html 

http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2012/12/camera-raw-7-3-and-dng-converter-7-3-now-available.html Yorum Yaz
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The End Baba 6 yıl
Sh@rKs-PoWeR
The End Baba İphone 5i de düzeltiyor mu acaba? o kadar para verdim ücretsiz olmalı bence iphonelara
Evet düzeltiyor

ciddi misain
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CanTnçr 6 yıl The End Baba
The End Baba

Sh@rKs-PoWeR

The End Baba İphone 5i de düzeltiyor mu acaba? o kadar para verdim ücretsiz olmalı bence iphonelara
Evet düzeltiyor



ciddi misain

İphone 5'in çektiği fotoğraflarda meydana gelen geometrik hataları düzeltebiliyor.
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The End Baba 6 yıl
İphone 5'i de düzeltiyor mu acaba? o kadar para verdim ücretsiz olmalı bence iphonelara
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CanTnçr 6 yıl The End Baba
The End Baba

İphone 5'i de düzeltiyor mu acaba? o kadar para verdim ücretsiz olmalı bence iphonelara

Evet düzeltiyor
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DH Misafiri 6 yıl
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Ed - 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

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Japon askeri gene iş başında.
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Zommby 6 yıl
Oh nihayet...
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CanTnçr 6 yıl Zommby
Zommby

Oh nihayet...


Hangi makine için bekliyordu hocam
?
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