Adobe, Camera Raw 7.3 final sürümünü yayınlandı

Fotoğraf ve grafik uygulamaları konusunda sektörün öncü firmalarından olan Adobe, Camera Raw 7.3 Final sürümünü yayınladı.

Adobe ürünlerinde dijital fotoğraf makinelerinin "Raw" dosyalarının açılmasını ve işlenmesini sağlayan, ayrıca objektiflerin bazı geometrik hatalarını düzelten Camera Raw, 7.3 sürümü sayesinde piyasaya yeni çıkan fotoğraf makineleri ve objektifleri destek vermeye başladı. Yeni sürüm ile birlikte destek verilmeye başlanan fotoğraf makineleri ise şu şekilde;

- Canon: 6D, PowerShot S110, G15, Sx50 HS,

- Casio: Exilim EX-ZE1000, EX-FC300S

- Leica: M-E

- Nikon: 1V2, D5200, D600

- Olympus: Penx E-PL5, Pen E-PM2, Stylus XZ-2 İHS

- Pentax: K5 II, K5 IIs, Q10

- Panasonic: DMC-GH3

- Sony: RX1; VG30, VG900

Adobe Camera Raw'ın yeni güncellemesini indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2012/12/camera-raw-7-3-and-dng-converter-7-3-now-available.html

http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2012/12/camera-raw-7-3-and-dng-converter-7-3-now-available.html