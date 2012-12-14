Adobe, Camera Raw 7.3 final sürümünü yayınlandı

Haber Editörü
Fotoğraf ve grafik uygulamaları konusunda sektörün öncü firmalarından olan Adobe, Camera Raw 7.3 Final sürümünü yayınladı.
Adobe ürünlerinde dijital fotoğraf makinelerinin "Raw" dosyalarının açılmasını ve işlenmesini sağlayan, ayrıca objektiflerin bazı geometrik hatalarını düzelten Camera Raw, 7.3 sürümü sayesinde piyasaya yeni çıkan fotoğraf makineleri ve objektifleri destek vermeye başladı. Yeni sürüm ile birlikte destek verilmeye başlanan fotoğraf makineleri ise şu şekilde;
- Canon: 6D, PowerShot S110, G15, Sx50 HS,
- Casio: Exilim EX-ZE1000, EX-FC300S
- Leica: M-E
- Nikon: 1V2, D5200, D600
- Olympus: Penx E-PL5, Pen E-PM2, Stylus XZ-2 İHS
- Pentax: K5 II, K5 IIs, Q10
- Panasonic: DMC-GH3
- Sony: RX1; VG30, VG900
Adobe Camera Raw'ın yeni güncellemesini indirmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2012/12/camera-raw-7-3-and-dng-converter-7-3-now-available.html
http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2012/12/camera-raw-7-3-and-dng-converter-7-3-now-available.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ciddi misain
İphone 5'in çektiği fotoğraflarda meydana gelen geometrik hataları düzeltebiliyor.
Evet düzeltiyor
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Japon askeri gene iş başında.
Hangi makine için bekliyordu hocam ?