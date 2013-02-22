Adobe, Camera Raw'ın 10. yaşını kutluyor

Grafik tasarım ve fotoğrafçılık için ürettiği harika yazılımlar ile tanınan Adobe firması, Camera Raw'ın 10. yaşını kutluyor.

Adobe Camera Raw eklentisi, piyasaya sürüldüğü Şubat 2003 tarihinden itibaren profesyonel fotoğrafçıların mutlaka sahip olması gereken araçlardan biri haline geldi. Daha fazla sayıda fotoğraf makinesini desteklemesi ve daha fazla özelliğe sahip olması için sık sık güncellenen bu güçlü eklenti, 10. yaşına basmış durumda. Özellikle RAW dosya formatına sahip fotoğrafları düzenlemek için inanılmaz iyi özellikler sunan Camera Raw, istenirse farklı dosya formatlarını da açabiliyor ve fotoğrafların, renk, keskinlik, kumlama, parlaklık, ton, gibi ayrıntılı düzenlemeler yanında, basit fotoğraf temizleme işlemleri için de profesyonel ve amatör kullanıcılara hepsi bir yerde kaliteli çözümler sunuyor.

10. yaşını kutlayan Camera Raw için, Adobe'nin resmi blog sayfası üzerinde özel bir grafik de hazırlanmış durumda.

http://blogs.adobe.com/photoshopdotcom/2013/02/harmonic-convergence-adobe-celebrates-perfect-trifecta-of-birthdays.html

http://blogs.adobe.com/photoshopdotcom/2013/02/harmonic-convergence-adobe-celebrates-perfect-trifecta-of-birthdays.html