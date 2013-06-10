Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe, Camera Raw'ın 8.1 sürümünü duyurdu

5 yıl
380
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Adobe, Camera Raw'ın 8.1 sürümünü duyurdu
Gün içinde başarılı fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom'un beşinci sürümünü duyuran tasarım devi Adobe, ayrıca kendi programlarında RAW formatındaki fotoğraf dosyalarının açılmasına imkan sağlayan Camera Raw'ın 8.1 kodlu tam sürümünü de kullanıma sundu.

Daha önce yayınlanan RC sürümü ile destek vermeye başladığı fotoğraf makineleri yanında, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda dolgu ışık, kırmızı göz silme aracı ve Fujifilm X100s ile çekilmiş fotoğrafların keskinlik ayarlarında değişiklik ve düzeltmeler yapılan Camera Raw, ayrıca aşağıda yer alan lens modellerine de destek vermeye başladı.
  • Canon PowerShot G1 X
  • Canon PowerShot G15
  • Hasselblad HCD 4.8/24
  • Nikon Coolpix A
  • Nikon Coolpix P330
  • Nikon AF-S Nikkor 80-400 mm f/4.5-5.6G ED VR
  • HD Pentax-D FA645 Macro 90mm F2.8ED AW SR
  • HD Pentax-DA 560mm F5.6ED AW
  • Sigma 30mm F1.4 DC HSM A013
  • Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM 
  • Sigma 19mm F2.8 DN 
  • Sigma 30mm F2.8 DN 
  • Zeiss Apo Sonna T* 2/135 ZE
  • Zeiss Apo Sonnar T* 2/135 ZF.2
  • Zeiss Touit 1.8/32
  • Zeiss Touit 2.8/12 

Adobe tarafından yayınlanan Camera Raw 8.1 tam sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2013/06/camera-raw-8-1-and-dng-converter-8-1-now-available.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Gigabyte'ın yeni nesil G1.Sniper serisi anakart modelleri 5 yıl ADATA'dan PCIe, NGFF ve µSSD sürücüler! 5 yıl Apple iOS7 ve yeni OS X Canlı Yayın Tekrarı 5 yıl Colorful GeForce GTX 780 iGame: Tasarımıyla fark yaratan üst seviye ekran kartı 5 yıl TTeSPORTS Level 10M Oyuncu faresi! 5 yıl Intel IRIS Pro: Entegre bellekli en hızlı Intel GPU'sunu kullandık 5 yıl OCZ'den yeni SSD sürücüler: Vertex 450 ve PCIe Vector! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim