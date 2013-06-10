Adobe, Camera Raw'ın 8.1 sürümünü duyurdu

Haber Editörü
Gün içinde başarılı fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom'un beşinci sürümünü duyuran tasarım devi Adobe, ayrıca kendi programlarında RAW formatındaki fotoğraf dosyalarının açılmasına imkan sağlayan Camera Raw'ın 8.1 kodlu tam sürümünü de kullanıma sundu.
Daha önce yayınlanan RC sürümü ile destek vermeye başladığı fotoğraf makineleri yanında, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda dolgu ışık, kırmızı göz silme aracı ve Fujifilm X100s ile çekilmiş fotoğrafların keskinlik ayarlarında değişiklik ve düzeltmeler yapılan Camera Raw, ayrıca aşağıda yer alan lens modellerine de destek vermeye başladı.
- Canon PowerShot G1 X
- Canon PowerShot G15
- Hasselblad HCD 4.8/24
- Nikon Coolpix A
- Nikon Coolpix P330
- Nikon AF-S Nikkor 80-400 mm f/4.5-5.6G ED VR
- HD Pentax-D FA645 Macro 90mm F2.8ED AW SR
- HD Pentax-DA 560mm F5.6ED AW
- Sigma 30mm F1.4 DC HSM A013
- Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM
- Sigma 19mm F2.8 DN
- Sigma 30mm F2.8 DN
- Zeiss Apo Sonna T* 2/135 ZE
- Zeiss Apo Sonnar T* 2/135 ZF.2
- Zeiss Touit 1.8/32
- Zeiss Touit 2.8/12
Adobe tarafından yayınlanan Camera Raw 8.1 tam sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.
http://blogs.adobe.com/lightroomjournal/2013/06/camera-raw-8-1-and-dng-converter-8-1-now-available.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle