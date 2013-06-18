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Adobe, Creative Cloud servisi resmi olarak kullanıma sunuldu

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, Creative Cloud servisi resmi olarak kullanıma sunuldu
Tasarım dünyasının önemli ismi Adobe, geçtiğimizi dönemde tanıttığı ve içerisinde Photoshop CC, InDesign CC, Illustrator CC, After Effects CC, Dreamweaver CC, Premiere Pro CC gibi önemli yazılımların bulunduğu Creative Cloud ailesini resmi olarak kullanıma sundu.
Major Update adı altında yapılan güncelleme ile kullanıma sunulan yazılımlar, CC takısı ile birçok yeni araç, performans yenilikleri, ara yüz değişiklikleri, farklı bulut senkronizasyon işlemleri, tasarım ve video sürecine katkı sağlayan yardımcı uygulamalar ve farklı platformlar arası çalışma imkanına kavuşmuş durumdalar. Aylık ödeme ya da abonelik sistemi ile elde edilebilen yazılım ailesi, kullanıcıların ihtiyaç duydukları tüm araçları bir arada sunabiliyor.
Ayrıca gelen bilgilere göre ciddi indirimler ve yeni fiyat politikaları ile eski sürümleri kullanan kişileri de çekmeye çalışan Adobe, Creative Cloud ailesine gelen birçok eleştiriye rağmen çalışmalarına devam ediyor.

http://www.engadget.com/2013/06/18/adobe-creative-cloud-apps-now-available/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget Yorum Yaz
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elif..özen 5 yıl
dreamweaver cc seri numarası mevcut mudur ?
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