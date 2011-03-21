Adobe Flash Player 10.2, Android işletim sistemi için yayınlandı

Adobe firmasının Android işletim sistemli cihazlarda yer verdiği Flash Player'ın 10.2 numaralı versiyonu yayınlandı. Froyo kod adlı 2.2 ve Gingerbread kod adlı 2.3 işletim sistemleri için "final" sürümü olarak adlandırılan Flash Player 10.2, Honeycomb kod adlı 3.0.1 sürümü için "beta" olarak kullanıma sunuldu. Adobe'un yayınladığı Flash Player 10.2, bazı güvenlik açıklarını da kapattığı için zorunlu bir güncelleme olarak nitelendiriliyor.

Adobe Flash Player 10.2'nin sahip olduğu bazı özellikler, şu şekilde sıralanıyor.

H.264 videolar için donanımsal hızlandırma destekli gösterim (Honeycomb 3.0.1)

Android internet tarayıcısının render motoruyla daha uyumlu etkileşim (Honeycom 3.0.1)

İçeriklerin daha başarılı görüntülenmesi (Android 2.2+)

Sayfaların daha hızlı şekilde kaydırılması (Android 2.2+)

Flash içeriklerin sayfa içinde gösterimi (Android 3.0.1+)

Telefon ve tabletlerde geliştirilmiş performans (Android 2.2+)

Yenilenmiş ActionScript API desteğiyle otomatik olarak açılabilen sanal klavye desteği