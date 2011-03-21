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Adobe Flash Player 10.2, Android işletim sistemi için yayınlandı

Adobe firmasının Android işletim sistemli cihazlarda yer verdiği Flash Player'ın 10.2 numaralı versiyonu yayınlandı. Froyo kod adlı 2.2 ve Gingerbread kod adlı 2.3 işletim sistemleri için "final" sürü
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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LesEnfantsTerribles
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Adobe firmasının Android işletim sistemli cihazlarda yer verdiği Flash Player'ın 10.2 numaralı versiyonu yayınlandı. Froyo kod adlı 2.2 ve Gingerbread kod adlı 2.3 işletim sistemleri için "final" sürümü olarak adlandırılan Flash Player 10.2, Honeycomb kod adlı 3.0.1 sürümü için "beta" olarak kullanıma sunuldu. Adobe'un yayınladığı Flash Player 10.2, bazı güvenlik açıklarını da kapattığı için zorunlu bir güncelleme olarak nitelendiriliyor.

Adobe Flash Player 10.2'nin sahip olduğu bazı özellikler, şu şekilde sıralanıyor.

H.264 videolar için donanımsal hızlandırma destekli gösterim (Honeycomb 3.0.1)

Android internet tarayıcısının render motoruyla daha uyumlu etkileşim (Honeycom 3.0.1)

İçeriklerin daha başarılı görüntülenmesi (Android 2.2+)

Sayfaların daha hızlı şekilde kaydırılması (Android 2.2+)

Flash içeriklerin sayfa içinde gösterimi (Android 3.0.1+)

Telefon ve tabletlerde geliştirilmiş performans (Android 2.2+)

Yenilenmiş ActionScript API desteğiyle otomatik olarak açılabilen sanal klavye desteği


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hakan-omar 8 yıl
benim anlamadıgım şuki xoom umda flas player 11 yuklu 10.2 yasıl cıkıyor
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Klack 8 yıl hakan-omar
hakan-omar

benim anlamadıgım şuki xoom umda flas player 11 yuklu 10.2 yasıl cıkıyor

haber yeni gibi mi durdu gözünde ?
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DH Misafiri 8 yıl
nokıa e 71 icin flash player varmı yardımcı olursanız sevinirim..
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DH Misafiri 8 yıl
benim telefonum samsung galaxy fit s5670 indirip yüklememe rağman sadece youtube ta videoları izleyebiliyorum videgoogle da bir video açtiğımda flsh playerın en son versiyonunu yüklemeniz gerkiyor diyor yardım edebilir misiniz (android 2.2 )
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yuksek 8 yıl
HTC Wildfire, Samsung Galaxy Ace ve Galaxy Fit'e yükleyemediğini söyleyen arkadaşlara toptan cevap: cihazlarınızın işlemcileri Flash 10.X desteğine sahip değil.
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DH Misafiri 8 yıl
nokia x6 telefonumda v31.0.004 yüklü. bende bu telin android mı degılmı oldugunuda bılmıyorum ama nasıl yüklerim cepten facebooka girdiğimde vıdeoları oynatamıyorum adobenin 10.2 sürümünü nerden ve nasıl yükleriz.... android marketten oturum açamıyorum
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Volkanbaba 8 yıl

DH Misafiri

nokia x6 telefonumda v31.0.004 yüklü. bende bu telin android mı degılmı oldugunuda bılmıyorum ama nasıl yüklerim cepten facebooka girdiğimde vıdeoları oynatamıyorum adobenin 10.2 sürümünü nerden ve nasıl yükleriz.... android marketten oturum açamıyorum


X6 da symbian işletim sistemi var android deil.Symbian için yoksa yükleyemessin
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DH Misafiri 8 yıl
merhaba, samsung galaxy ace ıcın flash player yüklemek ıstıyorum. hangi sürümü yüklemem gerektiği konusunda yardımcı olurmusunuz.
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DH Misafiri 8 yıl
HTC wildfire'a telefon 2.2 olmasina ragmen yuklenmiyor. Bilginize.
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DH Misafiri 8 yıl
apk dosyasını indirmek için bir bağlantı: androidtakip.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
Flaş player yüklemek istiyorum bi türlü olmuyor neden olmuyor nasıl video izleyebilirim yardımcı olun ltf...
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BlessedSoul 8 yıl
DH Misafiri
Flaş player yüklemek istiyorum bi türlü olmuyor neden olmuyor nasıl video izleyebilirim yardımcı olun ltf...


Telefonunuz nedir?
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spongio 8 yıl
yukledim nexus s e daha denemedim performansi cok arttiriyor mu deneyen var mi sayfalari kaydirirken buyutup kuculturken takiliyordu hep
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WoXeD 8 yıl
cevap için teşekkürler.eski sürümleri nerden bulabilirim acaba?
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