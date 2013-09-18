Adobe, Lightroom 5.2 ve Camera Raw 8.2'nin tam sürümlerini kullanıma sundu

Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki bir numaralı ismi Adobe, geçtiğimiz Ağustos ayında RC sürümlerini yayınladığı fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom ve kendi programlarında fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki dosyalarını açmaya yarayan Camera Raw’ın tam sürümlerini yayınladı.

Lightroom içerisine 5.2 tam sürümüyle birçok yeni kontrol seçeneği, hata düzeltmeleri, yeni lens düzeltmeleri, görüntüleme desteği ve farklı özellikler ekleyen Adobe, aynı şekilde Camera Raw'ın da 8.2 sürümüyle yeni kontrol seçeneklerini, interaktif Histogram, yeni fotoğraf makinesi destekleri ve birçok ufak yeniliği de kullanıcılara sunuyor. Camera Raw 8.2 tam sürümünün yeni özellikleri sadece Photoshop CC içerisinde kullanılabiliyorken, destek verilmeye başlanan Canon EOS 70D, PowerShot G16, PowerShot S120, Casio Exilim EX-ZR800, Fujifilm FinePix HS22EXR, FinePix HS35EXR, FinePix S205EXR, X-M1, Leica C (Typ 112), Olympus E-M1, Panasonic Lumix DMC-GX7, Lumix DMC-FZ70, Lumix DMC-FZ72, Pentax Q7, K-50, K-500, Sony DSC-RX100 II, A3000 (ILCE-3000) ve NEX-5T fotoğraf makinelerinin RAW dosyaları ise Photoshop CS6 versiyonuyla da açılabiliyor.

Adobe tarafından tam sürümleri yayınlanan Lightroom 5.2 ve Camera Raw 8.2'ye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2013/09/17/adobe-releases-camera-raw-8-2-and-lightroom-5-2?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2