Adobe, Lightroom 5.5 ve Camera Raw 8.5'ün tam sürümlerini kullanıma sundu

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Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom ve kendi programlarında fotoğraf makineleri ile cep telefonlarının RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın 5.5 sürüm kodlu tam sürümlerini kullanıma sundu.
Yayınlanan Lightroom 5.5 ve Camera Raw 8.5 ile destek verilmeye başlanan yeni fotoğraf makineleri şu şekilde;
- Canon PowerShot G1 X Mark II
- Fuji FinePix S1
- Nikon 1 J4
- Nikon 1 V3
- Olympus OM-D E-M10
- Panasonic LUMIX DMC-GH4
Adobe Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3 içerisine eklenen yeni lens profilleri ise şu şekilde;
- Sigma 50mm F1.4 DG HSM
- Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM
- Tamron 16-300mm F3.5-6.3 DiII VC PZD MACRO
- Fujifilm Tele Conversion Lens TCL-X100
- Nikon 1 NIKKOR VR 10-30mm f3.5-5.6 PD-ZOOM
- Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
- Sigma 50mm F1.4 DG HSM
- Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM
- Tamron 16-300mm F3.5-6.3 DiII VC PZD MACRO
- Tamron SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD
- Sigma 30mm F1.4 DC HSM
- Sigma 50mm F1.4 DG HSM
- Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM
- Sigma 30mm F1.4 DC HSM
Birçok diğer geliştirmenin de yapıldığı Adobe Lightroom 5.5 ve Camera Raw 8.5 sürümülerine Mac ve Windows sistemler için buradan ulaşabilirsiniz.
http://photographylife.com/lightroom-5-5-and-camera-raw-8-5-update Yorum Yaz Paylaş Tweetle