Adobe, Lightroom 5.5 ve Camera Raw 8.5'ün tam sürümlerini kullanıma sundu

Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom ve kendi programlarında fotoğraf makineleri ile cep telefonlarının RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın 5.5 sürüm kodlu tam sürümlerini kullanıma sundu.

Yayınlanan Lightroom 5.5 ve Camera Raw 8.5 ile destek verilmeye başlanan yeni fotoğraf makineleri şu şekilde;

Canon PowerShot G1 X Mark II

Fuji FinePix S1

Nikon 1 J4

Nikon 1 V3

Olympus OM-D E-M10

Panasonic LUMIX DMC-GH4







Adobe Lightroom 5.3 ve Camera Raw 8.3 içerisine eklenen yeni lens profilleri ise şu şekilde;

Sigma 50mm F1.4 DG HSM

Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM

Tamron 16-300mm F3.5-6.3 DiII VC PZD MACRO

Fujifilm Tele Conversion Lens TCL-X100

Nikon 1 NIKKOR VR 10-30mm f3.5-5.6 PD-ZOOM

Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

Sigma 50mm F1.4 DG HSM

Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM

Tamron 16-300mm F3.5-6.3 DiII VC PZD MACRO

Tamron SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD

Sigma 30mm F1.4 DC HSM

Sigma 50mm F1.4 DG HSM

Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM

Sigma 30mm F1.4 DC HSM

Birçok diğer geliştirmenin de yapıldığı Adobe Lightroom 5.5 ve Camera Raw 8.5 sürümülerine Mac ve Windows sistemler için buradan ulaşabilirsiniz.

http://photographylife.com/lightroom-5-5-and-camera-raw-8-5-update