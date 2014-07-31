Adobe, Lightroom 5.6 ve Camera Raw 8.6'nın tam sürümlerini kullanıma sundu





Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom'un 5.6 ve kendi programlarında fotoğraf makineleri ile cep telefonlarının RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın 8.6 sürüm kodlu tam sürümlerini kullanıma sundu.





Yayınlanan Lightroom 5.6 ve Camera Raw 8.6 ile destek verilmeye başlanan yeni fotoğraf makineleri şu şekilde;





Nikon D810

Panasonic GH4

Panasonic FZ1000 Yeni eklenen lens profilleri ise aşağıda sıralanıyor; Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM

Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD

Tamron 18-200 f/3.5-6.3 DiIII VC B011EM

Nikon 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5 – 5.6

Tamon 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD

Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM A013

Schneider Kreuznach LS 40-80mm f/4.0-5.6

Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM

Sony 28mm f/2.8

Sony 16mm f/2.8 Balıkgözü

Sony DT 16-105mm f/3.5-5.6

Sony DT 18-200mm f/3.5-6.3

Sony DT 18-250mm f/3.5-6.3

Sony 70-200mm f/2.8G

Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM

Sony 70-400mm f/4-5.6 G SSM

Sony 70-400mm f/4-5.6 G SSM II

Sony 135mm f/2.8 [T4.5] STF

Sony 300mm f/2.8 G SSM II

Zeiss Touit 2.8/50M





Birçok performans geliştirmesinin de yapıldığı Adobe Lightroom 5.6 ve Camera Raw 8.6 sürümülerine Mac ve Windows sistemler için buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.photographybay.com/2014/07/31/lightroom-5-6-and-camera-raw-8-6-now-available/