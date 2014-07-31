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Adobe, Lightroom 5.6 ve Camera Raw 8.6'nın tam sürümlerini kullanıma sundu

4 yıl
432
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, Lightroom 5.6 ve Camera Raw 8.6'nın tam sürümlerini kullanıma sundu

Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom'un 5.6 ve kendi programlarında fotoğraf makineleri ile cep telefonlarının RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın 8.6 sürüm kodlu tam sürümlerini kullanıma sundu.  

Yayınlanan Lightroom 5.6 ve Camera Raw 8.6 ile destek verilmeye başlanan yeni fotoğraf makineleri şu şekilde;

  • Nikon D810
  • Panasonic GH4
  • Panasonic FZ1000
Yeni eklenen lens profilleri ise aşağıda sıralanıyor;
  • Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
  • Canon EF 16-35mm f/4L IS USM
  • Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD
  • Tamron 18-200 f/3.5-6.3 DiIII VC B011EM
  • Nikon 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5 – 5.6
  • Tamon 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD
  • Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM A013
  • Schneider Kreuznach LS 40-80mm f/4.0-5.6
  • Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM 
  • Sony 28mm f/2.8
  • Sony 16mm f/2.8 Balıkgözü
  • Sony DT 16-105mm f/3.5-5.6
  • Sony DT 18-200mm f/3.5-6.3
  • Sony DT 18-250mm f/3.5-6.3
  • Sony 70-200mm f/2.8G
  • Sony 70-300mm f/4.5-5.6 G SSM
  • Sony 70-400mm f/4-5.6 G SSM
  • Sony 70-400mm f/4-5.6 G SSM II
  • Sony 135mm f/2.8 [T4.5] STF
  • Sony 300mm f/2.8 G SSM II
  • Zeiss Touit 2.8/50M 

Birçok performans geliştirmesinin de yapıldığı Adobe Lightroom 5.6 ve Camera Raw 8.6 sürümülerine Mac ve Windows sistemler için buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.photographybay.com/2014/07/31/lightroom-5-6-and-camera-raw-8-6-now-available/ Yorum Yaz
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