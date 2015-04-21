Adobe Lightroom CC / 6 resmen duyuruldu

Yazılım dünyasının önemli ismi Adobe, uzun zamandır bilgileri gelen gelişmiş fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom'un Windows ve Mac uyumlu yeni sürümlerini resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

"CC" (Bulut tabanlı aylık Crative Cloud aboneliği kapsamında) ve "6" (Bağımsız versiyon) olmak üzere iki farklı isimlendirme ile karşımıza çıkan yeni Lightroom, fotoğraf odaklı birçok yeniliği de beraberinden getiriyor. Bunların başında da yüz tanıma teknolojisi geliyor. Adobe Lightroom CC / 6 artık fotoğraf içerisindeki kişileri otomatik olarak işaretleyebiliyor ve daha önceden belirlenen kişileri fotoğraf ile eşleştirerek hem fotoğraf bulmayı kolaylaştırıyor hem de etiket temelli daha rahat bir çalışma ortaya koyuyor.

Lightroom 5'e oranla bazı efekt ve filtrelerin işlenmesi noktasında GPU'dan yararlanarak %100'lere yaklaşan bir performans artışı sunabilen Lightroom CC / 6, HDR yani Yüksek Dinamik Aralık aracıyla farklı pozlama değerlerine sahip birden fazla fotoğrafı (RAW ya da JPEG) birleştirerek oldukça detaylı sonuçlar ortaya koyabiliyor ve Graduated ile Radial filtrelerini artık bölgesel olarak fırça üzerinden uygulayabiliyor. Yazılım, fotoğrafları izleme noktasında da geliştirilerek artık daha fazla slayt geçiş seçeneği sunuyor.

Yine yeni eklenen "Panorama Merge" özelliğiyle farklı açılardan çekilmiş birden fazla fotoğrafı birleştirerek tek bir büyük panorama hazırlayabilen yazılım, bu işlemi hem RAW hem de JPEG fotoğraf için gerçekleştirebiliyor ve otomatik olarak gerekli perspektif düzeltemelerini yerine getirebiliyor.

Yeni Lightroom CC / 6 ile beraber Adobe Lightroom'un iOS ve Android sürümlerini de güncellemiş durumda. Bu doğrultuda yeni sürüm artık grup fotoğrafları için dilimli görüntü sağlayabiliyor. Aynı zamanda fotoğrafları değerlendirmek kolaylaşıyor, kesme süreci geliştiriliyor ve bir fotoğraf üzerinde yapılacak değişiklikler kopyalanarak başka bir fotoğraf üzerine de hızlı bir şekilde uygulanabiliyor.

Adobe Lightroom'un CC versiyonu ayda 9,99$'a abonelik şeklinde, istenirse de bağımsız bir yazılım olarak 149$'a satın alınabiliyor. Yeni sürüm hakkında hazırlanan tanıtım videolarını burada izleyebilirsiniz.

http://www.macrumors.com/2015/04/21/adobe-lightroom-updated-with-new-features/