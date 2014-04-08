Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe Lightroom, iPad için indirmeye sunuldu

5 yıl
193
1
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Adobe Lightroom, iPad için indirmeye sunuldu

Adobe'nin popüler resim arşivleme ve düzenleme yazılımı Lightroom sadece iPad modellerine özel olarak App Store'da indirmeye sunuldu.

Lightroom uygulaması masaüstü versiyonundaki pek çok özelliği iPad'e getiriyor. Dokunmatik kontroller için optimize edilen uygulama, değişiklikleri anında bulut sunucular üzerinde kaydediyor ve farklı cihazlardan değişikliklere ulaşmak mümkün oluyor. 

Uygulama akıllı önizleme yöntemi ile sıkıştırılmış RAW dosyalarını cihazınıza aktarıyor. 2560 piksel genişliğe indirgenen resimler böylece depolamanızı ve sisteminizi yormadan işlenebiliyor. Orijinal RAW dosyaları ise masaüstü cihazınızda muhafaza ediliyor. Tek tek resimlerin renk gamını, parlaklığını, berraklığını ayarlamanız da mümkün.

iPad için Lightroom uygulamasını kullanmadan önce masaüstünde Lightroom 5.4 güncellemesinin yüklü olması gerekiyor. Zira mobil Lightroom bir yardımcı uygulama gibi çalışıyor. Uygulamayı indirmek ücretsiz ancak kullanmak için aylık 10 $'dan başlayan Creative Cloud aboneliğine ihtiyacınız var.




Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Radeon R9 295X2 sahneye çıkıyor "Dünyanın en hızlı ekran kartına yakından bakış" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim