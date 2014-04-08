Adobe Lightroom, iPad için indirmeye sunuldu





Adobe'nin popüler resim arşivleme ve düzenleme yazılımı Lightroom sadece iPad modellerine özel olarak App Store'da indirmeye sunuldu.





Lightroom uygulaması masaüstü versiyonundaki pek çok özelliği iPad'e getiriyor. Dokunmatik kontroller için optimize edilen uygulama, değişiklikleri anında bulut sunucular üzerinde kaydediyor ve farklı cihazlardan değişikliklere ulaşmak mümkün oluyor.





Uygulama akıllı önizleme yöntemi ile sıkıştırılmış RAW dosyalarını cihazınıza aktarıyor. 2560 piksel genişliğe indirgenen resimler böylece depolamanızı ve sisteminizi yormadan işlenebiliyor. Orijinal RAW dosyaları ise masaüstü cihazınızda muhafaza ediliyor. Tek tek resimlerin renk gamını, parlaklığını, berraklığını ayarlamanız da mümkün.





iPad için Lightroom uygulamasını kullanmadan önce masaüstünde Lightroom 5.4 güncellemesinin yüklü olması gerekiyor. Zira mobil Lightroom bir yardımcı uygulama gibi çalışıyor. Uygulamayı indirmek ücretsiz ancak kullanmak için aylık 10 $'dan başlayan Creative Cloud aboneliğine ihtiyacınız var.











