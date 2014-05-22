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Adobe, Photoshop CC'nin dokunmatik ekranlara uygun versiyonu üzerinde çalışıyor

5 yıl
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, Photoshop CC'nin dokunmatik ekranlara uygun versiyonu üzerinde çalışıyor
Tasarım dünyasının bir numaralı yazılım sağlayıcı Adobe, Microsoft Surface Pro 3 sunumunda görüldüğü üzere Photoshop CC'nin dokunmatik ekranlara uygun versiyonu üzerinde çalışma gösteriyor.
Surface Pro 3 için düzenlenen etkinlik kapsamında görülen yeni Photoshop CC, gelen bilgilere göre dokunmatik ekranlar ve stylus kalem kullanımı için çok daha ideal bir yapı ortaya koyuyor. Arayüz elementlerinin iki kat daha büyük olduğu ve böylece parmak ile kontrolünün daha kolay olduğu belirtilen popüler fotoğraf düzenleme yazılımı, iki parmak yakınlaştırma, döndürme ve kaydırma gibi hareketleri de kullanım sürecine etkili şekilde dahil edebiliyor.
Şimdilik Windows işletim sistemli tabletlere özel olarak geliştirildiği belirtilen bu özel Photoshop CC sürümünün, kullanıma sunulma tarihi ise henüz açıklanmış değil.

http://www.engadget.com/2014/05/20/adobe-touch-friendly-photoshop/ Yorum Yaz
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oktayakgoz 5 yıl en beğenilen
Windows tabletlerin ayak sesleri. Meseleyi sadece tablet konusunda düşünmemek gerek. Sonuçta bilgisayarlarda eninde sonunda dokunmatik olacak. Hem tablet hem pc şuan mantıklı olabilir ama ilerde bunun için iki ayrı cihaz anlamsız olacak. Microsoft şuanda geriden geliyor olabilir ama tablet/ pc entegrasyonu konusunda hayli yol aldı. Googleın işletim sistemi bile emekleme döneminde. Appleın macleri dokunmatik yapma konusunda çalışması bile yok.

Uzun vadede kazanan Microsoft olacaktır
Windows tabletlerin ayak sesleri. Meseleyi sadece tablet konusunda düşünmemek gerek. Sonuçta bilgisayarlarda eninde sonunda dokunmatik olacak. Hem tablet hem p...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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kpln04 5 yıl
bir yanda mobil bir yanda pc işletim sistemi kıyaslamak ne kadar doğru?
win rt ye noldu gördük hep birlikte
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oktayakgoz 5 yıl en beğenilen
Windows tabletlerin ayak sesleri. Meseleyi sadece tablet konusunda düşünmemek gerek. Sonuçta bilgisayarlarda eninde sonunda dokunmatik olacak. Hem tablet hem pc şuan mantıklı olabilir ama ilerde bunun için iki ayrı cihaz anlamsız olacak. Microsoft şuanda geriden geliyor olabilir ama tablet/ pc entegrasyonu konusunda hayli yol aldı. Googleın işletim sistemi bile emekleme döneminde. Appleın macleri dokunmatik yapma konusunda çalışması bile yok.

Uzun vadede kazanan Microsoft olacaktır
1 Yanıt Yanıtla +6
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Güzel şeyler ortaya çıkabilir
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memoseler 5 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
Windows tabletlerin ayak sesleri. Meseleyi sadece tablet konusunda düşünmemek gerek. Sonuçta bilgisayarlarda eninde sonunda dokunmatik olacak. Hem tablet hem pc şuan mantıklı olabilir ama ilerde bunun için iki ayrı cihaz anlamsız olacak. Microsoft şuanda geriden geliyor olabilir ama tablet/ pc entegrasyonu konusunda hayli yol aldı. Googleın işletim sistemi bile emekleme döneminde. Appleın macleri dokunmatik yapma konusunda çalışması bile yok.

Uzun vadede kazanan Microsoft olacaktır

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