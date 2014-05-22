Adobe, Photoshop CC'nin dokunmatik ekranlara uygun versiyonu üzerinde çalışıyor

Tasarım dünyasının bir numaralı yazılım sağlayıcı Adobe, Microsoft Surface Pro 3 sunumunda görüldüğü üzere Photoshop CC'nin dokunmatik ekranlara uygun versiyonu üzerinde çalışma gösteriyor.

Surface Pro 3 için düzenlenen etkinlik kapsamında görülen yeni Photoshop CC, gelen bilgilere göre dokunmatik ekranlar ve stylus kalem kullanımı için çok daha ideal bir yapı ortaya koyuyor. Arayüz elementlerinin iki kat daha büyük olduğu ve böylece parmak ile kontrolünün daha kolay olduğu belirtilen popüler fotoğraf düzenleme yazılımı, iki parmak yakınlaştırma, döndürme ve kaydırma gibi hareketleri de kullanım sürecine etkili şekilde dahil edebiliyor.

Şimdilik Windows işletim sistemli tabletlere özel olarak geliştirildiği belirtilen bu özel Photoshop CC sürümünün, kullanıma sunulma tarihi ise henüz açıklanmış değil.

http://www.engadget.com/2014/05/20/adobe-touch-friendly-photoshop/