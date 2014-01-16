Adobe, Photoshop CC'ye üç boyutlu baskı desteğini ekledi

Son zamanlarda bazı sorunlar yaşamış olsa da tasarım dünyasının bir numaralı yazılım sağlayıcıları arasında yer almaya devam eden Adobe, çağın gereklerine uygun olarak Photoshop CC'ye üç boyutlu baskı desteğini getirdi.





Üç boyutlu tasarım konusunda uzun zamandır birçok olanak sunan ve artık üretim dünyasının son yıldızı üç boyutlu baskı tarafına da destek vermeye başlayan Photoshop CC, kişilere eklenen diğer üç boyutlu tasarımların düzenlenmesine, sıfırdan içerikler hazırlanmasına ve bağlı olan üç boyutlu yazıcılar (Şimdilik belirli modeller) ya da çevrimiçi servisler ( Shapeways) üzerinde baskılar alınmasına imkan tanıyor. Daha etkili sonuçlar için otomatik düzeltme ve baskıların ayakta kalabilmesi için özel destek ekleme özelliğiyle gelen yazılım, daha çok üç boyutlu özel yazılımlara yardımcı bir görev üstleniyor.





Adobe tarafından konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilir, konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blogs.adobe.com/photoshopdotcom/2014/01/photoshop-cc-gets-physical-3d-printing-in-just-one-click.html