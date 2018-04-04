Adobe Premiere Pro'ya otomatik renk eşleştirme ve fon müziği kısma özellikleri geldi

Adobe, Photoshop ve Lightroom'da kullanılan Sensei yapay zeka platformunun Premiere Pro CC'ye geldiğini duyurdu. Video düzenleme yazılımı artık tek tıklamayla renk eşleştirme seçeneğine kavuşmuş durumda. Adobe Sensei yapay zekasıyla desteklenen bu özellik iki farklı klibin görüntüsünü karşılaştırarak renklerini birbiriyle eşleştirebiliyor.

Ayrıca bu işlemi yaparken cilt tonlarını koruduğunu da belirtelim. Tüm değişiklikler bölünmüş görünüm sayesinde kullanıcılar tarafından görülebileceği gibi yapay zeka işini bitirdikten sonra renk ayarına elle müdahele ederek ince ayar yapılabilecek.

Fon müziğinin sesi otomatik olarak kısılabilecek

Diğer yandan Premiere Pro CC artık arka plandaki müziği otomatik olarak kısabiliyor. Video düzenleyiciler bu özellik sayesinde diyalog, ses efektleri ve dış ses algılandığında otomatik olarak fon müziğinin sesinin azaltılmasını sağlayabilecekler. Böylece bunu manuel olarak zahmetli bir şekilde yapmalarına gerek kalmayacak.

Güncelleme ayrıca döndürme, ölçek ve pozisyon için yeni kontroller dahil olmak üzere hareketli grafik şablonları ile çalışırken kullanıcıların işini kolaylaştıracak bazı geliştirmeler de içeriyor. Adobe, 360 derece video için yeni geçişler ve efektler yayınladı. Son olarak Windows Karma Gerçeklik ile entegrasyon sayesinde artık daha fazla başlığın Premiere Pro ile uyumlu hale geldiğini belirtelim.

https://www.engadget.com/2018/04/04/adobe-premiere-color-match-sensei/