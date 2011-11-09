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Adobe kısa süre sonra Flash Player'ın ömrünü tamamladığını açıklayabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,8b
1
78
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformlarda animasyon ve videoları oynatmak amacıyla Adobe tarafından geliştirilen Flash Player eklentisi Apple'ın kesinlikle bu formatı cihazlarında kullanmayacağını açıklamasıyla bir anda gündeme oturmuş ve tartışmaların odağında kalmıştı. 

O günden bu yana Apple kararında geri adım atmadı ve HTML 5 standardına yatırım yapmaya devam etti. Ancak Adobe iddialara göre Flash Player çalışmalarına son vermeye hazırlanıyor.

ZDNet tarafından Adobe'nin ortaklarına gönderdiği maile dayanarak verilen haberde firma Flash platformunda bundan sonraki çalışmalarının Adobe AIR odaklı devam edeceğini belirterek geliştiricilerin tüm mobil uygulama mağazalarına yönelik olarak Adobe AIR tabanlı uygulama paketleri hazırlamalarını istedi. 

Firma Flash Player geliştirilmesine son verileceğini sadece Android ve PlayBook ortamı için güvenlik güncellemelerinin yayınlanacağını açıkladı.

Adobe kısa süre önce de HTML 5 standardına yatırım yapma planlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. iOS platformu için de Adobe Flash Media Server 4.5 ve Flash Access 3.0 çözümleri  duyurulmuştu.
Yıllardır devam eden Adobe-Apple kavgasında böylece Adobe tarafının yenilgiyi kabul ettiği anlaşılıyor. Eğer iddialar doğruysa hafta bitmeden Adobe tarafının resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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hangman2546 8 yıl en beğenilen
bencede iyi olur... bilgisayari kasiyor...
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SystemApps 8 yıl
drony

SystemApps

korayus

Haber çevirisi biraz hatalı olmuş.

Sadece mobil platforumlardaki flash player'den bahsediliyor. PC'de bir değişiklik söz konusu değil.

Kaynak: Engadged

engadget.com/...

apple gözlüğü ile HATALI çevirmeleri normal zaten

Haber "Mobil..." diye başlıyor nasıl okuyorsunuz yahu

Adobe kısa süre sonra Flash Player'ın ömrünü tamamladığını açıklayabilir

sen bu başlıktan ne anlıyorsun söylemesi ayıp?Mobil diye birşey geçiyormu?İçeriğe bak bakalım ve sonrada yorumlara bak.Acaba sorun bendemi?Yoksa editördemi?
dronySystemAppskorayusHaber çevirisi biraz hatalı olmuş.Sadece m...
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DH Misafiri 8 yıl
Apple bir halt kazanmadı. Apple ile sürtüşme olmasaydı da belli bir zaman sonra bu noktaya gelinecekti. Flash'ın ortaya çıkış amacı (ve o zamanki şartlar) bambaşkaydı. Bugün içinse hantal bir teknoloji, sıkı donanıma sahip bir bilgisayarı bile kasabiliyor. Apple olan sürtüşme süreci hızlandırmıştır sadece.
Apple bir halt kazanmadı. Apple ile sürtüşme olmasaydı da belli bir zaman sonra bu noktaya gelinecekti. Flash'ın ortaya çıkış amacı (ve o zamanki şartlar) bamba...
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DH Misafiri 7 yıl
ayfon ne la :D
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1. Selim 8 yıl
iosun yayılması ile artık zaten pek çok sitede flash terkedilmeye başladı. he flashı terketmiyorsa da app yapıyorlar zaten. onu da yapmıyorsa site sahibi firmanın öngörüsüzlüğüdür. apple kendine güvendi ve flashı mağlup etti. bu durum bir başarıdır bir zaferdir. android kullanıcıları artık flash üzerinden pazarlamasın telefonlarını.
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metinTasci 8 yıl
up
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sertacarslan 8 yıl
Kardeşim, Flash player iPhone çıktığında da gerekliydi, şimdi de gerekli, birkaç sene daha gerekli olmaya devam edecek.
Android 2.2'den sonra Flash'ı da destekliyordu, HTML5'i de destekliyor.
Ama Flash tamamen öldüğünde iPhone 3GS kalacak mı piyasada bilmem. Adam gibi bir internet deneyimi yaşayamadan tarih olacak zavallı telefon.
İnada ne gerek vardı, Apple de koysaydı Flash player'i, HTML5 siteye HTML5, flash siteye flash kullansaydı.
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Centauri 8 yıl sertacarslan
sertacarslan

Kardeşim, Flash player iPhone çıktığında da gerekliydi, şimdi de gerekli, birkaç sene daha gerekli olmaya devam edecek.
Android 2.2'den sonra Flash'ı da destekliyordu, HTML5'i de destekliyor.
Ama Flash tamamen öldüğünde iPhone 3GS kalacak mı piyasada bilmem. Adam gibi bir internet deneyimi yaşayamadan tarih olacak zavallı telefon.
İnada ne gerek vardı, Apple de koysaydı Flash player'i, HTML5 siteye HTML5, flash siteye flash kullansaydı.

Flash player gereksizdi, simdi de gereksiz.

Apple stratejik olarak kullanicilarin eski teknolojilerini hizli bir sekilde terketmesini ister, cunku teknoloji dunyasinin degisim ajanidir. Psikolojik olarak yeni teknoloji daha da iyi olsa insanlarin adaptasyon suresi yeterince hizli olmaz.
Apple ise teknolojiye cok iyi ayak uyduran bir kitleye sahiptir ve eski teknolojileri kolayca atabilir. Cunku atiyorum, kullanicilari 2011 yilinda hala bluetooth la dosya gondermeye calisan veya surukle birak yapmak isteyen dinazorlar degildirler. Coktan yeni metodlari kesfetmis ve ayak uydurmuslardir.

Mesela mouse lu bilgisayar ilk ciktiginda simdiki fandroid lerin 1984 versiyonlari komut satirinin olmasi gerektigini cok daha fazla ozgurluk getirdigini mouse ile bircok seyin yapilamadigini soylemislerdir, ancak ilk mouse lu Mac bilgisayarda simdikilerin aksine command line HIC YOKTUR cunku Apple kullanicilarini yeni teknolojiyi kullanmaya itmistir. Ornekler cogaltilabililr.

Eskiyi birakmaktaki yavaslik yuzunden, Apple in piyasada etkisiz oldugu 1985- 2007 yillari arasinda bilgisayar dunyasinda arayuz olarak neredeyse hicbir gelisme olmamistir, ta ki Apple yeniden sahneye cikana kadar.

Yeni teknolojiler geldiginde eskiler tamamen terkedilmelidir. Eskiyi de bir yandan desteklemeye calismak sureci yavaslatir.
Steve Jobs in olumu ile en cok korktugum sey Apple in bu konularda cesaretli olup olamayacagi.

Benim hayalim uzerinde hic I/O olmayan bir iPhone.
Dock connector u de istemiyorum. Sarj isi ise dokunmatik olsun. Cihazin uzerinde hic I/O olmasin. Neden?
Cunku kablosuz methodlari tamamen desteklesen de uzerinde I/O portlari olursa cihazin insanlar o portlari kullanacaklardir, ve bu gecisi yavaslatacaktir.
O yuzden Apple in yapmasi gereken bundan sonraki iPhone da tum I/O yu toptan atmak olmalidir.
Fandroid ler ve dinazorlar bundan rahatsiz olacaktir bu olursa, ama olmasi gereken budur. (Steve Jobs yasasaydi bir noktada bu kesin olurdu ama simdi emin degilim)
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erci501 8 yıl
kim ne derse desin flaş
zaten 11 sürümü html yaygınlaşana kadar gelişmiş olur.
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met@lrock 8 yıl
adobe flash cs 5 lisansi almiştik nereye kapatiyorlar :) parami geri istiyorum
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alpa07 8 yıl
cenaze ne zmn
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ınfiniti red bull racing 8 yıl
öncelikle bu yorumumdaki bazı bilgiler tahminidir. şimdi flash ın sistemleri kastığı doğru fakat sitelerin çoğu flash içerikli. android telefonlar şu an destekliyorlarmı bilmem ama desteklemiyorlarsa da bir güncellemeyle html5 desteklemeye başlayabilirler. yani androidlerin flash destekleyip ıphonenun desteklememesinin androidler adına bir eksisi yok. ancak ıphone çok önemli olmayabilir ancak flash desteklememekle bazı sitelerde sıkıntı çıkarabilir. flash bitecek olabilir ama şu anda yaşıyor. o zaman şimdi destekleyip sonra gidişata göre iş yapmanın fazla bir zararı olmadığını düşünüyorum. biraz karışık oldu ya neyse.
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panelci 8 yıl
Yani apple haklimi çikti? Budamı gol değil?
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ilk_ze 8 yıl
apple firmasinin sosyal yanini sevmem ama urunlerini ve teknolojik vizyonunu severim cunku her urununu cok stabil kullanilabilir yapiyorlar ayrica stabilden kastim windowsta yasanan cökmeler ivir zivirlar ile hic karsilasmadim yada appstoredan indirdigim uygulamalarda sorunsuz ve cihazi kasmadan calisiyor ama bu diger sistemler icin ayni degil. Adamlar isletim sistemini ve o isletim sistemine yazilan programlarin uygunlugunu cok iyi denetliyor ve windowstan ve androidden daha guven verici..
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acbold 8 yıl
mobil bitsede o bi dünya flash ile tasarlanmış site tek tek html5 geçecek sanki.adobe nin ios için sunduğu uygulamalar bunu sağlıyorsa bilemicem.ama mantıken başka bir yöntem olabileceğini sanmıyorum.eski sitelere yönelik flash desteği gerekmeden kullanım için.
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ilk_ze 8 yıl
Mozillayi kullanilmaz hale getiriyor bazi flash icerigi fazla sitelerde mozilla cok kasiliyor, pclerde alamadigimiz verimi tabletlerde almaya calismak zaten sacmalik olurdu ayrica steve jobs miadini doldurmus bir yazilim teknolojisi demisti ki bosuna demedi cunku html5 gercekten daha stabil ayrica videolarda html5 te daha akici arabellek ilerlesin diye bekletmiyor hic cunku kasmiyor cihazi..
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