Adobe kısa süre sonra Flash Player'ın ömrünü tamamladığını açıklayabilir

Mobil platformlarda animasyon ve videoları oynatmak amacıyla Adobe tarafından geliştirilen Flash Player eklentisi Apple'ın kesinlikle bu formatı cihazlarında kullanmayacağını açıklamasıyla bir anda gündeme oturmuş ve tartışmaların odağında kalmıştı.





O günden bu yana Apple kararında geri adım atmadı ve HTML 5 standardına yatırım yapmaya devam etti. Ancak Adobe iddialara göre Flash Player çalışmalarına son vermeye hazırlanıyor.





ZDNet tarafından Adobe'nin ortaklarına gönderdiği maile dayanarak verilen haberde firma Flash platformunda bundan sonraki çalışmalarının Adobe AIR odaklı devam edeceğini belirterek geliştiricilerin tüm mobil uygulama mağazalarına yönelik olarak Adobe AIR tabanlı uygulama paketleri hazırlamalarını istedi.





Firma Flash Player geliştirilmesine son verileceğini sadece Android ve PlayBook ortamı için güvenlik güncellemelerinin yayınlanacağını açıkladı.





Adobe kısa süre önce de HTML 5 standardına yatırım yapma planlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. iOS platformu için de Adobe Flash Media Server 4.5 ve Flash Access 3.0 çözümleri duyurulmuştu.

Yıllardır devam eden Adobe-Apple kavgasında böylece Adobe tarafının yenilgiyi kabul ettiği anlaşılıyor. Eğer iddialar doğruysa hafta bitmeden Adobe tarafının resmi bir açıklama yapması bekleniyor.