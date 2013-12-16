Adobe, popüler video yazılım ve araçlarını güncelledi

Fotoğraf ve video sektörünün bir numaralı yazılım firmalarından dünya ünlü Adobe, Creative Cloud ailesi içerisinde yer alan Premiere Pro CC, After Effects CC, SpeedGrade CC, Prelude CC, Media Encoder CC video yazılım ve araçlarını güncellediğini duyurdu.





Yayınlanan güncelleme doğrultusunda Premiere Pro CC, Open CL performans ve medya yönetim ile düzenleme geliştirmelerine ve daha sezgisel ses dublaj kayıt yeteneklerine kavuşmuş durumda. After Effects CC için kişiselleştirilebilir şablon çıkışı getiren firma, ayrıca yazılımın yakalama davranışını ve betik ayarlarını geliştirmiş, ayrıca yeni versiyonlara güncelleme yaparken kullanıcı ayarlarını da taşıma gibi faydalı bir özelliği getirmiş. Speedgrade'e Direkt Link modu için yeni kamera format destekleri gelirken, Adobe Media Encoder Sony XAVC format birimi içermeye başlamış, Adobe Anywhere ise performans yenilikleri ve sistem durumu için tanı araçları ile geliştirilerek güncellenmiş.

Konu hakkında Adobe tarafından hazırlanan ayrıntılı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.adobe.com/creativelayer/december-2013-brings-new-creative-cloud-pro-video-releases-2/