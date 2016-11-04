Adobe Photoshop Fix ve Sketch Android’de

Tam Boyutta Gör

Adobe, Android için iki yeni uygulamayı Google Play Store’a gönderdi. Fotoğrafçılar ve çizimlerle uğraşan profesyonel kullanıcılar için işlevsel araçları beraberinde getiren uygulamaların her ikisi de Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Adobe Photoshop Fix

Telefonuzdaki fotoğraflarınız üzerinde kolayca rötuş yapabilmenize olanak tanıyan yazılım, görüntülerdeki netliği artırmak ve renkleri daha belirgin hale getirmek adına kullanıcılara birçok farklı araç sunuyor.

Adobe Photoshop Fix, portre fotoğraflarında mimikler üzerinde oynama yapabilme, cildi pürüzsüzleştirme ve lekeleri yok edebilme, parlak ve karanlık alanlar üzerinde dengeleme yapma, doğrudan boya filtreleri uygulama, ana objeyi ön plana çıkarıp arka planı bulanıklaştırabilme, görüntüyü bir PSD dosyası olarak kaydederek katmanlara dönüştürme ve sonrasında tüm uygulamalardan çalışmaya devam edebilme özellikleri sunuyor.

Adobe Photoshop Fix Android

Adobe Photoshop Sketch

Profesyonelce çizimler yapmak için ihtiyacınız olabilecek bir çok aracı içerisinde barındıran Adobe Photoshop Sketch, yaptığınız çizimleri Photoshop CC ve Illustrator CC ile paylaşabilmeye olanak tanıyan yapısı ile fark yaratıyor.

Boyut, renk, şeffaflık ve karıştırma yapabileceğiniz 11 farklı aracı kullanma imkanı tanıyan Sketch, çizimler üzerinde katmansal olarak her türlü boyutlama, döndürme gibi işlemlerle de çizim yeteneklerini güçlendiriyor. Capture CC ile özgürce ihtiyaçlarınıza uygun fırçalar yaratabilen yazılım, kalem, markör, silgi, akrilik, mürekkep fırçası, pastel boya, sulu boya fırçası gibi geniş bir yelpazede araçlar sunuyor.

Adobe Photoshop Sketch Android