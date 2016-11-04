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Adobe Photoshop Fix ve Sketch Android’de

Adobe, Photoshop Fix ve Photoshop Sketch uygulamalarının Android sürümlerini yayınladı. Fotoğraflar üzerinde düzenleme ve çizim yapma imkanı tanıyan uygulamalara dair detaylar yazımızda.
2 yıl
3,7b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Adobe Photoshop Fix ve Sketch Android’de
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Adobe, Android için iki yeni uygulamayı Google Play Store’a gönderdi. Fotoğrafçılar ve çizimlerle uğraşan profesyonel kullanıcılar için işlevsel araçları beraberinde getiren uygulamaların her ikisi de Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Adobe Photoshop Fix

Telefonuzdaki fotoğraflarınız üzerinde kolayca rötuş yapabilmenize olanak tanıyan yazılım, görüntülerdeki netliği artırmak ve renkleri daha belirgin hale getirmek adına kullanıcılara birçok farklı araç sunuyor.

Adobe Photoshop Fix, portre fotoğraflarında mimikler üzerinde oynama yapabilme, cildi pürüzsüzleştirme ve lekeleri yok edebilme, parlak ve karanlık alanlar üzerinde dengeleme yapma, doğrudan boya filtreleri uygulama, ana objeyi ön plana çıkarıp arka planı bulanıklaştırabilme, görüntüyü bir PSD dosyası olarak kaydederek katmanlara dönüştürme ve sonrasında tüm uygulamalardan çalışmaya devam edebilme özellikleri sunuyor.

Adobe Photoshop Fix Android

Adobe Photoshop Sketch

Profesyonelce çizimler yapmak için ihtiyacınız olabilecek bir çok aracı içerisinde barındıran Adobe Photoshop Sketch, yaptığınız çizimleri Photoshop CC ve Illustrator CC ile paylaşabilmeye olanak tanıyan yapısı ile fark yaratıyor.

Boyut, renk, şeffaflık ve karıştırma yapabileceğiniz 11 farklı aracı kullanma imkanı tanıyan Sketch, çizimler üzerinde katmansal olarak her türlü boyutlama, döndürme gibi işlemlerle de çizim yeteneklerini güçlendiriyor. Capture CC ile özgürce ihtiyaçlarınıza uygun fırçalar yaratabilen yazılım, kalem, markör, silgi, akrilik, mürekkep fırçası, pastel boya, sulu boya fırçası gibi geniş bir yelpazede araçlar sunuyor.

Adobe Photoshop Sketch Android


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trollofdh 2 yıl en beğenilen
bu nedir ya fix, mix, pix, six 785 tane photoshop uygulaması oldu mağazada hangisi daha iyi hangisi ne işe yarıyor belli değil..
2 Yanıt Yanıtla +12
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lanlayd 2 yıl

Bu uygulama Adobe'nin en iyi editör uygulamasıdır. Gerçekten böyle. Kullanımı kolaydır. Android telefonumda ve pc'de (Photoshop apk: choilieng.com/... yükleme yapmayı başardım, ancak tabletimde bulamadım. Umarım yakında güncelleme yayınlayacak.
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shadowtr 2 yıl
Adobe da kafayı kırdı.
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gorkem0707 2 yıl
Snapspeed kullaniyorum sanirim gerek kalmaz bayag basarili program.
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gkhnkrts7 2 yıl gorkem0707
gorkem0707
Snapspeed kullaniyorum sanirim gerek kalmaz bayag basarili program.

Güzel programmış..
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trollofdh 2 yıl en beğenilen
bu nedir ya fix, mix, pix, six 785 tane photoshop uygulaması oldu mağazada hangisi daha iyi hangisi ne işe yarıyor belli değil..
2 Yanıt Yanıtla +12
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hanımneder 2 yıl trollofdh
trollofdh
bu nedir ya fix, mix, pix, six 785 tane photoshop uygulaması oldu mağazada hangisi daha iyi hangisi ne işe yarıyor belli değil..

Aynen ya şu iOS'takilerin özelliklerini birbirinden farklarını biri açıklasa iyi olur
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hanımneder 2 yıl trollofdh
trollofdh
bu nedir ya fix, mix, pix, six 785 tane photoshop uygulaması oldu mağazada hangisi daha iyi hangisi ne işe yarıyor belli değil..

Açıklama yok
hala
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