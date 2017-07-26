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Adobe sonunda Flash Player'ın ölüm tarihini açıkladı

Adobe yaptığı açıklamada, Flash Player'ın 2020 sonunda yaşam süresini tamamlayacağını ve kullanımdan kaldırılacağını duyurdu. Efsanevi yazılım son zamanlarda güvenlik açıklarıyla gündemden düşmüyordu.
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Adobe, Windows işletim sistemi de dahil olmak üzere çok sayıda ürünü etkileyebilecek tarihi bir kararla 2020 yılı sonunda Flash Player'ın fişinin çekileceğini duyurdu.
Flash hala dünya genelinde yaygın olarak kabul görse de HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi açık standartların kullanımının hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte Adobe, Flash Player'ın kullanımdan kaldırılmasının mantıklı olduğunu düşünüyor.
Şirket yaptığı açıklamada bu süreci olabildiğince sorunsuz atlatmak için Apple, Microsoft, Facebook, Mozilla ve Google gibi teknoloji ortaklarıyla işbirliği yaparak Flash'ın kullanım ömrünü sona erdirmeyi planadığını söyledi.

Elveda Flash Player

Flash Player, içerdiği güvenlik açıklarıyla günümüzün modern çözümlerine entegre edilmiş en savunmasız yazılımlardan biri haline gelmişti. Öyle ki birçok popüler web tarayıcısı flash desteğini sonlandırarak HTML5'i varsayılan standart haline getirmeye başladı.
Ayrıca Bkz. "The Sims 4, Kasım ayında Xbox One'a geliyor"
Adobe, tarayıcılar ve işletim sistemleri için güvenlik yamalarını 2020 yılının sonuna kadar sunmaya devam edeceğini ancak bu tarhite herkesin alternatif çözümlere geçişini tamamlamış olması gerektiğini söyledi.
Microsoft zaten 2020 yılının sonuna kadar Flash Player'ı Windows işletim sistemi ve tarayıcılarından kaldıracağını açıklamıştı. Benzer önlemler Adobe'un kararından etkilenen diğer şirketler tarafından da hayata geçirilecek.

https://blogs.adobe.com/conversations/2017/07/adobe-flash-update.html Yorum Yaz
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Virinom 1 yıl sınav_testmis_kanka
Cidden 2017 yılında ASP:NET mi kaldı ama bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Belki forum 0'dan yazılabilir ama mevcut veritabanı devasa boyutlara ulaşmış durumda onu düzgün aktarmak ayrı bir ekip gerektirir.
Cidden 2017 yılında ASP:NET mi kaldı ama bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Belki forum 0'dan yazılabilir ama mevcut veritabanı devasa boyutlara ulaşmış duru...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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alemburda34 1 yıl
Vakti zamaninda ozellikle telefona yuklemek icin ugrasiyordum vaybe nerden nereye
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HighVoltage4 1 yıl
Öleli çok oldu aslında, bir devir kapandı.
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DH Misafiri 3 hf.
Ah bee ne kullanırdık Flash ı
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Quard 1 yıl
Yeni haberim oldu.
Güle güle Adobe Flash Player,neyse 2020 gelirse deriz artık.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Paint'te Windows 10'la rafa kalktı deniyor.Yeni nesil işletim sistemlerinde bulunmayacakmış.Windows Os'larda.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
güvenlik açığı, müvenlik açığı !
bu tamamen sistem ram haritasına bakan bir durumdur !
standart çalışan sabit uygulamalar, ram üzerinde belli bir data adreslemesi yaparlar !
çalıştırıla bilinir bir uygulamada örneğin bir mp3 çalarda bile, bir ram harita içinde içerik derleme komut özelliği ile bir mp3 müziği çalarken bile sistemi bloke edecek çalışabilir veri parçacıklarını belli sırayla çalıştıran bir arka kapı oluşturulabilinir !
özetle ; konu şu %100 güvenilir bir işletim sistemi tüm işlem fonksiyonları kendi üzerinde olan bir işletim sistemi yapısıyla mümkün gibi ! yoksa 3. parti farklı uygulamaların hepsi potansiyel olarak var olan sistemde anlık arka kapılar oluşturabilir !
özetle flash aslında %100 açık formatta derlenebilir dağıtım olarak piyasaya girmiş olsaydı, şu an html5.x standartlarında bile daha güvenilir bir format olabilirdi.
şu an bile jpeg formatındaki olası açıklar için en son ne zaman güncelleme çıktığını gördünüz denilse ; hiç bir zaman böyle bir şey görmedik diyeceksiniz !
özetle her şey birer hikayedir !
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Ejihov 1 yıl
Çok istediğim bir şeydi sonunda yapıyorlar.
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maxmania 1 yıl
arkadaş iyi hoş da html5 bir tek bende mi gıcıklık yapıyor. çok sekmede video açınca (canlı yayın falan), diğer sekmelerdeki videolar donuyo. buna bi çözüm getirmeleri lazım. flash olarak açtığım sekmedeki video donmuyor. eski ve güvenlik açığı var da kullanışlılık açısından daha bir kaç fırım ekmek yemesi lazım html5' in.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Steve Jobs diyince demediklerini bırakmayan haters grubu bakıyorum şuan sessiz.. Apple'ın öncülüğü bir kez daha kanıtlamış oldu. ;)
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bkaakco 1 yıl
Gerçekten de günümüzde çok az yerde Adobe Flash gerekiyor. 2 sene içinde Adobe bitirmese dahi kendiliğinden bitecek gibi.
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Batuist 1 yıl
flash player haberleri bana steve jobsı hatırlatıyor. adam kaç yıl önce söylemişti flashın geleceği yok diye birileri de kaba etleriyle gülmüştü.. şimdi o kaba yerleriyle flashın gidişine ağlasınlar bakalım...
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9unkarekoku 1 yıl
Çoktan olması gereken bir şey bu zamana kadar uzadı bilerek kaç senedir yüklemiyordum. Arada bu videoyu oynatmak için flash player yüklemeniz gereken site gördüğümde de oradan hızla uzaklaşıyorum bende adeta virüslü bir şeyler yüklemeye çalışan sayfa algısı yapıyor çünkü.
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