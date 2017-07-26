Adobe sonunda Flash Player'ın ölüm tarihini açıkladı

Adobe, Windows işletim sistemi de dahil olmak üzere çok sayıda ürünü etkileyebilecek tarihi bir kararla 2020 yılı sonunda Flash Player'ın fişinin çekileceğini duyurdu.

Flash hala dünya genelinde yaygın olarak kabul görse de HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi açık standartların kullanımının hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte Adobe, Flash Player'ın kullanımdan kaldırılmasının mantıklı olduğunu düşünüyor.

Şirket yaptığı açıklamada bu süreci olabildiğince sorunsuz atlatmak için Apple, Microsoft, Facebook, Mozilla ve Google gibi teknoloji ortaklarıyla işbirliği yaparak Flash'ın kullanım ömrünü sona erdirmeyi planadığını söyledi.

Elveda Flash Player

Flash Player, içerdiği güvenlik açıklarıyla günümüzün modern çözümlerine entegre edilmiş en savunmasız yazılımlardan biri haline gelmişti. Öyle ki birçok popüler web tarayıcısı flash desteğini sonlandırarak HTML5'i varsayılan standart haline getirmeye başladı.

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Adobe, tarayıcılar ve işletim sistemleri için güvenlik yamalarını 2020 yılının sonuna kadar sunmaya devam edeceğini ancak bu tarhite herkesin alternatif çözümlere geçişini tamamlamış olması gerektiğini söyledi.

Microsoft zaten 2020 yılının sonuna kadar Flash Player'ı Windows işletim sistemi ve tarayıcılarından kaldıracağını açıklamıştı. Benzer önlemler Adobe'un kararından etkilenen diğer şirketler tarafından da hayata geçirilecek.

https://blogs.adobe.com/conversations/2017/07/adobe-flash-update.html