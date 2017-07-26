Adobe sonunda Flash Player'ın ölüm tarihini açıkladı

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Adobe, Windows işletim sistemi de dahil olmak üzere çok sayıda ürünü etkileyebilecek tarihi bir kararla 2020 yılı sonunda Flash Player'ın fişinin çekileceğini duyurdu.
Flash hala dünya genelinde yaygın olarak kabul görse de HTML5, WebGL ve WebAssembly gibi açık standartların kullanımının hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte Adobe, Flash Player'ın kullanımdan kaldırılmasının mantıklı olduğunu düşünüyor.
Şirket yaptığı açıklamada bu süreci olabildiğince sorunsuz atlatmak için Apple, Microsoft, Facebook, Mozilla ve Google gibi teknoloji ortaklarıyla işbirliği yaparak Flash'ın kullanım ömrünü sona erdirmeyi planadığını söyledi.
Elveda Flash Player
Flash Player, içerdiği güvenlik açıklarıyla günümüzün modern çözümlerine entegre edilmiş en savunmasız yazılımlardan biri haline gelmişti. Öyle ki birçok popüler web tarayıcısı flash desteğini sonlandırarak HTML5'i varsayılan standart haline getirmeye başladı.Ayrıca Bkz. "The Sims 4, Kasım ayında Xbox One'a geliyor"
Adobe, tarayıcılar ve işletim sistemleri için güvenlik yamalarını 2020 yılının sonuna kadar sunmaya devam edeceğini ancak bu tarhite herkesin alternatif çözümlere geçişini tamamlamış olması gerektiğini söyledi.
Microsoft zaten 2020 yılının sonuna kadar Flash Player'ı Windows işletim sistemi ve tarayıcılarından kaldıracağını açıklamıştı. Benzer önlemler Adobe'un kararından etkilenen diğer şirketler tarafından da hayata geçirilecek.
https://blogs.adobe.com/conversations/2017/07/adobe-flash-update.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu tamamen sistem ram haritasına bakan bir durumdur !
standart çalışan sabit uygulamalar, ram üzerinde belli bir data adreslemesi yaparlar !
çalıştırıla bilinir bir uygulamada örneğin bir mp3 çalarda bile, bir ram harita içinde içerik derleme komut özelliği ile bir mp3 müziği çalarken bile sistemi bloke edecek çalışabilir veri parçacıklarını belli sırayla çalıştıran bir arka kapı oluşturulabilinir !
özetle ; konu şu %100 güvenilir bir işletim sistemi tüm işlem fonksiyonları kendi üzerinde olan bir işletim sistemi yapısıyla mümkün gibi ! yoksa 3. parti farklı uygulamaların hepsi potansiyel olarak var olan sistemde anlık arka kapılar oluşturabilir !
özetle flash aslında %100 açık formatta derlenebilir dağıtım olarak piyasaya girmiş olsaydı, şu an html5.x standartlarında bile daha güvenilir bir format olabilirdi.
şu an bile jpeg formatındaki olası açıklar için en son ne zaman güncelleme çıktığını gördünüz denilse ; hiç bir zaman böyle bir şey görmedik diyeceksiniz !
özetle her şey birer hikayedir !
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