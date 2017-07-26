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The Sims 4, Kasım ayında Xbox One'a geliyor

Microsoft Store'da yayınlanan ürün sayfasına göre, The Sims 4 önümüzdeki Kasım ayında Xbox One platformuna gelecek. Ancak yayıncı Electronic Arts henüz resmi bir açıklama yapmamış durumda.
1 yıl
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Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft Store'da listelenen ürün sayfasına göre The Sims 4'ün Xbox One sürümü 17 Kasım'da piyasaya çıkacak. Oyun, 3 yıl önce PC'ler için yayınlanmıştı ve görünen o ki şimdi konsollara yönelmiş durumda. Popüler oyunun yayıncısı Electronic Arts'ın henüz söylentileri doğrulamadığını belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'un canavarı Xbox One X çok yakında ön siparişe açılacak"
EA halen oyunu güncelliyor ve The Sims 4 geçtiğimiz günlerde PC oyuncuları için bir abonelik hizmeti olan Origin Access'e eklenmişti. Oyunun Xbox One'a geleceği henüz resmi bir ağız tarafından onaylanmadığından durumun "yanlış listeleme" olma ihtimali de var.
Yayınlanan ürün sayfasında bir fiyatlandırma yok ve oyunun diğer platformlara sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Birkaç haber sitesi durumu doğrulamak adına yayıncı Electronic Arts'la temasa geçse de şirket konu ile ilgili sessizliğini sürdürüyor. Şimdilik bilinen tek şey 14 Kasım'da "The Sims 4 Deluxe Party Edition" adı verilen bir başka Xbox One sürümünün piyasaya çıkacak olması.

https://www.microsoft.com/en-us/store/p/the-sims-4/c08jxnk0vg5l Yorum Yaz
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TakemasterTR 1 yıl
EA Accesse tüm DLCleriyle gelirse çok iyi olur. Battlefrontta öyle yapmışlardı. Bir de NFSU2yi kaldırılan modlar ve araçlarla getirirlerse tadından yenmez.
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axaxa 1 yıl
Kaç senedir 4 5'i çıkarsınlar artık :))
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DH Misafiri 1 yıl
Şu xbox'ta doğru dürüst oyun yok. Çöp grafikli Sims 4, Minecraft, Crackdown için cihaz bekliyorlar. Adam gibi stüdyo kurmayıp eski Sims'i gettirtiriyorlar komedi...
PS4'te God of War, Spider-Man, Uncharted, Detroit, Horizon Zero Dawn bütün xbox oyunlarından daha iyi görünüyor
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BigEng 1 yıl
Simülasyon oyunlarına da bayılırım ama bu oyun aşırı pahalı . Ek paketsiz de bir bok yok oyunda açıkçası . Sims 5 çıkınca alacağız artık :D
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