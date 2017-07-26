The Sims 4, Kasım ayında Xbox One'a geliyor

Microsoft Store'da listelenen ürün sayfasına göre The Sims 4'ün Xbox One sürümü 17 Kasım'da piyasaya çıkacak. Oyun, 3 yıl önce PC'ler için yayınlanmıştı ve görünen o ki şimdi konsollara yönelmiş durumda. Popüler oyunun yayıncısı Electronic Arts'ın henüz söylentileri doğrulamadığını belirtelim.

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EA halen oyunu güncelliyor ve The Sims 4 geçtiğimiz günlerde PC oyuncuları için bir abonelik hizmeti olan Origin Access'e eklenmişti. Oyunun Xbox One'a geleceği henüz resmi bir ağız tarafından onaylanmadığından durumun "yanlış listeleme" olma ihtimali de var.

fiyatlandırma yok ve oyunun diğer platformlara sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Birkaç haber sitesi durumu doğrulamak adına yayıncı Electronic Arts'la temasa geçse de şirket konu ile ilgili sessizliğini sürdürüyor. Şimdilik bilinen tek şey 14 Kasım'da "The Sims 4 Deluxe Party Edition" adı verilen bir başka Xbox One sürümünün piyasaya çıkacak olması. Yayınlanan ürün sayfasında biryok ve oyunun diğer platformlara sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Birkaç haber sitesi durumuyayıncı Electronic Arts'la temasa geçse de şirket konu ile ilgilisürdürüyor. Şimdilik bilinen tek şey 14 Kasım'da "" adı verilen bir başka Xbox One sürümünün piyasaya çıkacak olması.

https://www.microsoft.com/en-us/store/p/the-sims-4/c08jxnk0vg5l