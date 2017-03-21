Adobe ve Microsoft’tan iş dünyasına yönelik ortaklık

Yazılım dünyasının iki önemli şirketi Microsoft ve Adobe, pazarlama ve satış yazılımlarını ortak geliştirme kararı aldı. İki şirketin dün Adobe’un yıllık kullanıcı konferansında yaptıkları açıklamaya göre iş dünyasına yönelik(özellikle satış ve pazarlama alanında) yazılımlarda ön plana çıkan Oracle ve Salesforce gibi rakiplerini geçerek bu alanda önemli bir alternatif olmak istediklerinin altı çizildi.

Microsoft’un kurumsal çözümler ve yazılımlar geliştiren departmanı Dynamics’in bu açıklamayla birlikte Adobe’un 2009 yılında 1.8 milyar dolar karşılığında satın aldığı iş dünyası ve pazarlama alanında yazılımlar geliştiren Omniture şirketi ile birlikte çalışması planlanıyor. Adobe’un geçen yıl elde ettiği 4.6 milyar dolarlık gelirin yaklaşık yüzde 25’ini, geliştirdiği dijital pazarlama ve reklam yazılımları sayesinde kazanmasını sağlayan Omniture’ın; kurumsal çözümler denilince özellikle bulut servisi olan Azure ile kendini kanıtlamış olan Microsoft ekibiyle iyi bir ikili olması bekleniyor.

Dynamics her ne kadar iş dünyasına yönelik yazılımlar geliştiriyor olsa da Microsoft uzun bir süredir bu bölümün, satış elemanları için oluşturulan yazılımlar konusunda daha da gelişmiş bir hale gelmesini istiyordu. Bu ortaklıkla beraber iki şirket de bu alanda birbirlerinden yardım alarak hem kendi gelişimlerini tamamlamak hem de alandaki diğer rakiplere karşı tek başına mücadele etmektense daha güçlü bir ittifak ile pazarda önemli bir paya sahip olmak istiyor.

Ortaklığa dair henüz Microsoft veya Adobe tarafından detaylı bir açıklama gelmedi bu nedenle iki şirketin beraber geliştirdikleri ilk pazarlama ve satış yazılımını ne zaman ortaya koyacağı bilinmiyor ancak ikilinin kısa bir süre içinde kolları sıvaması ve hızlı bir şekilde ürün ortaya koymaları bekleniyor.

http://ca.reuters.com/article/technologyNews/idCAKBN16S09P-OCATC?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0