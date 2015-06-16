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Adobe, yeni Creative Cloud güncellemesini yayınladı, Stock'u duyurdu

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, yeni Creative Cloud güncellemesini yayınladı, Stock'u duyurdu
 
Tasarım, video ve fotoğraf dünyasının bir numaralı yazılım sağlayıcılarından Adobe, yeni Creative Cloud güncellemesini yayınladı ve stok fotoğraf marketi Stock'u duyurdu.
Creative Cloud ile bulut odaklı önemli bir sürece geçiş yapan Adobe, yayınladığı yeni güncellemeyle ise ilk olarak geçtiğimiz günlerde bilgileri gelen Dehaze yani sis / pus giderme aracını fotoğraf düzenleme yazılımları Photoshop CC ile Lightroom CC içerisine getirdi. Adından da anlaşılabileceği üzere fotoğraflar üzerinde yer alan sisin kaldırılmasına imkan tanıyan araç böylelikle çok daha yüksek kontrastlı sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Yeni CC sürümüyle Photoshop CC "Artboards" desteğinde farklı cihazlar için tasarımı kolaylaştırırken, Illustrator CC ile Indesign CC ise Mercury motoru sayesinde eskiye oranla çok daha performanslı çalışma gösteriyor. Premiere Pro CC eklenen "Lumetri Color" paneliyle güçlü renk düzenleme desteği sunuyor ve "Morph Cut" özelliğiyle özellikle röportaj kareleri arasında daha yumuşak geçişler veriyor. Wep tasarım odaklı Dreamweaver CC her erkan çözünürlüğüne uygun tasarımın önünü açarken, Muse premium fontlara hızlı erişim sağlıyor ve son olarak After Effects CC ise oynatmayı bozmadan kompozisyon ayarlamalarının önünü aralıyor.
Adobe'nin yeni stok fotoğraf marketi Stock da 40 milyondan fazla görsel içeriğe direkt olarak Photoshop CC, InDesign CC ile Illustrator CC içerisinden erişilmesine imkan tanıyor ve böylece hem diğer servislere olan ihtiyaç azalıyor hem de bu tarz içerikleri erişim ciddi seviyede arttırılıyor.
Aylık abonelik şeklinde çalışan Creative Cloud hakkında ayrıntılı bilgiye Adobe Türkiye resmi sitesi ile ulaşabilirsiniz. 

http://www.dpreview.com/articles/4160168920/adobe-creative-cloud-update-introduces-de-haze-feature-and-speedier-healing-brush Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yazmayı_Severim 3 yıl
DeFog/Dehaze olayını tek bir menüye indirgemeleri iyi oldu, yok kontrastı arttır yok eğri menüsüyle bir şeyler ekle sonra exposure menüsünü aç falan fistan uğraştırıyordu da bunu neden filtrelerin olduğu menüye eklememişler de cameraw kısmına eklemişler ps'te onu anlamadım. Herkes ilkte .raw işlemiyor ki. Fotoğrafı ps'te aç sonra cameraw'ı aç..

Biz cipek'çiyiz sistem bizi cipekçi yaptı
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