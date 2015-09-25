Adobe'dan "Elements" ailesine önemli bir güncelleme geldi

Dünyanın en önemli yazılım firmalarından Adobe, Photoshop Elements ve Premiere Elements yazılımlarını oldukça önemli özellikler ile güncelledi.

Fotoğraf odaklı Photoshop Elements ve video odaklı Premiere Elements, yayınlan 14. güncellemeleri ile ilk olarak kısa önce Lightroom ve Photoshop CC içerisine de dahil edilen "De-Haze" özelliğini kazandı. Sisli fotoğrafları çok daha kontrastlı hale getiren, istenildiği durumlar da sis ekleme için kullanılabilen özellik, özellikle gökyüzü fotoğraflarında çok iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Photoshop Elements'e kamera hareketlerinden dolayı bulanık / flu olan fotoğrafları çok daha keskin hale getiren önemli bir araç dahil eden Adobe, Premiere Elements'e ise 4K videolar ile çalışabilme yeteneği eklemiş durumda. Ortak olarak gelişmiş bir yardım altyapısı kazanan yazılımlar, eskiye oranla daha iyi arama yapabiliyor ve daha performansı çalışma gösterebiliyor.

Adobe Photoshop Elements ve Premiere Elements'in 99,99$ fiyatları bulunuyor.

http://www.dpreview.com/articles/6488243796/adobe-updates-elements-applications-with-haze-and-shake-removal-and-enhanced-editing-guidance