Adobe'dan Flash Player için kritik güncelleme

Adobe, Flash Player için “kritik” yazılım güncellemesi yayınladı.

Hem Mac hem de Windows için yayınlanan kritik güncelleme, Flash Player 12.0.0.43 ve önceki sürümlerde tespit edilen 0-gün sistem açığını kapatıyor.

Kaspersky Labs’den Alexander Polyakov ve Anton Ivanov tarafından tespit edilip Adobe’a bildirilen güvenlik açığının, sistemin tamamen 3.kişilerin kontrol altına girmesine neden olabilecek kadar kritik olduğu belirtildi.

Eğer bilgisayarınızda Flash Player kullanıyorsanız, yüklü olan Flash Player’ın sürümünü buradan öğrenebilirsiniz. Flash Player’ın son sürümünü ise buradan indirebilirsiniz.