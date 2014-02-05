Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe'dan Flash Player için kritik güncelleme

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5b
1
6
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Adobe'dan Flash Player için kritik güncelleme

Adobe, Flash Player için “kritik” yazılım güncellemesi yayınladı.

Hem Mac hem de Windows için yayınlanan kritik güncelleme, Flash Player 12.0.0.43 ve önceki sürümlerde tespit edilen 0-gün sistem açığını kapatıyor.

Kaspersky Labs’den Alexander Polyakov ve Anton Ivanov tarafından tespit edilip Adobe’a bildirilen güvenlik açığının, sistemin tamamen 3.kişilerin kontrol altına girmesine neden olabilecek kadar kritik olduğu belirtildi.

Eğer bilgisayarınızda Flash Player kullanıyorsanız, yüklü olan Flash Player’ın sürümünü buradan öğrenebilirsiniz. Flash Player’ın son sürümünü ise buradan indirebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Crashlone 4 yıl
Haberiniz olsun gene kritik güncelleme yine gelecek (day-0 yine ziyaret etmiş bu yaşlı amcayı...) önümüzdeki hafta.bu arada windows 10'dan Flash Uninstaller ile bile kalkmıyor bu çürümüş eklenti... w10'da denetim masası dahil tamamen kaldırmak isteyen varsa

eksith.wordpress.com/...

Unlocker ile 2.part kısmı hızlıca geçebilirsin (permission) olaylarını.

Umarım DH olarak sizde artık Varsayılan oynatıcıyı HTML5'e geçirirsiniz,paramı veriyorlar anlamıyorum nedir bu flash sevdası...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 5 yıl
Chrome kullanıyorum, kafam rahat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reliq 5 yıl
Android ne olacak? Apk'sını bulamayız sanırım :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 5 yıl
Az önce Linux'umu güncelledim. Bu haberi görene kadar güncellenen paketler listesinde Adobe Flash gördüğümü farketmemiştim. Linux sürümü de güncellenmiş yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MRT_ 5 yıl Reliq
Android için Flash Player artık geliştirilmiyor. Adobe'nin sitesinden en yeni versiyonun apk'sini indirip kurabilirsiniz.


helpx.adobe.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MultiCore 5 yıl
Kaspersky işi biliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Kaveri ve Mantle: Oyun dünyasının "ekonomik" gücü [DH Özel] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim