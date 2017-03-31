Adobe'dan fotoğraf stili transfer edebilen müthiş teknoloji

Adobe çalışanları Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılarla bir araya gelerek fotoğraf stillerini bir resimden diğerine aktarabilen, belki de görüntü teknolojisindeki en havalı gelişmelerden birini ortaya çıkardı. Deep Photo Style Transfer (Derin Fotoğraf Stili Transferi) isimli yeni teknoloji fotoğraf üzerine önceden belirlenmiş ayarları uygulamak yerine referans fotoğraftaki renkleri ve ışıklandırmayı taklit edebiliyor.

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Soluk renklere sahip güzel bir fotoğrafa sahip olduğunuzu düşünelim. Bunun elinizdeki veya internette gördüğünüz canlı renklere sahip bir resim gibi görünmesini istiyorsunuz. Kolayca yapabileceksiniz. Veya belki de kızıl günbatımını yansıtan muhteşem bir fotoğraf gördünüz. Aynı etkiyi elinizdeki kamerayla yakalamanız mümkün olmayabilir. Yapmanız gereken tek şey diğer fotoğrafın stilini ödünç alarak günbatımı fotoğrafınıza uygulamak.

Son derece etkileyici olan bu algoritma, Photoshop'la manuel olarak yaptığınızda muhtemelen gözden kaçıracağınız önemli düzenlemeleri başarılı şekide yapabiliyor. Ayrıca sadece kaynak resmin stilini kopyaladığından çalışmalarınız orjinalliğinden hiçbir şey kaybetmeyerek özgün kalıyor.

Araştırmacılar referans görüntüdeki ışıklandırma ve renk ipuçlarını yakalama becerisi için derin öğrenme yöntemini kullandıklarını söylüyorlar. Müthiş sonuçlar veren bu yeni teknolojyi bir an önce Adobe Photoshop veya Lightroom'da görmeyi diliyoruz. Örnek fotoğraflara bakarak sadece bir kaç tıklamayla nasıl sonuçlar alındığını görebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2017/3/30/15124466/ai-photo-style-transfer-deep-neural-nets-adobe