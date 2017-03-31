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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe'dan fotoğraf stili transfer edebilen müthiş teknoloji

Adobe ve Cornell Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yeni teknoloji, fotoğraf stillerini bir resimden diğerine kolayca aktarabiliyor. İşte "Derin Fotoğraf Stili Transferi"nin detayları...
2 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Adobe çalışanları Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılarla bir araya gelerek fotoğraf stillerini bir resimden diğerine aktarabilen, belki de görüntü teknolojisindeki en havalı gelişmelerden birini ortaya çıkardı. Deep Photo Style Transfer (Derin Fotoğraf Stili Transferi) isimli yeni teknoloji fotoğraf üzerine önceden belirlenmiş ayarları uygulamak yerine referans fotoğraftaki renkleri ve ışıklandırmayı taklit edebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Galaxy S8'le iki kablosuz kulaklık seti aynı anda kullanılabilecek"
Soluk renklere sahip güzel bir fotoğrafa sahip olduğunuzu düşünelim. Bunun elinizdeki veya internette gördüğünüz canlı renklere sahip bir resim gibi görünmesini istiyorsunuz. Kolayca yapabileceksiniz. Veya belki de kızıl günbatımını yansıtan muhteşem bir fotoğraf gördünüz. Aynı etkiyi elinizdeki kamerayla yakalamanız mümkün olmayabilir. Yapmanız gereken tek şey diğer fotoğrafın stilini ödünç alarak günbatımı fotoğrafınıza uygulamak.
Son derece etkileyici olan bu algoritma, Photoshop'la manuel olarak yaptığınızda muhtemelen gözden kaçıracağınız önemli düzenlemeleri başarılı şekide yapabiliyor. Ayrıca sadece kaynak resmin stilini kopyaladığından çalışmalarınız orjinalliğinden hiçbir şey kaybetmeyerek özgün kalıyor.
Araştırmacılar referans görüntüdeki ışıklandırma ve renk ipuçlarını yakalama becerisi için derin öğrenme yöntemini kullandıklarını söylüyorlar. Müthiş sonuçlar veren bu yeni teknolojyi bir an önce Adobe Photoshop veya Lightroom'da görmeyi diliyoruz. Örnek fotoğraflara bakarak sadece bir kaç tıklamayla nasıl sonuçlar alındığını görebilirsiniz.

http://www.theverge.com/2017/3/30/15124466/ai-photo-style-transfer-deep-neural-nets-adobe Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Neden zorunuza gidiyor gelişmeler?
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Linns Judy 2 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans
Yandık.
Şimdi herkes uzun pozlamacı, kızılötesi fotoğrafçısı, makrocu olacak.

Kardeş rahat ol, foto çektikten sonra bu işlerden anlamadığımızdan, senden, profesyonelliğinden falan bahsederiz.

"Pier'in olduğu dünyada biz de uzun pozlamacı sayılıyoruz"

deriz. Herkes yine senin bu dünyada en önemli* özelliğin olan "uzun pozlama" yeteneklerini bilir.
Kişilik, karizmatiklik skalasında
Pier (Uzun Pozlama) > Einstein (Fotoelektrik Olay) > Jung (Kolektif Bilinçaltı)
Piêr Dé SansYandık.Şimdi herkes uzun pozlamacı, kızılötesi fotoğrafçısı, makrocu olacak.Kardeş rahat ol, foto çektikten ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Yandık.
Şimdi herkes uzun pozlamacı, kızılötesi fotoğrafçısı, makrocu olacak.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Spinata 2 yıl
En çok hoşuma giden o kart postal gibim olan ev oldu. Ne kadar güzel bir şeye çevirdi.
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yyildirayy 2 yıl
Adobe çalışıyor
Daha doğrusu biz hariç herkes çalışıyor
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Glorfindel1907 2 yıl
Canlı örnekleri görmek için sabırsızlandım.
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lindeman 2 yıl
Guzel bi eklenti ise yarar
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olağan_şüpheli 2 yıl
güzel gözüküyor
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hcmanx 2 yıl
Çıtayı ne kadar yükseltecekler sınırı yok kullanabileceğiniz en akıllı program
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matmuhendisi 2 yıl
Çok hoş duruyor
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Yazmayı_Severim 2 yıl
Daha çok manzara(?) fotoğrafçıları için geliştirilmiş bir eklenti. İlerleyen günlerde umarım siyah beyaz'cıları da düşünürler
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Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Neden zorunuza gidiyor gelişmeler?
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shimoda 2 yıl
Arka planı yazılımla fluğğ laştıranlardan sonra şimdi de bu :(
Eline telefon alan sanatsal selfie lerini, dik çekilmiş manzara fotoğraflarını paylaşıp like arayacak.
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