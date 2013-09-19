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Adobe'nin Project Mighty ve Napoleon isimli donanım ürünleri 2014 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe'nin Project Mighty ve Napoleon isimli donanım ürünleri 2014 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacak

Grafik / Web tasarım ve fotoğraf dünyasının yazılım sağlayıcısı dünyaca ünlü Adobe, Project Mighty ve Napoleon isimli donanım ürünlerini 2014 yılında dağıtmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Project Mighty adlı basınca duyarlı kalem ile Napoleon ismine sahip dijital cetvel olmak üzere iki farklı donanımını tanıtan Adobe, bu ürünleri ile daha çok iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef alıyor. Bluetooth teknolojisi ile kablosuz olarak çalışan basınca duyarlı çizim kalemi Project Mighty, üzerinde yer alan tuş yardımıyla çizim yaparken farklı özelliklerin kullanılmasına imkan verebiliyor, şarj edilebilir bir pille çalışıyor ve dahili hafızası ile Creative Cloud üzerinden farklı içeriklere de erişim sağlayabiliyor. Napoleon ismine sahip dijital cetvel ise kullanıcıların akıllı cihazlarında çok daha rahat şekiller ya da çizimler yapabilmelerine yardımcı oluyor. Üzerinde yer alan farklı geometrik şekilleri dijital ortama oldukça hassas ve doğru şekilde aktaran cetvel, Project Mighty ile beraber uyumlu olarak çalışıyor.  
Project Mighty ve Napoleon isimli donanım ürünlerinin piyasaya çıkış tarihlerini 2014'ün ilk çeyreği olarak açıklayan ancak fiyat konusunda bir bilgi vermeyen Adobe, bu ürünlerin üretimi konusunda "Adonit" isimli bir firma ile işbirliği içerisinde. Ayrıca geliştirdiği ürünlere uygulama desteği de sağlayacağını belirten firmanın, Project Mighty ve Napoleon hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

(Adobe) 
Adobe'nin Project Mighty ve Napoleon isimli donanım ürünleri 2014 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacak
 

http://www.slashgear.com/adobe-project-mighty-cloud-pen-and-napoleon-digital-ruler-to-ship-in-h1-2014-18298334/ Yorum Yaz
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hazarRS 6 yıl
Videodaki kalem daha grliştirme aşamasında olan zamanda çekilmiş. Üretim zamanına kadar o sorun giderilir. Zaten o sorun ipadden kaynaklanıyordur büyük ihtimalle. Normal stylus kalemlerde de geç algılama sorunu var.
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DH Misafiri 6 yıl
Daha iyileri zaten piyasada var. Bu da bi note'ların kalemi kadar bile değil. tepki süreleri çok yavaş. birşeye yaramaz.
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bayraak 6 yıl
Geliştirilirse iyi birşey olacağa benziyor
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enver_26 6 yıl
tepki süreli yavaş gibi değilmi sanki
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