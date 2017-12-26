Adolf Hitler'in Mercedes'i açık arttırmaya çıkıyor

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Bir zamanlar Adolf Hitler'in sahip olduğu 1939 model Mercedes-Benz 770K Grosser Open Tourer, 17 Ocak tarihinde Scottsdale'de Worldwide Auctioneers tarafından açık artırmaya çıkarılacak.Ayrıca Bkz. "Hyundai akıllı asistanını CES 2018'de sahneye çıkaracak"
Müzayede evi, Mercedes'in ilk olarak Hitler'in şoförü ve SS görevlisi Erich Kempka tarafından görevlendirildiğini ve 1939-1941 yılları arasında birçok Nazi geçit töreninde kullanıldığını söylüyor. Aynı zamanda üst düzey yetkilileri ziyaret etmek için de kullanılıyordu.
Gelirin %10'u Holokost mağdurlarına
Aracın yan kısımları ve altı Führer'i korumak için zırhla kaplanmış durumda. Ayrıca kurşun geçirmez bir ön cam ve koltukların arkasında geri çekip kullanılabilir zırh plakaları mevcut. Gücünü ise 230 beygir güç üretebilen beş vitesli manuel şanzımanın eşlik ettiği süper şarjlı 7.7 litrelik sıralı 8 silindirli motordan alıyor.
II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Müttefik Kuvvetler tarafından ele geçirilen Mercedes-Benz 770K Grosser o tarihten bu yana mükemmel durumda tutuluyor. Satıştan elde edilecek gelirin %10'u ise Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) etkilenenlerin çocuklarının eğitiminde kullanılacak.
https://www.yahoo.com/news/adolf-hitler-car-sold-auction-162814158.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu yahudilerin fakir olanı var mı la ?
tel avivin yerlisi bi hatun bulup evlensek de hayatımız kurtulsa
esed hala esed hatta terörrist.gündemi takip et biraz sen.
neyse sen dediğimi dene ondan sonra gelirsin tekrar konuşuruz senle bakalım bizimki ile aynı muameleyimi yapacaklar.e
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