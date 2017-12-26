Adolf Hitler'in Mercedes'i açık arttırmaya çıkıyor

Bir zamanlar Adolf Hitler'in sahip olduğu 1939 model Mercedes-Benz 770K Grosser Open Tourer, 17 Ocak tarihinde Scottsdale'de Worldwide Auctioneers tarafından açık artırmaya çıkarılacak.

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Müzayede evi, Mercedes'in ilk olarak Hitler'in şoförü ve SS görevlisi Erich Kempka tarafından görevlendirildiğini ve 1939-1941 yılları arasında birçok Nazi geçit töreninde kullanıldığını söylüyor. Aynı zamanda üst düzey yetkilileri ziyaret etmek için de kullanılıyordu.

Gelirin %10'u Holokost mağdurlarına

Aracın yan kısımları ve altı Führer'i korumak için zırhla kaplanmış durumda. Ayrıca kurşun geçirmez bir ön cam ve koltukların arkasında geri çekip kullanılabilir zırh plakaları mevcut. Gücünü ise 230 beygir güç üretebilen beş vitesli manuel şanzımanın eşlik ettiği süper şarjlı 7.7 litrelik sıralı 8 silindirli motordan alıyor.

II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Müttefik Kuvvetler tarafından ele geçirilen Mercedes-Benz 770K Grosser o tarihten bu yana mükemmel durumda tutuluyor. Satıştan elde edilecek gelirin %10'u ise Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) etkilenenlerin çocuklarının eğitiminde kullanılacak.

https://www.yahoo.com/news/adolf-hitler-car-sold-auction-162814158.html