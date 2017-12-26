Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adolf Hitler'in Mercedes'i açık arttırmaya çıkıyor

Tarihin en acımasız diktatörlerinden biri olan Adolf Hitler'in makam aracı açık arttırmaya çıkıyor. Satıştan elde edilecek gelirin bir kısmı soykırımdan etkilenenlere gidecek.
1 yıl
6,7b
1
70
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir zamanlar Adolf Hitler'in sahip olduğu 1939 model Mercedes-Benz 770K Grosser Open Tourer, 17 Ocak tarihinde Scottsdale'de Worldwide Auctioneers tarafından açık artırmaya çıkarılacak.
Ayrıca Bkz. "Hyundai akıllı asistanını CES 2018'de sahneye çıkaracak"
Müzayede evi, Mercedes'in ilk olarak Hitler'in şoförü ve SS görevlisi Erich Kempka tarafından görevlendirildiğini ve 1939-1941 yılları arasında birçok Nazi geçit töreninde kullanıldığını söylüyor. Aynı zamanda üst düzey yetkilileri ziyaret etmek için de kullanılıyordu.

Gelirin %10'u Holokost mağdurlarına

Aracın yan kısımları ve altı Führer'i korumak için zırhla kaplanmış durumda. Ayrıca kurşun geçirmez bir ön cam ve koltukların arkasında geri çekip kullanılabilir zırh plakaları mevcut. Gücünü ise 230 beygir güç üretebilen beş vitesli manuel şanzımanın eşlik ettiği süper şarjlı 7.7 litrelik sıralı 8 silindirli motordan alıyor.
II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Müttefik Kuvvetler tarafından ele geçirilen Mercedes-Benz 770K Grosser o tarihten bu yana mükemmel durumda tutuluyor. Satıştan elde edilecek gelirin %10'u ise Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) etkilenenlerin çocuklarının eğitiminde kullanılacak.

https://www.yahoo.com/news/adolf-hitler-car-sold-auction-162814158.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FreudeAmFahren 1 yıl
Bu mercedesi bile kullansan şimdiki çoğu arabaya tac çıkarır....yanlışmıyım ?
1 Yanıt Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vatansever Müslüman Türk 1 yıl
siyonistler hitlerin az ekmeğini yemedi, terör devletini bile kurdular; yahudileri israile yerleştirdiler hitler sayesinde. şimdi müslüman katlediyorlar. Allah büyüktür zamanı gelince bu zulmun hesabı sorulur şimdilik sadece buğz ediyorum.
siyonistler hitlerin az ekmeğini yemedi, terör devletini bile kurdular; yahudileri israile yerleştirdiler hitler sayesinde. şimdi müslüman katlediyorlar. Allah...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dağılın 1 yıl
plaka değişmiş almam.
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The Ace of Spades 1 yıl
Dönemine göre çok güzel bir araç fakat açık artırmada fiyatı 10 milyon dolarları görür ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wanpo 1 yıl
Konuda Adolf Hitler'in aracindan bahsediliyor.Butun gun kahvede takilip dunyanin butun sirlarini bilen insanlar gelmis yine
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 1 yıl
Gökte Allah Yerde Hitler Allahu-ekber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrezcayi 1 yıl
Belki aracı bir Türk satın alır. Para saçmayı seven bir milletiz. Nereye kime saçarsan saç yeterki gösteriş olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Prezidente 1 yıl
pimp my ride hitler.. yalnız yahudilere para vereceklermiş adamın kemikleri sızlıycak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Afonso54 1 yıl
Böyle devlete ait tarihi şeylerin açık arttırmayla özele geçmesine karşıyım şimdiki laleler Hitler karşıtı diye gelecek Alman nesli karşı olmak zorunda mı ? Hatıra hatıradır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paul Muaddib 1 yıl
boya takıntısı olan aramasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salagil 1 yıl
7.7 litrenin vergisi kaç para? Hem çok yakmaz mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlancpaiN 1 yıl
la %'10u yahudi bebelerinin okumasında kullanılacakmış
bu yahudilerin fakir olanı var mı la ?
tel avivin yerlisi bi hatun bulup evlensek de hayatımız kurtulsa
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 1 yıl
yavrucum anlamıyormusun benmi anlatamıyorum.kanun koyulmuş cumhurbaşkanına hakaret işlem gerektiriyor.o bu kanunu çıakranlarda sizin kafa zamanında.hesapta cumhurbaşkanına hakaret ettirmeyecektinizya hani.erdoğan şikayetinden vazgeçmesine rağmen bu kanun yüzünden işlem yapıldı.
esed hala esed hatta terörrist.gündemi takip et biraz sen.
neyse sen dediğimi dene ondan sonra gelirsin tekrar konuşuruz senle bakalım bizimki ile aynı muameleyimi yapacaklar.e
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6650 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, mercedes ve
12 etiket daha müzayede açık arttırma adolf hitler makam aracı holokost mercedes-benz 770k grosser open tourer worldwide auctioneers Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl ÖTV’siz araç alım sınırı 200 bin TL’ye çıktı 1 yıl WhatsApp iki platforma desteğini kesiyor 1 yıl S-400’lerin Türkiye’ye maliyeti belli oldu 1 yıl İsrail ''daha hızlı ödeme sistemleri'' için kripto paradan faydalanacak 1 yıl 4000mAh kapasiteli Alcatel A7 raflara çıkıyor 1 yıl ABD endişeli: Ruslar, FBI'ın parmak izi kayıtlarına erişebilir 1 yıl Ofis bilgisayarımı 5K iMac ile değiştirdim 1 yıl BMW yeni M modelleri için 475 beygirlik motor geliştiriyor 1 yıl 2017 yılının en iyi filmleri 1 yıl Bitcoin'deki en önemli çatallanmaya saatler kaldı 1 yıl Yurtdışı alışverişte KDV taslağı hazır: AppStore ve PlayStore da etkilenecek! 1 yıl Gökyüzündeki esrarengiz ışığın sırrı çözüldü 1 yıl Güneydoğu’da kaçak elektrik ile Bitcoin madenciliği yapılıyor 1 yıl Elon Musk açıkladı: Tesla'dan elektrikli pickup geliyor 1 yıl Chromebook cihazları da Snapdragon 845 yonga setine geçiyor 1 yıl Gearbest Türkiye yılbaşı indirimleri başladı 1 yıl Garmin Vivofit 4 duyuruldu 1 yıl Snapdragon 670 ile beraber orta segment telefonlar başka bir boyuta geçiyor 1 yıl Blade Runner 2049 görsel efektleri nasıl hazırlandı? 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1060 5GB modeli geliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Adolf Hitler'in Mercedes'i açık arttırmaya çıkıyor Sonraki ASELSAN yönetim kurulu ikincil halka arz kararı aldı 1 yıl Belkin şikayetler üzerine iPhone X ekran koruyucusunun satışını durdurdu 1 yıl Samsung, Galaxy S9'da 3.5 mm kulaklık girişine yer verecek 1 yıl HTC’den akıllı lamba geliyor 1 yıl Google Fotoğrafların Gülücüklerle Dolu 2017 kolaj kartı dağıtıma başladı 1 yıl Hyundai akıllı asistanını CES 2018'de sahneye çıkaracak 1 yıl Kötü sürücünün sigorta primine 111 TL, iyi sürücünün primine 25 lira zam 1 yıl Apple için bomba MediaTek iddiası 1 yıl Navigasyon uygulamasına kızan şehir yönetimi yolları kapatma kararı aldı 1 yıl App Store’daki iOS ve MacOS uygulamaları birleşiyor 1 yıl Satoshi Nakamoto Bitcoin kazanmaya devam ediyor 1 yıl Oppo, 6 inç ekran ve 20 MP ön kameralı A75 ve A75s modellerini piyasaya sürdü 1 yıl Türkiye'de siber suçlar nedeniyle bin kişiye tutuklama kararı 1 yıl Pegasus operasyonlarında Blockchain teknolojisinden faydalanacak 1 yıl Huawei’den ülkemiz gençleri için "Geleceğin Tohumları" sosyal sorumluluk projesi 1 yıl Facebook’un pazarlama eğitimi platformu Blueprint ülkemizde erişime açıldı 1 yıl Anket: 2017 yılının en iyi mobil oyunları 1 yıl Huawei Matebook D 2018 duyuruldu 1 yıl iPhone X açıklamasından sonra tedarikçi hisseleri tepetaklak 1 yıl Canlı Yayın Sihirbazı | Elgato CamLink inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim