Hyundai akıllı asistanını CES 2018'de sahneye çıkaracak

Hyundai, SoundHound işbirliği çerçevesinde geliştirdiği sesli asistanını yaklaşan CES 2018'de sergileyecek. Şirket ilk kez Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sahneye çıkacak olan dijital asistanını 2019'da tamamen hazır hale getirecek.

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Şirketin belirttiğine göre, takvim akışındaki toplantıları takip ederek, trafiğin durumuna göre farklı bir hareket saati önererek sürücülere yardımcı olması için tasarlanan asistan, piyasadaki ilk proaktif sesli kontrol sistemleri arasında yer alıyor.

Aynı anda birden fazla komutu yerine getirebilecek

Sürücüler direksiyon başındayken sistemi klima, sunroof ve kapı kilidi gibi işlevleri kontrol etmek için kullanabilecekler. Hyundai ayrıca akıllı bir evle eşleşebilen sesli asistanın araç içerisinden evdeki akıllı ev aletlerini (ışık ve ısıtma sistemi gibi) kontol etmek için kullanılabileceğini söylüyor.

Yapay zeka tabanlı sesli asistan aynı andan birden fazla komutu işleyebilecek yeteneğe sahip. Yani araç sahibi "yarınki hava durumu hakkında bilgi ver ve oturma odasındaki ışıkları söndür" dediğinde asistan komutları ayırarak tek tek gerçekleştirebilecek. Mevcut sesli asistanları kullananlar bu özelliğin ne kadar cazip olacağını tahmin edebilir.

Asistanın basitleştirilmiş bir versiyonu Hyundai'nin önümüzdeki yıl çıkaracağı yeni yakıt hücreli SUV modelinde yer alacak.

http://www.caradvice.com.au/611583/hyundai-to-debut-smart-assistant-at-ces-2018/