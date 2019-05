Age of Empires World Domination'ı inceledik: "Age of" günlerine dönüş

1997 yılında Microsoft tarafından piyasaya sürüldüğünde, Age Of Empires serisinin strateji oyunları alanına ne kadar büyük bir etki yapacağını kimse tahmin etmiyordu. Özellikle ikinci oyunu ile efsaneler arasına girmeyi başaran gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires, aynı heyecanı şimdi de mobil platformlara getiriyor.





Microsoft daha önce bir Age of Empires oyunu indirmeye sunmuştu ancak görseller ve oynanış Clash of Clans'a benzediği için orijinal seriden çok uzak kalmıştı. Age of Empires World Domination ise orijinal oyunun çizgilerini aynen mobil platformlara yansıtmayı başarıyor. Bu açıdan ilk sayılabilir.





Age of Empires World Domination ile klasik serinin dokunmatik ekran üzerinde oynanması mümkün oluyor. Mobil tarafta oyunun biraz değişikliğe uğradığını söylemek mümkün. Seri Microsoft'a ait olsa da mobil oyun Klab Global tarafından geliştirilmiş. Bu bakımdan değişikliklerin olması normal.





Henüz deneme aşamasında olan oyunun pilot olarak seçtiği ülkelerden birisi de Türkiye. Bu bakımdan dünyadaki ilk oyun incelemelerinden birisine imza atmış oluyoruz.





Oyuna her zaman ki gibi bir millet seçerek başlıyoruz. İlk eğitim bölümünün ardından millet seçme ekranı karşımıza geliyor. Hunlar, Japonlar, Çinliler gibi dönemin büyük ırkları özel yeteneklere sahip. Bu bakımdan seçimi buna göre yapmanız gerekiyor yine de oyun sırasında ırkları değiştirebiliyorsunuz.





Üs kurma mantığı klasik konsept ile aynı. Odun, taş, yiyecek gibi kaynakları toplamak için binalar inşa etmeniz gerekiyor. Bu binalar kaynaklara yakın olmalı ki daha hızlı kaynak toplanabilsin. Kaynaklarınız için de depoların inşa edilmesi gerekli. Belirli bir süre sonra binaların tepesinde ikonlar çıkıyor ve kaynakları bu şekilde topluyorsunuz. Klasik konseptteki gibi otomatik olarak kaynaklarınız artmıyor.





Her bina ve asker grubuna tıkladığınızda ilgili menüler çıkıyor. Bunlara tıklayarak çeşitli komutlar verebiliyorsunuz. Ayrıca askerleri sürükleyerek de uzak noktalara götürebiliyor veya düşman unsurların üzerine salabiliyorsunuz. Kahramanların yetenekleri için menülerden yararlanıyorsunuz.





Bildiğiniz gibi binaları, teknolojileri ve askerlerinizi kurmak veya geliştirmek için kaynaklar gerekli. Bu yüzden üssünüzün sürekli işler olması gerekiyor. Bu noktada inşa etme konusu biraz farklılaşıyor zira savaştığınız bölümlerde sıradan kaynaklar yerine Savaş Kaynakları adında bir birim sunulmuş. Bu birim otomatik olarak sürekli kendisini yeniliyor bu yüzden azaldığı zaman biraz beklemeniz gerekiyor ancak kaynak kampları kurarak hızı artırabiliyorsunuz. Yani oyunda iki çeşit kaynak kullanımı mevcut.





Savaşlarda kullanabilmeniz için kahraman sınıfları da mevcut. Atilla, Harun Reşid, Ziyad İbni Salih, Jan D'arc, Arthur gibi çeşitli kahramanları toplayarak güçlü bir ordu kurabiliyorsunuz. Kahramanların kendine özgü güçleri var ve savaş alanlarında çok işe yarıyor. Ayrıca her birim için bir kahraman atayabiliyorsunuz. Birimler başlarında bu kahraman ile savaşlara giriyor. Kahramana göre birimdeki askerlerin sayısı da değişiyor. Her bölümde üretebileceğiniz asker sayısı belirli bir sınırda tutuluyor. Bu yüzden saldırılarda taktik de kullanmanız şart. Oyunda seviye atladıkça asker ve kaynak limitleriniz de artıyor. Ayrıca kahraman ekleyerek seviye sınırınızı da artırıyorsunuz.





Oyunda bölgeler ve bölgelerde de savaşacağınız bölümler var. Bazı bölümlerde yapay zekaya karşı mücadele ediyorsunuz. Bazı bölümlerde ise diğer oyunculara karşı mücadeleler var. Kurduğunuz krallık bölümlerden bağımsız ve geliştirmeye devam ediyorsunuz. Her bölümde küçük bir üs var ve asıl krallıktaki özellikler bu üsse aktarılıyor. Kaynak kampları kurduktan sonra asker geliştirmeye başlıyor ve savaşa giriyorsunuz.





Bölümde karşı tarafı yok etmek zafer getiriyor ancak kısıtlı olan süre biterse veya üssünüz yok edilirse siz yeniliyorsunuz. Her galibiyette çeşitli kaynak ödülleri ve elmaslar kazanıyorsunuz. Bu elmaslar daha sonra kahramanları satın almanız için gerekli. Bu şekilde oyun uzun süreler eğlenceli bir strateji tecrübesi sunabiliyor. Orijinal serideki detaylı seslendirmelerin aksine mobil oyunda seslendirmeler biraz daha kısıtlı.





Age Of Empires serisinin hayranları için mobil oyun da aradıkları nostaljiyi sunacak gibi görünüyor. Oyunun ücretsiz olması da ilgiyi artıracaktır. Bununla birlikte dokunmatik kontrollerin zaman zaman zorlayıcı olduğunu belirtmek gerekiyor.