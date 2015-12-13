Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Age of Empires World Domination'ı inceledik: "Age of" günlerine dönüş

Klab Global işbirliği ile mobil platformlara gelen Age of Empires World Domination, efsane serinin havasını yakalamaya çalışıyor. Bakalım Age of Empires World Domination ne kadar başarılı?
3 yıl
8,1b
1
28
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Age of Empires World Domination'ı inceledik:


1997 yılında Microsoft tarafından piyasaya sürüldüğünde, Age Of Empires serisinin strateji oyunları alanına ne kadar büyük bir etki yapacağını kimse tahmin etmiyordu. Özellikle ikinci oyunu ile efsaneler arasına girmeyi başaran gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires, aynı heyecanı şimdi de mobil platformlara getiriyor. 

Microsoft daha önce bir Age of Empires oyunu indirmeye sunmuştu ancak görseller ve oynanış Clash of Clans'a benzediği için orijinal seriden çok uzak kalmıştı. Age of Empires World Domination ise orijinal oyunun çizgilerini aynen mobil platformlara yansıtmayı başarıyor. Bu açıdan ilk sayılabilir.

Age of Empires World Domination ile klasik serinin dokunmatik ekran üzerinde oynanması mümkün oluyor. Mobil tarafta oyunun biraz değişikliğe uğradığını söylemek mümkün. Seri Microsoft'a ait olsa da mobil oyun Klab Global tarafından geliştirilmiş. Bu bakımdan değişikliklerin olması normal.

Henüz deneme aşamasında olan oyunun pilot olarak seçtiği ülkelerden birisi de Türkiye. Bu bakımdan dünyadaki ilk oyun incelemelerinden birisine imza atmış oluyoruz. 
Age of Empires World Domination'ı inceledik:
 

Oyuna her zaman ki gibi bir millet seçerek başlıyoruz. İlk eğitim bölümünün ardından millet seçme ekranı karşımıza geliyor. Hunlar, Japonlar, Çinliler gibi dönemin büyük ırkları özel yeteneklere sahip. Bu bakımdan seçimi buna göre yapmanız gerekiyor yine de oyun sırasında ırkları değiştirebiliyorsunuz.

Üs kurma mantığı klasik konsept ile aynı. Odun, taş, yiyecek gibi kaynakları toplamak için binalar inşa etmeniz gerekiyor. Bu binalar kaynaklara yakın olmalı ki daha hızlı kaynak toplanabilsin. Kaynaklarınız için de depoların inşa edilmesi gerekli. Belirli bir süre sonra binaların tepesinde ikonlar çıkıyor ve kaynakları bu şekilde topluyorsunuz. Klasik konseptteki gibi otomatik olarak kaynaklarınız artmıyor. 

Her bina ve asker grubuna tıkladığınızda ilgili menüler çıkıyor. Bunlara tıklayarak çeşitli komutlar verebiliyorsunuz. Ayrıca askerleri sürükleyerek de uzak noktalara götürebiliyor veya düşman unsurların üzerine salabiliyorsunuz. Kahramanların yetenekleri için menülerden yararlanıyorsunuz. 
Age of Empires World Domination'ı inceledik:
 

Bildiğiniz gibi binaları, teknolojileri ve askerlerinizi kurmak veya geliştirmek için kaynaklar gerekli. Bu yüzden üssünüzün sürekli işler olması gerekiyor. Bu noktada inşa etme konusu biraz farklılaşıyor zira savaştığınız bölümlerde sıradan kaynaklar yerine Savaş Kaynakları adında bir birim sunulmuş. Bu birim otomatik olarak sürekli kendisini yeniliyor bu yüzden azaldığı zaman biraz beklemeniz gerekiyor ancak kaynak kampları kurarak hızı artırabiliyorsunuz. Yani oyunda iki çeşit kaynak kullanımı mevcut. 

Savaşlarda kullanabilmeniz için kahraman sınıfları da mevcut. Atilla, Harun Reşid, Ziyad İbni Salih, Jan D'arc, Arthur gibi çeşitli kahramanları toplayarak güçlü bir ordu kurabiliyorsunuz. Kahramanların kendine özgü güçleri var ve savaş alanlarında çok işe yarıyor. Ayrıca her birim için bir kahraman atayabiliyorsunuz. Birimler başlarında bu kahraman ile savaşlara giriyor. Kahramana göre birimdeki askerlerin sayısı da değişiyor. Her bölümde üretebileceğiniz asker sayısı belirli bir sınırda tutuluyor. Bu yüzden saldırılarda taktik de kullanmanız şart. Oyunda seviye atladıkça asker ve kaynak limitleriniz de artıyor. Ayrıca kahraman ekleyerek seviye sınırınızı da artırıyorsunuz. 
Age of Empires World Domination'ı inceledik:
 

Oyunda bölgeler ve bölgelerde de savaşacağınız bölümler var. Bazı bölümlerde yapay zekaya karşı mücadele ediyorsunuz. Bazı bölümlerde ise diğer oyunculara karşı mücadeleler var. Kurduğunuz krallık bölümlerden bağımsız ve geliştirmeye devam ediyorsunuz. Her bölümde küçük bir üs var ve asıl krallıktaki özellikler bu üsse aktarılıyor. Kaynak kampları kurduktan sonra asker geliştirmeye başlıyor ve savaşa giriyorsunuz. 

Bölümde karşı tarafı yok etmek zafer getiriyor ancak kısıtlı olan süre biterse veya üssünüz yok edilirse siz yeniliyorsunuz. Her galibiyette çeşitli kaynak ödülleri ve elmaslar kazanıyorsunuz. Bu elmaslar daha sonra kahramanları satın almanız için gerekli. Bu şekilde oyun uzun süreler eğlenceli bir strateji tecrübesi sunabiliyor. Orijinal serideki detaylı seslendirmelerin aksine mobil oyunda seslendirmeler biraz daha kısıtlı. 

Age Of Empires serisinin hayranları için mobil oyun da aradıkları nostaljiyi sunacak gibi görünüyor. Oyunun ücretsiz olması da ilgiyi artıracaktır. Bununla birlikte dokunmatik kontrollerin zaman zaman zorlayıcı olduğunu belirtmek gerekiyor. 



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Seyrim 3 yıl en beğenilen
Nerde o eski günler.. Oyunun ismini lekelemeyin barı. Anilarimiz daki gibi kalsın..
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
faruqs 3 yıl
Cihazınızla uyumlu değil dedi yala
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Half-life'ı portlayanlar gibi orjinal seriyi birisinin portlaması lazım. Böyle basitleştirilmiş oyunlar orjinal serinin keyfini veremez.
Tabi mouse kontrolü olmadan nasıl oynanır orası ayrı bir konu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HasMachate 3 yıl
Tamam , yaparim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylmzsngl 3 yıl
Bu oyunlar mobile uyarlandıgında neden bilmem bir on yargi ile bakiyorum. Telefondan tabletten degil masaustu pcde onamak gerekir. Gecen gun de Half Life mobile geliyor denmisti. Bencede nostaljik oyunları guncele tasiyorum diye bozmamak lazim. Zira layiki ile pc keyfi yaşatan bir mobil oyun oyun görmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RichardDawkins 3 yıl
Sony xperia z3 de oynanmıyor :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayurdakok 3 yıl
zaten adamlar minnacık. bide telefon ekranında iyice küçülüyor. hiç zevkli değil. strateji oyunu pc de güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
paxal 3 yıl
Evet, Efendim, tamam, tamam, yaparım :) Bir oyunda Türkçe seslendirmeyi ilk defa age of empires 2 'de duymuştum hey gidi günler:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 3 yıl
Windows phonea uzun süre dayanma sebebim age of empires castle siege di. İos a geldi ama androide gelmemişti. Umarım bu yerini doldurur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forum.erhan 3 yıl
ORİJİNAL Mİ ACABA BU YOKSA SAHTE YAPIM MI ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugur_5392 3 yıl
Oyunumln turkce olamamasi cok kotu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NakahNiyesuh 3 yıl
Age of ile alakası yok, ismini kullanıp prim yapmaya çalışmışlar. Sırf 1 yıldız vermek için indirip yorumumu yapıp sildim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Saladin!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amore 3 yıl
Starcraft ile birlikte gençliğimizin strateji oyunuydu AOE, AOE tutunca Age of mythology çıkartmışlardı, AOM'de heroeslar vardı ama AOE'de heroes hatırlamıyorum; en çok sevdiğim wonder yapıp oyunu bitirmek oluyordu.
AOE'i şuanki 3D teknolojisi ile tekrar kodlayıp aynısına level mantığı ekleyip pazarlasalar gene en çok satan oyun olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hatsune Miku 3 yıl
age of empires çocukluğumun oyunu nerde o eski günler saatlerce oynardım hep. Bu world domination olmamış! age of empires 2 yi direk olarak hiç birşey değiştirmeden telefona getirseler çok güzel olurdu!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resolument 3 yıl
Oyun berbat ötesi 5 dakika zor oynadım. Eski oyunları oynayan kişilerin beğenmeyecegi kesin gibi de yeni nesili bilemem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8127 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, age of empires world domination ve
3 etiket daha Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Taşınabilir rüzgar türbini 3 yıl Facebook'a gerçek zamanlı yorum bildirimleri geliyor 3 yıl Yeni drone modeliyle güvenlik görevlilerine ihtiyaç azalıyor 3 yıl Taylor Swift'in dünya turnesi belgeseli Apple Music'te yayınlanacak 3 yıl Apple, kendi video düzenleyicisini aldatıyor 3 yıl Continental'den akıllı cam kontrol filtresi 3 yıl ZTE Blade V6 Türkiye’de satışa sunuldu 3 yıl Paris İklim Değişikliği Konferansı'nda önemli kararlar alındı 3 yıl MaxCurve ile iOS tarafında fotoğraf düzenleme seviye atlıyor 3 yıl İdrardan elektrik üretebilen çorap isteyen? 3 yıl Apple TV platformuna her hafta 500’e yakın yeni uygulama yükleniyor 3 yıl Nikon 2015 Small World yarışmasından harika videolar 3 yıl Apple'ın yeni kılıfını akıllı yapan 4 şey 3 yıl Google Now ile Android akıllı telefonlarda ekran görüntüsü almak kolaylaşıyor 3 yıl Xiaomi Mi5 bir kez daha sızıntı kurbanı oldu 3 yıl Samsung: AMOLED ekran pazarının mutlak hakimi 3 yıl Fransa halka açık WiFi ağlarını yasaklamaktan vazgeçti 3 yıl Microsoft Lumia 850'nin en net görüntüleri ortaya çıktı 3 yıl Twitter artık reklamları tüm ziyaretçilerine gösterecek 3 yıl Mobilite: iPhone 6s pilli kılıfı, Snapdragon 820, LG G5 ve dahası... 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Age of Empires World Domination'ı inceledik: "Age of" günlerine dönüş Sonraki Elon Musk'tan yapay zekanın kontrolü için dev yatırım 3 yıl Huawei Honor 7 Enhanced Edition duyuruldu 3 yıl Microsoft'un görsel tanıma teknolojileri rakip tanımıyor 3 yıl Güçlü siyah beyaz fotoğraf editörü: Camera Noir 3 yıl iPhone için yeni 3D fotoğraf uygulaması: Slide 3 yıl Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video 3 yıl Google Fotoğraflara'da "paylaşılan albümler" dönemi 3 yıl YoCam ile sudan korkmadan "vlog" kaydı 3 yıl Samsung'dan yeni patent 3 yıl Nikon D5 ortaya çıktı 3 yıl Synology'den performans odaklı DiskStation DS216 NAS cihazı 3 yıl ZOTAC ZBOX ailesi Skylake işlemciler ile güncelleniyor 3 yıl Bethesda, mobile ağırlık vermek için Kanada'da stüdyo açıyor 3 yıl Spigen'in Samsung Note 5 ve S6 Edge Plus'a özel kılıfları inceleme videosu 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin kasası sızdırıldı 3 yıl HP'den Windows 10 mobil tarafında Falcon atağı 3 yıl Pepper rootlar bu kez de Fransa'da tren istasyonlarında çalışmaya başladı 3 yıl EVGA'dan maliyet odaklı 700B güç kaynağı 3 yıl Flipboard ile Messenger artık daha iyi anlaşıyor 3 yıl Uçaklarda Hoverboard taşınmasını güvenlik gerekçesiyle yasaklandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim