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AIDA64 v5.50 indirmeye sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2b
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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AIDA64 v5.50 indirmeye sunuldu
 
Sistemler hakkında detaylı bilgiler sunan yazılım AIDA64, önemli yenilikler getiren v5.50 sürümüne güncellendi.
Windows işletim sistemli bilgisayarların aklınıza gelebilecek tüm detaylarını ortaya döken AIDA64, çok uzun zamandır sektörde bulunuyor ve türünün en iyi örnekleri arasında yer alıyor. Oldukça sade bir arayüzle hazırlanan yazılım, Türkçe dil desteğiyle de rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Popüler yazılım yayınlanan v5.50 sürümüyle ise aşağıdaki özellikleri ve destekleri kazanıyor;
  • Corsair K65, Corsair K70, Corsair K95, Logitech G910 ve Razer Chroma RGB LED klavye destekleri
  • LGA-1151 anakart desteği
  • Intel NVMe SSD'ler için otomatik bilgi ve SMART görüntüleme desteği
  • AMD Bristol Ridge APU'lar için ön destek
  • Intel Broadwell-E/EN/EP/EX işlemciler için ön destek
  • NZXT Kraken su soğutma sistemi için sensör desteği
  • USB 3.1 cihazlar için destek
  • Genişletilmiş ACPI tablo çözme
  • OpenGL ES 3.2 desteği
  • Adaptec ve Marvell RAID kontrolcüler için geliştirilmiş destek
  • Kingston HyperX Predator, Plextor M6V, SanDisk Z400s ve SK Hynix SC300 SSD'ler için destek
  • AMD Radeon R9 Nano ve NVIDIA GeForce GTX 950 için GPU detayları
AIDA64'ün 30 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. Bağlantıdan yazılımın iOS, Android ve Windows Phone sürümleri de yer alıyor.
AIDA64 v5.50 indirmeye sunuldu
 

http://www.aida64.com/news/nvme-ssd-skylake-support-1151-aida64 Yorum Yaz
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