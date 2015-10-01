AIDA64 v5.50 indirmeye sunuldu

Sistemler hakkında detaylı bilgiler sunan yazılım AIDA64, önemli yenilikler getiren v5.50 sürümüne güncellendi.

Windows işletim sistemli bilgisayarların aklınıza gelebilecek tüm detaylarını ortaya döken AIDA64, çok uzun zamandır sektörde bulunuyor ve türünün en iyi örnekleri arasında yer alıyor. Oldukça sade bir arayüzle hazırlanan yazılım, Türkçe dil desteğiyle de rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Popüler yazılım yayınlanan v5.50 sürümüyle ise aşağıdaki özellikleri ve destekleri kazanıyor;

Corsair K65, Corsair K70, Corsair K95, Logitech G910 ve Razer Chroma RGB LED klavye destekleri

LGA-1151 anakart desteği

Intel NVMe SSD'ler için otomatik bilgi ve SMART görüntüleme desteği

AMD Bristol Ridge APU'lar için ön destek

Intel Broadwell-E/EN/EP/EX işlemciler için ön destek

NZXT Kraken su soğutma sistemi için sensör desteği

USB 3.1 cihazlar için destek

Genişletilmiş ACPI tablo çözme

OpenGL ES 3.2 desteği

Adaptec ve Marvell RAID kontrolcüler için geliştirilmiş destek

Kingston HyperX Predator, Plextor M6V, SanDisk Z400s ve SK Hynix SC300 SSD'ler için destek

AMD Radeon R9 Nano ve NVIDIA GeForce GTX 950 için GPU detayları AIDA64'ün 30 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. Bağlantıdan yazılımın iOS, Android ve Windows Phone sürümleri de yer alıyor.

http://www.aida64.com/news/nvme-ssd-skylake-support-1151-aida64