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AirVR projesi sanal gerçekliğin odağına iPad mini koyuyor

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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AirVR projesi sanal gerçekliğin odağına iPad mini koyuyor

Son dönemde Google Cardboard ve Samsung Gear VR gibi örneklerle sanal gerçeklik gözlüklerinin harici mobil cihazlar kullanarak maliyetleri çok aşağı çektiğine şahit olduk. Bu trendin daha da yükseleceği yeni projelerden anlaşılıyor.

Kickstarter üzerinde başlayan AirVR projesi iPad Mini veya iPhone 6 Plus modelini temel alan bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirmeyi amaçlıyor. AirVR ürünü plastik yapısıyla göze rahatça otururken, kaidesinin içerisine iPad mini veya iPhone 6 Plus yerleştirerek hazır hale getiriyorsunuz. Ürün 190gr ağırlığa sahip olduğu için kafanızda taşıyacağınız en fazla ağırlık 500gr oluyor. 

iPad mini ve iPhone 6 Plus modellerinin güçlü donanımları sayesinde geliştiriciler yoğun sanal gerçeklik tecrübesi sunan pek çok uygulama geliştirebilecek. Projede referans olması açısından fotoğraf ve film izleme uygulamaları şimdiden geliştirilmiş durumda ve dağıtım sırasında kullanıcılar deneme imkanına sahip olacak. 

AirVR gözlüğünün kontrolleri ise yine uygulama ile cihazların alt kısmına yerleşen sanal butonlar yoluyla yapılıyor. AirVR en az 50$ ödeme yapan bağışçılara Aralık 2014 itibariyle gönderime başlayacak. Proje istediği bağış sınırını da geçmek üzere.  

https://www.kickstarter.com/projects/768618350/airvr-virtual-reality-for-ios?ref=recommended Yorum Yaz
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teramit 4 yıl
Oğlum ekrana yakından bakma gözlerin bozulacak annelerine ithaf olunur :)
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chatirdek 4 yıl
En fazla ağırlık 500 gr mı?Hem kafama yarım kilo gözlük takacağım hem de hem de milletin maskarası olacağım...Adam ileri derece Hipermetroplu gibi duruyor...Ürünle dalga geçiyorum fakat Apple'ın bununla bir alakası yok...
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tahir40 4 yıl
Siz şimdi gülüyorsunuz o resme de, Apple şimdi o başlantı kemerlerini süsler, bi iki zirkon taş koyar, çerçeveyi metal yapar cilalar parlatır, afili bişiye bezetir, milyonlarca koyun da gider sıraya girer isanal gerçeklik diye...
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PowerPC 4 yıl
Resim herşeyi açıklıyor!
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1megabayt 4 yıl
Herkes vermiş veriştirmiş, çok tutulacak bu aparat :).
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Krone 4 yıl

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Guest-F8946C419 4 yıl
Kristal Elma festivali'nde Google'ın sanal gerçeklik gözlüğü prototipi deneme şansı buldum. Adamlar, kartondan ve 2 mercek kullanarak efsane bir şey yapmış. En azından, bu görsele nazaran daha hoş duruyor bence.
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PuLaTMeTiN 4 yıl
İpad Mini hem büyük hem de Ekran çözünürlüğü düşük. O kadar yakından o ekrana bakılırsa pikseller sayılır. en kötü ihtimalle İphone6Plus ile kullanılmalı.
Yoksa GearVR karşısında Nal toplar. Note4 ve GearVR kusursuz görüntü kalitesi sunacaktır.
Sonuçta sanal gerçeklik dediğimiz şey gerçekçi olacaksa önce grafikler inandırıcı olmalı. :D
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Hortum53 4 yıl
hshadhas
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Umutcan 4 yıl
Fotoğrafı görünce güldüm
Bildiğin tableti suratına yapıştırmış.
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foz54 4 yıl
tipe bak zaytung haberi zannettim
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xmasx 4 yıl
Şaka gibi
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mcgul 4 yıl
102 ekran tv bağlasaydınız bari küçük olmuş bu :D
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