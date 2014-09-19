AirVR projesi sanal gerçekliğin odağına iPad mini koyuyor





Son dönemde Google Cardboard ve Samsung Gear VR gibi örneklerle sanal gerçeklik gözlüklerinin harici mobil cihazlar kullanarak maliyetleri çok aşağı çektiğine şahit olduk. Bu trendin daha da yükseleceği yeni projelerden anlaşılıyor.





Kickstarter üzerinde başlayan AirVR projesi iPad Mini veya iPhone 6 Plus modelini temel alan bir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirmeyi amaçlıyor. AirVR ürünü plastik yapısıyla göze rahatça otururken, kaidesinin içerisine iPad mini veya iPhone 6 Plus yerleştirerek hazır hale getiriyorsunuz. Ürün 190gr ağırlığa sahip olduğu için kafanızda taşıyacağınız en fazla ağırlık 500gr oluyor.





iPad mini ve iPhone 6 Plus modellerinin güçlü donanımları sayesinde geliştiriciler yoğun sanal gerçeklik tecrübesi sunan pek çok uygulama geliştirebilecek. Projede referans olması açısından fotoğraf ve film izleme uygulamaları şimdiden geliştirilmiş durumda ve dağıtım sırasında kullanıcılar deneme imkanına sahip olacak.





AirVR gözlüğünün kontrolleri ise yine uygulama ile cihazların alt kısmına yerleşen sanal butonlar yoluyla yapılıyor. AirVR en az 50$ ödeme yapan bağışçılara Aralık 2014 itibariyle gönderime başlayacak. Proje istediği bağış sınırını da geçmek üzere.

https://www.kickstarter.com/projects/768618350/airvr-virtual-reality-for-ios?ref=recommended