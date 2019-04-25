Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Airbnb’den izleyenlerde seyahat etme isteği doğuracak orjinal içerikler geliyor

Kalacak yer kiralamada popüler duraklardan biri olan Airbnb, şirket stratejilerine bir yenisini daha ekleyerek orjinal içerik üretmeye başlayacak. Yetkililere göre içerikler hâlâ Ar&Ge aşamasında.
3 hf.
2,6b
1
2
Diğer Yazılım
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Reuters kaynaklarına göre Airbnb, orjinal TV içerikleri üretmeye başlayacak. Bu içerikler, izleyicileri seyahat etmeye teşvik edecek ve bu seyahatler de dönüp dolaşıp Airbnb kasasına girecek. 
CEO Brian Chesky’den gelen ifadeye göre proje şirketin yönetim kademesinde oldukça ilgi görüyor ve Airbnb buna yönelik bir stüdyo oluşturmayı planlıyor. İddiaya göre firma bu proje üzerinde üç yıldır kafa yoruyor. 
Yakın zamanda bir belgesel yapımına imza atan Airbnb, bunu Tribeca Film Festivali’nde ilk kez sergileyecek. Apple TV+ bünyesinde de bir belgesel serisine giren firma, yetkili Chris Lehane’den gelen açıklamaya göre filmlere de giriş yapacak. Bu içerikler hem Airbnb uygulamasında hem de farklı platformlarda yer alacak. Bu kadar kesin bilgiye rağmen Lehane’nin üstüne basa basa vurguladığına göre bu özel içerikler hâlâ “Ar&Ge aşamasında.” 
Yolculuklar ve tatillerdeki rolünü git gide büyüten Airbnb, artık sadece konaklama yeri sunmuyor. Firma size deneyimler adı altında çok sayıda program satmanın yanında restoran rezervasyonu da da yolculuk için imkanlar da sunuyor. Reuters kaynağına göre firma işleri iyice büyütüp kendi uçak rezervasyonu sistemini sunabilmek için Skyscanner’ı satın alarak bünyesine katmayı bile düşünmüştü.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dekareme 3 hf.
airbnb abuk sabuk bir firma.. Mesela sitelerinde önceden üyelik iptali seçeneği varken, bunu kaldırdılar.. Mail ile iletişim şartı getirdiler. Bu da yetmiyormuş gibi kimlik fotosunu istiyorlar. İptaldan vazgeçirmek için 40 takla attırıyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 3 hf.
Bende evimi kiraya versemmi diyordum ama ben zaten kiradayım :))))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. 2020 Volkswagen Golf'ün önündeki en büyük engel OTA güncellemesi 3 hf. Thanos'un telefon hâli: Google Pixel 3a mor renk ve sarı güç tuşuyla sızdırıldı 3 hf. Facebook aktif kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor 3 hf. Apple, elektrik şoku tehlikesiyle eski priz adaptörlerine yönelik değişim programı başlattı 3 hf. Intel, Apple ve Qualcomm anlaşmasından dolayı 5G modem işinden çıktığını kabul etti 3 hf. Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu yayınlandı 3 hf. Bitfinex yetkililerine tedbir talebi, kripto para piyasası sarsıldı 3 hf. iPhone 11 maketleri Alibaba’da satışa çıktı 3 hf. Samsung Galaxy Fold iFixit incelemesi Samsung’un isteği üzerine yayından kaldırıldı 3 hf. GlobalFoundries, New York fabrikasını sattı 3 hf. İkinci nesil AMD Ryzen G serisi detaylanıyor 3 hf. New York’a cam gökdelen yasağı geliyor 3 hf. Galaxy Fold süresiz ertelendi 3 hf. Avengers: Endgame gişede Avatar'ı geçebilir mi? 3 hf. OnePlus 7 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu 3 hf. Beyin sinyallerini sese dönüştüren implant geliştirildi 3 hf. Telefonlar için Mario Kart Tour önümüzdeki ay beta sürecine başlıyor 3 hf. Microsoft sağlam kazandı: Surface, Xbox ve Windows başlıca gelir kaynakları 3 hf. ADATA endüstriyel seviyede dayanıklı microSD kartlarını duyurdu 3 hf. Facebook Hikayeleri 500 milyon günlük kullanıcıya ulaştı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Airbnb’den izleyenlerde seyahat etme isteği doğuracak orjinal içerikler geliyor Sonraki 6 GB RAM ve çift arka kameralı Oppo A9 resmen tanıtıldı 3 hf. Nintendo yeni Switch konsolunu E3’te tanıtmayacak 3 hf. 2si1 Özel | Playstation 5 teknik analiz 3 hf. Tesla'nın ilk çeyrekteki zararı beklentileri aştı 3 hf. Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II'yi tanıttı 3 hf. Samsung Galaxy A70 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu 3 hf. ‘Mark Zuckerberg ile Teknoloji ve Toplum’ podcast serisi yayınlandı 3 hf. Redmi’nin amiral gemisinden ilk detaylar: 32 MP ön, 48 MP arka kamera 3 hf. Google Duo grup görüntülü sohbetleri test ediliyor 3 hf. Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme 3 hf. Samsung 2030 yılına kadar yonga üretimi ve Ar-Ge’sine 115 milyar dolar yatırım yapacak 3 hf. iOS 13 ile iPad Pro'lara fare desteği geliyor 3 hf. Google Fit uygulaması iOS için indirmeye sunuldu 3 hf. L&M isimli bir hacker, araçların motorlarını hareket halindeyken durdurabiliyor 3 hf. Türkiye 'dünyanın plastik atık yuvası' olma yolunda ilerliyor 3 hf. Samsung kendi kripto parasını çıkaracak 3 hf. Makyajlanan 2019 Renault Master ve Trafic modelleri tanıtıldı 3 hf. 10nm masaüstü işlemciler başka bahara kaldı 3 hf. USB bellek takılı bilgisayarlarda Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesi yapılamayacak 3 hf. Samsung Galaxy View 2’nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim