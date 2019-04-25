Airbnb’den izleyenlerde seyahat etme isteği doğuracak orjinal içerikler geliyor

Teknoloji Editörü
Reuters kaynaklarına göre Airbnb, orjinal TV içerikleri üretmeye başlayacak. Bu içerikler, izleyicileri seyahat etmeye teşvik edecek ve bu seyahatler de dönüp dolaşıp Airbnb kasasına girecek.
CEO Brian Chesky’den gelen ifadeye göre proje şirketin yönetim kademesinde oldukça ilgi görüyor ve Airbnb buna yönelik bir stüdyo oluşturmayı planlıyor. İddiaya göre firma bu proje üzerinde üç yıldır kafa yoruyor.
Yakın zamanda bir belgesel yapımına imza atan Airbnb, bunu Tribeca Film Festivali’nde ilk kez sergileyecek. Apple TV+ bünyesinde de bir belgesel serisine giren firma, yetkili Chris Lehane’den gelen açıklamaya göre filmlere de giriş yapacak. Bu içerikler hem Airbnb uygulamasında hem de farklı platformlarda yer alacak. Bu kadar kesin bilgiye rağmen Lehane’nin üstüne basa basa vurguladığına göre bu özel içerikler hâlâ “Ar&Ge aşamasında.”
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