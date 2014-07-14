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Airbus A330neo ile yolculuklarda 3D filmler de izlenebilecek

4 yıl
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Airbus A330neo ile yolculuklarda 3D filmler de izlenebilecek
Airbus geniş gövdeli yeni yolcu uçakları A330-800neo ve A330-900neo'yu duyurdu. Avrupa merkezli şirket, bir yandan Boeing Dreamliner'ın rakibi olan model üzerinde çalışırken, diğer taraftan gelişen teknoloji sayesinde var olan modellerini daha rekabetçi bir hale getiriyor.
Rolls-Royce üretimi Trent 7000 motorlarının kullanıldığı yeni uçaklar, aerodinamik geliştirmeler ve yeni kabin özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Her koltuk için %14 daha iyi yakıt tasarrufu sunan A330-800neo ve A330-900neo, geniş gövdeye sahip orta menzilli uçaklar arasında en yüksek maliyet verimliliğine sahip modeller olarak gösteriliyorlar. Yapılan geliştirmeler sayesinde menzili 400 deniz miline kadar arttırılan uçaklar, Airbus'ın en yeni gözdesi olan A350 XWB modelinden esinlenilmiş kanatçıkların yardımıylai karbon ayakizini de düşürüyorlar. 
Kokpitin en son teknoloji ile revize edildiği uçaklarda, yolcular içinse 4. nesil eğlence sistemine yer veriliyor ve bu sayede seyahat esnasında 3D filmler de izlenebiliyor. Daha iyi iç aydınlatma sistemi ve internet bağlantısı gibi özelliklerin geliştirildiği uçaklar, her şey planladığı gibi gider eğer 2017 sonlarına doğru servise çıkmış olacaklar. Yeni motor altyapısı, yolcu konforunu arttıran unsurlar ve elde edilen daha yüksek yakıt verimliliği sayesinde Airbus A330neo'nun, geniş gövdeli orta menzil segmentinde havayolu şirketleri tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor.

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DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
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emngozcu 4 yıl
DH mobil uygulamasına bi el atsanız artık. Tarayicilarda sürünmesek ?
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kissofblade 4 yıl
Ben 3D olayının uçakla alakasını anlamadım. Yani uçağa yerleştirilen ekstralar bunlar. Başka uçaklarda sonradan eklenemeyecek bir sistem mi ki haber özelliği taşıyor?
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Captain_Ivy 4 yıl
Mağara
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Barbaroscakir 4 yıl
Uçakta 3D li film izlemek aslında 4D li olur. Sonuçta 10 dakikada bir oturduğunuz yer sallanacak. Fena kaptırırsın valla.
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eminsayin 4 yıl
3D filmler de bizi izleyebilecek mi?
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McLaren64 4 yıl
Koltuk mesafesi Airbus yada Boeing'in değil firmaların tercihidir. Firma isteğine göre dizayn ettiriyor uçağı. İstersen Koca A380'e 100 koltuk koyar yata yaya gidersin. İstersen 800 koltuk koyar sıkış pıkış gidersin.
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darkdiva 4 yıl
Konfor sunmak istiyorlarsa o koltuklarin mesafesini biraz genişletsinler yeter
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muratai 4 yıl
Airbus hikaye Boeing şahane. Boeing 777 ile Airbus A330-340 arasında çağ farkı var resmen. Biri 1.4 Avrupa arabası, ufak, yakıtı az yakıyo. Öbürü ise SUV mübarek, ferah ferah. 3D olayı ise Amerikalıların deyimi ile "Gimmick", o kadar yakın mesafeden 3D izlesen ne olur ufacık ekranda. Onunla uğraşacaklarına çok düşük maliyetli, herkesin kullanabileceği uçak içi internet erişimini yaygınlaştırsınlar. Yemek fotoğraflarından sıkıldık azıcıkta uçaktan çekilmiş bulut fotoğrafları yüklemek istiyoruz uçaktan check in yapıp :)))
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!!-Origin-!! 4 yıl
Geçen Türk Hava Yolları uçağı ile Trabzona gittim Tv felan vardı iyi filmlerde vardı ama ses yoktu kulaklık istedim kulaklık yok dendi :) dedim o zaman neden koydunuz bunu :)
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advancedmobile 4 yıl
Note3 Neo dan esinlenmişler :)
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DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
ana sayfadaki bazı haberler açılmıyor.
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