Airbus A330neo ile yolculuklarda 3D filmler de izlenebilecek

Airbus geniş gövdeli yeni yolcu uçakları A330-800neo ve A330-900neo'yu duyurdu. Avrupa merkezli şirket, bir yandan Boeing Dreamliner'ın rakibi olan model üzerinde çalışırken, diğer taraftan gelişen teknoloji sayesinde var olan modellerini daha rekabetçi bir hale getiriyor.

Rolls-Royce üretimi Trent 7000 motorlarının kullanıldığı yeni uçaklar, aerodinamik geliştirmeler ve yeni kabin özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Her koltuk için %14 daha iyi yakıt tasarrufu sunan A330-800neo ve A330-900neo, geniş gövdeye sahip orta menzilli uçaklar arasında en yüksek maliyet verimliliğine sahip modeller olarak gösteriliyorlar. Yapılan geliştirmeler sayesinde menzili 400 deniz miline kadar arttırılan uçaklar, Airbus'ın en yeni gözdesi olan A350 XWB modelinden esinlenilmiş kanatçıkların yardımıylai karbon ayakizini de düşürüyorlar.

Kokpitin en son teknoloji ile revize edildiği uçaklarda, yolcular içinse 4. nesil eğlence sistemine yer veriliyor ve bu sayede seyahat esnasında 3D filmler de izlenebiliyor. Daha iyi iç aydınlatma sistemi ve internet bağlantısı gibi özelliklerin geliştirildiği uçaklar, her şey planladığı gibi gider eğer 2017 sonlarına doğru servise çıkmış olacaklar. Yeni motor altyapısı, yolcu konforunu arttıran unsurlar ve elde edilen daha yüksek yakıt verimliliği sayesinde Airbus A330neo'nun, geniş gövdeli orta menzil segmentinde havayolu şirketleri tarafından ilgiyle karşılanması bekleniyor.