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Airbus'ın uçan balinası BelugaXL, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Airbus tarafından devasa uçak parçalarını taşımak için geliştirilen BelugaXL, 4 saat 11 dakikalık ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 2019 yılının sonunda hizmete alınacak uçağın detayları haberimizde..
10 ay
3,7b
1
16
havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Airbus'ın uçan balinası BelugaXL, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
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Fransız havacılık şirketi Airbus tarafından üretilen BelugaXL adındaki 5 ağır nakliye uçağından birincisi ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Adını beluga, yani beyaz balinadan alan bu devasa uçak, Toulouse-Blagnac Havalimanı’ndan havalanarak 4 saat 11 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.

Uçak parçaları taşıyacak 

Airbus BelugaXL, aerodinamik yasaları nedeniyle tüm uçakların birbirine benzediği havacılık sektörünün oldukça farklı bir üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bombeli bir kargo alanına ve yunus balığı benzeri buruna sahip olan uçak, Airbus’ın 11 farklı lokasyonu arasında büyük uçak bileşenlerinin taşımacılığını yapacak. Başka bir deyişle Airbus 350 XWB ve diğer uçakların üretimine katkıda bulunacak.

BelugaXL’ın üretimine 2014 yılında, selefi BelugaST’nin gelecekteki ihtiyaçları karşılayamayacağı düşünülerek başlandı. Airbus A330-200 Freighter’ı baz alan bir mimariye sahip olan uçağın uzunluğu 63.1 metre, kanat açıklığı ise 60.3 metre olarak ölçülüyor. Rolls Royce imzalı Trent 700 motorlardan güç alan BelugaXL, devasa kargo alanı sayesinde 53 ton yük taşıyabiliyor.

Kargo bölümü yarı otonom çalışıyor 

BelugaXL’ın yeni geliştirilen alçaltılmış kokpiti iki pilot ve bir kargo kabin görevlisine ev sahipliği yapıyor. Tamamen yenilenen kargo bölümünde işler yarı otonom bir sistemle yürütülürken, hassas yükler için de klima kontrol sistemi bulunuyor.

BelugaXL’ın toplam 600 saatlik uçuş testlerini önümüzdeki 10 ay içinde tamamlaması planlanmış. İlk uçak 2019 yılının sonlarında hizmete alınırken, diğer 4 uçağın üretimi de 2023 yılına kadar tamamlanmış olacak.


https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/07/first-belugaxl-successfully-completes-maiden-flight.html Yorum Yaz
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deniz_sea 10 ay en beğenilen
Çok tatlı olmuş 🐳 🐬
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ozmenakif 10 ay
Daha çok yunusu andırıyor sanki
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DARKMORDECAI 9 ay
Boeinge göre estetik. Onun gücüne ulaşması zor ama.
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chtsydn 10 ay
bi antonov değil
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The Ace of Spades 10 ay
Şunun A380 boyutlarında olan bir tanesi üretilecek .. O zaman gör sen Beluga'yı ..
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si.pournia 10 ay
balina :D
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Anti Fanboy 10 ay
Normalde kargo uçaklarında 6 tane motor bulunur diye biliyorum? Havacılık uzmanı bir forumdaş bilgi verirse sevinirim
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RichardB 10 ay Anti Fanboy
onlar eski motorlar ,yeni motolar eskisine gore 2-3 kat daha verimli dolayisiyla gerek kalmiyor,
az motor ,daha az karmasiklik ve fayda
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Quard 10 ay
Uçakları nelere benzetip yapıyorlar ve gitgide daha büyük/kocaman inşa ediyorlar.
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StaatSanWalt 10 ay
Adı balina kendi yunus, bu çelişkiler ucamaz düşer bu.
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FatihAsl 10 ay
Bunun bana ne faydası var, elektrik faturam azalacak mı :)
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olağan_şüpheli 10 ay
bana nicki minaj ı anımsattı
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vollkan59 10 ay
Balina ne? Deniz, su hayvanı! sen kalk sudan balığı göklere çıkar :))
İşte yaratıcı tasarım diye buna derim :))
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imhotep_of_grudge 10 ay vollkan59
balinalar ve yunuslar memeli hayvandır balık değil... bi öğrenemediniz...
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