Airbus'ın uçan balinası BelugaXL, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

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Fransız havacılık şirketi Airbus tarafından üretilen BelugaXL adındaki 5 ağır nakliye uçağından birincisi ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Adını beluga, yani beyaz balinadan alan bu devasa uçak, Toulouse-Blagnac Havalimanı’ndan havalanarak 4 saat 11 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.

Uçak parçaları taşıyacak

Airbus BelugaXL, aerodinamik yasaları nedeniyle tüm uçakların birbirine benzediği havacılık sektörünün oldukça farklı bir üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bombeli bir kargo alanına ve yunus balığı benzeri buruna sahip olan uçak, Airbus’ın 11 farklı lokasyonu arasında büyük uçak bileşenlerinin taşımacılığını yapacak. Başka bir deyişle Airbus 350 XWB ve diğer uçakların üretimine katkıda bulunacak.

BelugaXL’ın üretimine 2014 yılında, selefi BelugaST’nin gelecekteki ihtiyaçları karşılayamayacağı düşünülerek başlandı. Airbus A330-200 Freighter’ı baz alan bir mimariye sahip olan uçağın uzunluğu 63.1 metre, kanat açıklığı ise 60.3 metre olarak ölçülüyor. Rolls Royce imzalı Trent 700 motorlardan güç alan BelugaXL, devasa kargo alanı sayesinde 53 ton yük taşıyabiliyor.

Kargo bölümü yarı otonom çalışıyor

BelugaXL’ın yeni geliştirilen alçaltılmış kokpiti iki pilot ve bir kargo kabin görevlisine ev sahipliği yapıyor. Tamamen yenilenen kargo bölümünde işler yarı otonom bir sistemle yürütülürken, hassas yükler için de klima kontrol sistemi bulunuyor.

BelugaXL’ın toplam 600 saatlik uçuş testlerini önümüzdeki 10 ay içinde tamamlaması planlanmış. İlk uçak 2019 yılının sonlarında hizmete alınırken, diğer 4 uçağın üretimi de 2023 yılına kadar tamamlanmış olacak.

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/07/first-belugaxl-successfully-completes-maiden-flight.html