Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük insansız kargo uçağı tanıtıldı

    Çinli havacılık girişimi Air White Whale, dünyanın en büyük insansız kargo uçağı W5000'i tanıttı. Aktarılanlara göre W5000'in 5 ton taşıma kapasitesi bulunuyor.
    Dünyanın en büyük insansız kargo uçağı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli havacılık girişimi Air White Whale, düzenlenen bir etkinlikte W5000 isimli ilk insansız nakliye uçağını kamuoyuna tanıttı. Şirket, bu aynı zamanda türünün dünyadaki en büyük kargo dronu olduğunu iddia ediyor.

    W5000, maksimum kalkış ağırlığı 10,8 ton olan çift turboprop motorlu bir kargo dronu olarak geliştirildi. İnsansız olan bu hava aracı, 5 ton yük taşıma kapasitesine sahip ve iç hacmi 65 metreküpü aşan geniş bir kargo alanı sunuyor. Kanat açıklığı 22,7 metre olan dronun uzunluğu 22,9 metre, yüksekliği ise 7,5 metre olarak bildirildi.

    Hava taşımacılığı insandan arınıyor

    Dünyanın en büyük insansız kargo uçağı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Air White Whale'in CEO'su Hu Zhendong, büyük kargo dronlarının hava taşımacılığında bir dönüm noktası olabileceğini ifade etti. Zhendong, firmasının büyük kargo dronlarının yüksek operasyonel verimlilikleri ve rekabetçi maliyetleri hava taşımacılığı endüstrisinde önemli bir yere sahip olacağını aktardı.

    W5000, aynı zamanda 526 km azami seyir hızı ve 2.600 kilometreye kadar menzil sunuyor. 6.000 metre yüksekliğe kadar uçabilen W5000, ticari yolcu uçaklarına eşdeğer bir güvenlik seviyesine sahip. Ayrıca, standart kargo paletleri ile uyumlu olup, genel ve sivil havacılık havaalanlarından kalkış ve iniş yapabilme özelliği taşıyor.

    Dünyanın en büyük insansız kargo uçağı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Otonom uçuş ve yerden yapılan izleme sistemi sayesinde, bir uçuş ekibi aynı anda 6-7 dronu takip edebiliyor. Şirket, uçuş ekibi operasyon maliyetinin, benzer sınıftaki diğer hava araçlarının maliyetlerinin sadece yüzde 10'u olduğunu belirtiyor. Ayrıca ton-kilometre başına maliyet de yüzde 40 daha düşük.

    Air White Whale, Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne uçuşa elverişlilik sertifikası başvurusunda bulundu ve ilk modelin teslimatının 2026 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun yanında Orta Asya, Rusya ve Japonya'daki pazarlara hizmet vermesi bekleniyor. Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkeler tarafından niyet siparişleri da imzalanmış durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    siemens mi bosch mu ford fiesta hararet göstergesi zehir nasıl yapılır excel içerir formülü boyaya zarar vermeyen branda

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız