Dünyanın en büyük insansız kargo uçağı tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli havacılık girişimi Air White Whale, düzenlenen bir etkinlikte W5000 isimli ilk insansız nakliye uçağını kamuoyuna tanıttı. Şirket, bu aynı zamanda türünün dünyadaki en büyük kargo dronu olduğunu iddia ediyor.

W5000, maksimum kalkış ağırlığı 10,8 ton olan çift turboprop motorlu bir kargo dronu olarak geliştirildi. İnsansız olan bu hava aracı, 5 ton yük taşıma kapasitesine sahip ve iç hacmi 65 metreküpü aşan geniş bir kargo alanı sunuyor. Kanat açıklığı 22,7 metre olan dronun uzunluğu 22,9 metre, yüksekliği ise 7,5 metre olarak bildirildi.

Hava taşımacılığı insandan arınıyor

Tam Boyutta Gör Air White Whale'in CEO'su Hu Zhendong, büyük kargo dronlarının hava taşımacılığında bir dönüm noktası olabileceğini ifade etti. Zhendong, firmasının büyük kargo dronlarının yüksek operasyonel verimlilikleri ve rekabetçi maliyetleri hava taşımacılığı endüstrisinde önemli bir yere sahip olacağını aktardı.

W5000, aynı zamanda 526 km azami seyir hızı ve 2.600 kilometreye kadar menzil sunuyor. 6.000 metre yüksekliğe kadar uçabilen W5000, ticari yolcu uçaklarına eşdeğer bir güvenlik seviyesine sahip. Ayrıca, standart kargo paletleri ile uyumlu olup, genel ve sivil havacılık havaalanlarından kalkış ve iniş yapabilme özelliği taşıyor.

Tam Boyutta Gör Otonom uçuş ve yerden yapılan izleme sistemi sayesinde, bir uçuş ekibi aynı anda 6-7 dronu takip edebiliyor. Şirket, uçuş ekibi operasyon maliyetinin, benzer sınıftaki diğer hava araçlarının maliyetlerinin sadece yüzde 10'u olduğunu belirtiyor. Ayrıca ton-kilometre başına maliyet de yüzde 40 daha düşük.

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Air White Whale, Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne uçuşa elverişlilik sertifikası başvurusunda bulundu ve ilk modelin teslimatının 2026 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun yanında Orta Asya, Rusya ve Japonya'daki pazarlara hizmet vermesi bekleniyor. Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkeler tarafından niyet siparişleri da imzalanmış durumda.

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