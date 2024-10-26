Dünyanın en büyük insansız kargo uçağı tanıtıldı

W5000, maksimum kalkış ağırlığı 10,8 ton olan çift turboprop motorlu bir kargo dronu olarak geliştirildi. İnsansız olan bu hava aracı, 5 ton yük taşıma kapasitesine sahip ve iç hacmi 65 metreküpü aşan geniş bir kargo alanı sunuyor. Kanat açıklığı 22,7 metre olan dronun uzunluğu 22,9 metre, yüksekliği ise 7,5 metre olarak bildirildi.
Hava taşımacılığı insandan arınıyor
W5000, aynı zamanda 526 km azami seyir hızı ve 2.600 kilometreye kadar menzil sunuyor. 6.000 metre yüksekliğe kadar uçabilen W5000, ticari yolcu uçaklarına eşdeğer bir güvenlik seviyesine sahip. Ayrıca, standart kargo paletleri ile uyumlu olup, genel ve sivil havacılık havaalanlarından kalkış ve iniş yapabilme özelliği taşıyor.
Air White Whale, Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne uçuşa elverişlilik sertifikası başvurusunda bulundu ve ilk modelin teslimatının 2026 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun yanında Orta Asya, Rusya ve Japonya'daki pazarlara hizmet vermesi bekleniyor. Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkeler tarafından niyet siparişleri da imzalanmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu