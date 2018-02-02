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Airbus'ın uçan taksisi Vahana ilk kez havalandı

Airbus şirketinin yakın geleceğin uçan taksileri olarak piyasaya süreceği filonun tam ölçekli prototipi dün ilk uçuşunu yaptı. Dikey olarak havalanan araç yerden 5 metre yükseğe çıktı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Airbus'ın uçan taksisi Vahana ilk kez havalandı
Tam Boyutta Gör

VTOL, yani dikey kalkış ve iniş yapabilen araçlar sınıfına giren Airbus şirketine ait Vahana dün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Araç, taslak görüntülerinden biraz farklı olsa da artık gerçekten uçuyor. Bir dakikanın altında gerçekleştirilen tam ölçekli prototip denemelerinde Vahana, yerden 5 metre yüksekliğe tamamen pilotsuz olarak havalandı.

Bakış açısına göre bir drone yada komplike bir helikopteri andıran Vahana, by Airbus Group ekibi tarafından geliştirildi. Proje hedefi ise şehir içinde insanları trafikten kurtararak bir yerden bir yere taşımak ve belirli stratejik noktalar arasında kısa uçuşlu seyahatler düzenleyerek insanlara hizmet vermek olarak açıklandı.

Hedefe zamanla ulaşılacak 

Tabii ki ilk uçuş ve asıl işleyiş arasında dağlar kadar fark var. Ancak, başarılı olan ilk uçuşu bir sonraki başarılı uçuş izleyecek ve böylece zamanla istenilen noktaya ulaşılacak.

Şirketin Vahana ile ilgili bir sonraki hedefi aracın havalanmasından ziyade herhangi bir yöne doğru pilotsuz olarak uçmasını sağlamak. Zaten ulaşılmak istenen hedefin merkez noktasında da bu hareket yatıyor. 



https://techcrunch.com/2018/02/01/the-airbus-vahana-flying-taxi-actually-flew-for-the-first-time/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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