Akıllı TV üreticileri Google'ın HTML5 YouTube sertifikasyonundan memnun değil









Son dönemde televizyon sektöründe önemli bir paya ulaşmayı başaran akıllı TV modelleri, yeni yazılım ve donanım seçenekleri ile her geçen gün gelişmeye devam ediyor.





Akıllı TV modelleri genelde HTML5 standardını temel aldığı için geliştirilen uygulamalar da buna yönelik oluyor. Ancak konu YouTube uygulamasına gelince bazı pürüzler ortaya çıkıyor.





Google normalde Google TV ürününü lisanslayan üreticilere YouTube uygulamasına herhangi bir prosedür olmadan erişmesine olanak tanıyor. Ancak üretici HTML5 tabanlı ve YouTube API'sini kullanan uygulama geliştirmek isteyince kontrol amaçlı bir sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekiyor.





Samsung gibi bazı üreticiler Google'ın bu sertifikasyon sürecinin üç ay gibi süre aldığını belirterek, memnuniyetsizliklerini dile getiriyor. Bazı kaynaklar Google'ın satışları kötü giden Google TV ürünlerini üretici ortaklarının kullanmasına teşvik etmeye çalıştığını savunuyor.





Google'ın ne amaçla bu süreyi sertifikasyon süreci için kullandığı resmi olarak bilinmiyor. Ancak uzmanlar akıllı TV sektöründe Google, Samsung gibi oyuncuların birbirinden kopmak yerine tek bir ortak platformda birleşmesinin tüketici açısından daha iyi olacağını savunuyor.

http://androidheadlines.com/2013/07/smart-tv-manufacturers-unhappy-with-googles-stance-on-html5-and-youtube-ceritfication.html