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Akıllı cep telefonları ile araçlarına bağlanmak isteyen kullanıcılara özel, "Automatic"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cep telefonları ile araçlarına bağlanmak isteyen kullanıcılara özel,

Akıllı cep telefonlarının sayısı arttıkça, bu cihazlar ile uyumlu yeni ürünler de piyasaya çıkmaya devam ediyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş son ürünlerden birisi olan "Automatic", kişilerin araçları ile cep telefonları arasında bağlantı kurulmasına imkan sağlıyor.
Automatic Labs tarafında geliştirilmiş ve araçlara bağlanan aparat ile iOS ve Android (Yakında) sürümü olan program olmak üzere iki parçadan oluşan Automatic sistemi, araçlara "OBD-II Data Link Connector" yuvaları üzerinden bağlanarak akıllı cep telefonları ile Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kurabiliyor. Üzerinde dahili ivmeölçer, GPS ve farklı sensörler de bulunan sistem, kullanıcılara aşağıdaki özellikleri sunabiliyor.
  • Kullanıcıların araç kullanım oranlarını ölçerek, daha az yakıt tüketimi için tavsiyelerde bulunma
  • Yapılan kilometre bilgisi ve ücret
  • GPS üzerinden araç takibi ve park edilmiş araç bulma özelliği
  • Araç üzerinde meydana gelen sorunun nereden kaynaklandığını görme ve çözüm bulma
  • Kaza durumlarında gerekli yerlere otomatik olarak bilgi ve haber verme
  • Haftalık olarak yakıt puan bilgisi 
1996 yılı sonrası satılan piyasadaki hemen hemen bütün araçlar ile uyumlu olduğu belirtilen Automatic, 69,95$ fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.automatic.com 
 

http://www.automatic.com Yorum Yaz
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artenis 6 yıl
taktığı port hangi araçlarda mevcut ki ?
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Source 6 yıl
OBDII portundan yapılmayacak şey yok



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Be All My Sins Remembered 6 yıl artenis
artenis
taktığı port hangi araçlarda mevcut ki ?

Bunu bende merak ediyorum.
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Plegus 6 yıl
Toygun_ank
E bunu direk arabaya entegre etsinler ne gerek varki anlamadım ben Yani neden ayrıca birde telefona gerek duyayım . Koysunlar aracın yol bilgisayarı ekranına yada navigasyonu kullandığımız ekrana Oradan görelim bilgileri

Onaların hepsi olur zaten ama bunun amacı halihazırda bu işlevleri olmayan araçlar için üretilmiş ve çok mantıklı yoksa herşey herşeye fabrika çıkışlı entegre olsun kim istemez?
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FromZeroToHero 6 yıl
Wi-fi veya bluetooth ağı yayan OBD II cihazı var piyasada kıyamet gibi, ilgili işletim sistemlerinin de marketlerinde bu gibi programlar halihazırda mevcut... Takometre arızalanmıştı da onun yerine tableti kadran olarak kullanmışlığımız var :D
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ZSARA 6 yıl
Faydalı bir şey, almayı düşünüyordum zaten. Takip edelim konuyu.
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zerocontrol 6 yıl
gmrkmustafa
arıza tespit cihazlarındaki gibi sensörlerden gelen verileride görebilsek süper olurdu

Buna benzer bir cihaz var torku devri felan gösterebilyor
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