Akıllı cep telefonları ile araçlarına bağlanmak isteyen kullanıcılara özel, "Automatic"













Akıllı cep telefonlarının sayısı arttıkça, bu cihazlar ile uyumlu yeni ürünler de piyasaya çıkmaya devam ediyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş son ürünlerden birisi olan "Automatic", kişilerin araçları ile cep telefonları arasında bağlantı kurulmasına imkan sağlıyor.

Automatic Labs tarafında geliştirilmiş ve araçlara bağlanan aparat ile iOS ve Android (Yakında) sürümü olan program olmak üzere iki parçadan oluşan Automatic sistemi, araçlara "OBD-II Data Link Connector" yuvaları üzerinden bağlanarak akıllı cep telefonları ile Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kurabiliyor. Üzerinde dahili ivmeölçer, GPS ve farklı sensörler de bulunan sistem, kullanıcılara aşağıdaki özellikleri sunabiliyor.

Kullanıcıların araç kullanım oranlarını ölçerek, daha az yakıt tüketimi için tavsiyelerde bulunma

Yapılan kilometre bilgisi ve ücret

GPS üzerinden araç takibi ve park edilmiş araç bulma özelliği

Araç üzerinde meydana gelen sorunun nereden kaynaklandığını görme ve çözüm bulma

Kaza durumlarında gerekli yerlere otomatik olarak bilgi ve haber verme

Haftalık olarak yakıt puan bilgisi 1996 yılı sonrası satılan piyasadaki hemen hemen bütün araçlar ile uyumlu olduğu belirtilen Automatic, 69,95$ fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz. http://www.automatic.com

http://www.automatic.com