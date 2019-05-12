Akıllı kilide fiziksel anahtar isteyen kiracılar ev sahibiyle davalık oldu

New York City’de bir apartmanın sahibi, bina girişine akıllı kilit taktıktan sonra kiracılarla davalık oldu. Dava açılmasının sebebi ise kiracıların fiziksel bir anahtar talebiydi.

Beş farklı kiracının açtığı davada, Latch marka akıllı kilit apartmanda bulunuyordu ve bu marka, sadece New York’ta 1000’den fazla evin kapısını koruyor. Kiracıların dava açmasının ana sebebi ise rapora göre ev sahibi onları izleyebilmesi ve hareketlerini takip edebilmesi. Kiracılardan 93 yaşındaki bir tanesi de akıllı kilidi kullanamaması yüzünden binaya kilitlenmiş hissettiğinden şikayetçi oldu.

Davada ev sahibinin avukatı, rapora göre kiracıların iddialarını kilidin kolay kullanımını, yani akıllı telefon kullanmak istemeyenlerin sadece kod girerek kilidi açabileceklerini göstererek çürütmeye çalıştı. Bunun yanında kilidin üreticisi Latch de açıklama yaparak kilitlerden hiçbir veri toplanmadığını belirtti.

Mary Beth McKenzie, aynı binada neredeyse 50 yıldır kiracı olduğunu söyledi ve Apartmanda yaşayan 72 yaşındaki sanatçı, aynı binada neredeyse 50 yıldır kiracı olduğunu söyledi ve New York Post’a yaptığı açıklamada durumun tamamının çok saçma olduğunu ifade etti. “Herkesin sadece bir anahtar almak için bu kadar dava parası harcaması ve vakit kaybetmesi çok saçma” dedi ve ekledi: “45 yıldır bir anahtarım vardı ve artık anahtar sahibi olamıyoruz.”

McKenzie’nin 93 yaşındaki eşi, akıllı telefon kullanmadığı için açıklamasında merdiven kullanmak zorunda kaldığını belirtti. Asansör kullanamamasının sebebi ise lobiye açılan kapının akıllı kilide sahip olması şeklinde ifade edildi. Halbuki akıllı kilit üreticisinin açıklaması ve dava avukatlarının ifadelerine göre kilidi açmak için telefon uygulaması değil, bir kart ya da sadece doğru kodu girmek yeterli.

https://nypost.com/2019/03/16/hells-kitchen-residents-suing-over-keyless-apartment-entry/

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Davalı taraflar arasında özel olarak sonuca ulaşan problem, ne gibi bir hamle yapıldığı konusunda bizleri bilgisiz bıraktı.Benzer davaların yakın zamanda farklı bölgelerde de ortaya çıkması bekleniyor.