Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı kilide fiziksel anahtar isteyen kiracılar ev sahibiyle davalık oldu

New York City'de apartman girişine akıllı kilit sistemi taktıran ev sahibi, apartmandaki beş kiracının davasıyla karşılaştı. Davacılar, mahremiyet ihlali ve kullanım zorluğu iddiasını sundu.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,3b
1
4
Diğer Ev Elektroniği
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
New York City’de bir apartmanın sahibi, bina girişine akıllı kilit taktıktan sonra kiracılarla davalık oldu. Dava açılmasının sebebi ise kiracıların fiziksel bir anahtar talebiydi. 
Beş farklı kiracının açtığı davada, Latch marka akıllı kilit apartmanda bulunuyordu ve bu marka, sadece New York’ta 1000’den fazla evin kapısını koruyor. Kiracıların dava açmasının ana sebebi ise rapora göre ev sahibi onları izleyebilmesi ve hareketlerini takip edebilmesi. Kiracılardan 93 yaşındaki bir tanesi de akıllı kilidi kullanamaması yüzünden binaya kilitlenmiş hissettiğinden şikayetçi oldu. 
Davalı taraflar arasında özel olarak sonuca ulaşan problem, ne gibi bir hamle yapıldığı konusunda bizleri bilgisiz bıraktı.
Davada ev sahibinin avukatı, rapora göre kiracıların iddialarını kilidin kolay kullanımını, yani akıllı telefon kullanmak istemeyenlerin sadece kod girerek kilidi açabileceklerini göstererek çürütmeye çalıştı. Bunun yanında kilidin üreticisi Latch de açıklama yaparak kilitlerden hiçbir veri toplanmadığını belirtti. 
Apartmanda yaşayan 72 yaşındaki sanatçı Mary Beth McKenzie, aynı binada neredeyse 50 yıldır kiracı olduğunu söyledi ve New York Post’a yaptığı açıklamada durumun tamamının çok saçma olduğunu ifade etti. “Herkesin sadece bir anahtar almak için bu kadar dava parası harcaması ve vakit kaybetmesi çok saçma” dedi ve ekledi: “45 yıldır bir anahtarım vardı ve artık anahtar sahibi olamıyoruz.” 
McKenzie’nin 93 yaşındaki eşi, akıllı telefon kullanmadığı için açıklamasında merdiven kullanmak zorunda kaldığını belirtti. Asansör kullanamamasının sebebi ise lobiye açılan kapının akıllı kilide sahip olması şeklinde ifade edildi. Halbuki akıllı kilit üreticisinin açıklaması ve dava avukatlarının ifadelerine göre kilidi açmak için telefon uygulaması değil, bir kart ya da sadece doğru kodu girmek yeterli.
Benzer davaların yakın zamanda farklı bölgelerde de ortaya çıkması bekleniyor.

https://nypost.com/2019/03/16/hells-kitchen-residents-suing-over-keyless-apartment-entry/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SEO-Uzmanı 3 hf. en beğenilen
hizmet alma noktasında erişilebilirlik açısından ihtiyaçın karşılanması esas olmalıdır, yeni teknoloji diye kimsye bir şey dayatılamaz !
tablet kullanan bir nesil kalem kağıt nedir bilmiyor !
hizmet alma noktasında erişilebilirlik açısından ihtiyaçın karşılanması esas olmalıdır, yeni teknoloji diye kimsye bir şey dayatılamaz !tablet kullanan bi...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hetşat 3 hf.
Aynı sıkıntıları şuan Türkiye Elektronik İmza konusunda yaşıyor. İnsanlar haklı olarak elektronik imzalı belgelere şüpheyle yaklaşıyor. Elektronik olarak imzaladığımız bir belgenin daha sonra içeriğinin değiştirilmesinden veya bize ulaşan bir belgenin art niyetli kişiler tarafından yanlış hazırlanmasından endişe duyuyoruz. Ne kadar güvenli denilse de internet ve bilgisayar bir açığı bulunur diye insanlar korkuyor.
Bende açıkcası akıllı kartı anahtar yerine kullanmak istemem. Çelik kapıda kilidin kapı kırılmadan açılamayacağından eminim. Ama elektronik kart ile adam girse evi soyup soğana çevirse polise bile anlatamazsın derdini.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuzgun_ 3 hf. hetşat
devlet dairelerindeki memurlara kabul ettiremiyoruz sen düşün.. adamlar o kadar sığırlar yani..
ah ah mührü basıp hafif kaydırıp (bozarak) sahte belge düzenlediğimiz staj günlerim geldi aklıma mühür var mı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
entropy_tr 3 hf.
Sığ Amerikanların sığ sorunları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 hf. en beğenilen
hizmet alma noktasında erişilebilirlik açısından ihtiyaçın karşılanması esas olmalıdır, yeni teknoloji diye kimsye bir şey dayatılamaz !
tablet kullanan bir nesil kalem kağıt nedir bilmiyor !
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Elon Musk, SpaceX’in internet dağıtıcı 60 uydusundan fotoğraflar paylaştı 3 hf. Apple CEO'su Tim Cook: Kod yazmanın daha küçük yaşlarda öğretilmesi gerekiyor 3 hf. Fortnite yeni bir ölü nokta daha kazandı 3 hf. iPhone XR 2 modeline iki yeni renk seçeneği geliyor 3 hf. Honor 20 serisi ilk kez hologram tasarım teknolojisini kullanacak 3 hf. Apple'ın kredi kartı Apple Card ortaya çıktı 3 hf. Hollanda polisi tarafından hükümlülere takılan takip cihazları, hatalı yazılım sebebiyle arıza verdi 3 hf. Oyun sisteminin kendisi kadar pahalı Thermaltake oyuncu masası duyuruldu 3 hf. SSD'lerde GB başına fiyat, yıl sonunda 0.1’in altına inebilir 3 hf. Daha net kara delik fotoğrafları için hazırlıklar başladı 3 hf. Penguen ve deniz fili dışkıları, Antarktika’ya can veriyor 3 hf. Huawei Y9 Prime (2019) sessizce tanıtıldı 3 hf. HTC Exodus 1s resmen doğrulandı 3 hf. Redmi’nin Snapdragon 855'li amiral gemisi resmen doğrulandı 3 hf. Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna 3 hf. Office 365, Spotify Premium ve Amazon Prime'ın toplamından daha fazla aboneye sahip 3 hf. Tıpkı bir sülük gibi duvara tırmanan robot geliştirildi 3 hf. Ferrari artık Maserati otomobiller için motor üretmeyecek 3 hf. iOS 13'ün geleceği iPhone ve iPad modellerinin tam listesi belli oldu 3 hf. 400 km/s hız yapan Alfa-X treni Japonya’da test edilmeye başladı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Akıllı kilide fiziksel anahtar isteyen kiracılar ev sahibiyle davalık oldu Sonraki Sosyal girişim Givin ile 2 yılda 350.000TL bağış yapıldı 3 hf. Sony “God of War: Raising Kratos” belgeselini yayınladı 3 hf. iOS 13 ile iPhone 6, iPhone SE ve iPhone 5S desteği bitecek 3 hf. Evrim geçiren bakteriler sebebiyle yeni antibiyotikler geliştiriliyor 3 hf. Samsung, önümüzdeki hafta 3nm üretim yol haritasını açıklayacak 3 hf. Nike Fit uygulaması ayakkabı numaranızı tahmin edebiliyor 3 hf. Bitcoin 7000$ sınırını geçti, piyasa hareketlendi 3 hf. Sürü halinde kamikaze saldırısı yapan yerli drone : KARGU 3 hf. Netflix en çok izlenen içerik listelerini İngiltere için paylaştı: Hakan: Muhafız yabancı dil kategorisinde 3 hf. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun resmi kılıfları ortaya çıktı 3 hf. Google Play Store kullanılmayan uygulamaları silmeyi öneriyor 4 hf. NASA, Mars’ta yaşam alanı oluşturma yarışmasının galibini açıkladı 4 hf. İnstagram hikayelerine "şarkı sözü etiketleri" geliyor 4 hf. Micron 3D XPoint fabrikaları için Intel’e 1.5 milyar dolar ödeyecek 4 hf. Intel Xeon Phi defterini kapatıyor 4 hf. Boeing, Starliner kapsülünün paraşüt testini gerçekleştirdi (VİDEO) 4 hf. Western Digital otomobillere yönelik eMMC belleklerini duyurdu 4 hf. AMD Zen 2 ile 5000 MHz DDR4 kitlere destek sunabilir 4 hf. İnsansı robot Atlas bu kez "dengesiyle" kendine hayran bıraktı 4 hf. Yeni Chrome güncellemesi, sizi sayfada kalmaya zorlayan web sitelerini durduracak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Bu akşamki türkiye-fransa maçı hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim