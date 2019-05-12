Google Play Store kullanılmayan uygulamaları silmeyi öneriyor

Google kendisi için yılın en önemli etkinliği olan Google I/O 2019'u geride bıraktı. Etkinlikte Google ürünleriyle ilgili birçok özellik duyurusu yapıldı. Hatta bazıları kullanabilir durumda. Google Play Store'da da yeni bir değişim fark edildi. Google Play Store yolladığı bildirimle, uzun süredir kullanılmayan uygulamaları silmeyi öneriyor.

Telefonda yer açmanıza yardımcı olacak

Özellikle telefonunuzun hafızası dolmak üzereyse size de bu bildirimin gelme ihtimali oldukça yüksek. Gelen bildirim açıldığında kullanmadığınız uygulamalardan oluşan bir liste görülüyor. Bu listede en uzun süredir kullanılmayan uygulama en başa yerleştirilmiş ve istediklerinizi seçerek toplu şekilde kaldırabilmenize imkan tanınıyor.

Yeni özellik hakkında birçok bilinmeyen var. Örneğin uygulamaların ne kadar süre sonrasında "uzun süredir kullanılmayan" kategorisine dahil edildiği belirsiz. Hatta depolama problemi yaşamıyorsanız bu bildirimi görecek misiniz o da bilinmiyor.

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Sonuç olarak Google, uygulama mağazasına eklediği basit özellikle depolama alanına yönelik kullanışlı öneriler vermeye başlayacak. Uzun süre kullanmadığınız uygulamaları görmeniz boşuna yer işgal etmelerini engellemek açısından yararlı olacaktır. Özelliğin tüm kullanıcılara dağıtılıp dağıtılmadığı da henüz öğrenilemedi.

https://www.digitaltrends.com/mobile/google-play-store-uninstall-unused-android-apps/