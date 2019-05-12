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Google Play Store kullanılmayan uygulamaları silmeyi öneriyor

Bazı kullanıcılar tarafından fark edilen yeni bildirimde, Google Play Store uzun süredir kullanmadığınız uygulamaları silmeyi öneriyor. Detaylar ve ekran görüntüleri haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
5,2b
1
5
android
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Play Store kullanılmayan uygulamaları silmeyi öneriyor
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Google kendisi için yılın en önemli etkinliği olan Google I/O 2019'u geride bıraktı. Etkinlikte Google ürünleriyle ilgili birçok özellik duyurusu yapıldı. Hatta bazıları kullanabilir durumda. Google Play Store'da da yeni bir değişim fark edildi. Google Play Store yolladığı bildirimle, uzun süredir kullanılmayan uygulamaları silmeyi öneriyor.

Telefonda yer açmanıza yardımcı olacak

Özellikle telefonunuzun hafızası dolmak üzereyse size de bu bildirimin gelme ihtimali oldukça yüksek. Gelen bildirim açıldığında kullanmadığınız uygulamalardan oluşan bir liste görülüyor. Bu listede en uzun süredir kullanılmayan uygulama en başa yerleştirilmiş ve istediklerinizi seçerek toplu şekilde kaldırabilmenize imkan tanınıyor. 
Yeni özellik hakkında birçok bilinmeyen var. Örneğin uygulamaların ne kadar süre sonrasında "uzun süredir kullanılmayan" kategorisine dahil edildiği belirsiz. Hatta depolama problemi yaşamıyorsanız bu bildirimi görecek misiniz o da bilinmiyor.
Ayrıca Bkz. "İnstagram hikayelerine "şarkı sözü etiketleri" geliyor"
Sonuç olarak Google, uygulama mağazasına eklediği basit özellikle depolama alanına yönelik kullanışlı öneriler vermeye başlayacak. Uzun süre kullanmadığınız uygulamaları görmeniz boşuna yer işgal etmelerini engellemek açısından yararlı olacaktır. Özelliğin tüm kullanıcılara dağıtılıp dağıtılmadığı da henüz öğrenilemedi. 

https://www.digitaltrends.com/mobile/google-play-store-uninstall-unused-android-apps/ Yorum Yaz
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Fenomenon 3 hf. en beğenilen
Onun yerine ön yüklü gelen Google uygulamalarını silsek daha çok yer açılacak ama izin vermiyor ki.
Root yapmak istemiyorum ama ön yüklü uyg silmek için başka çözüm bırakmıyorlar.
Onun yerine ön yüklü gelen Google uygulamalarını silsek daha çok yer açılacak ama izin vermiyor ki.Root yapmak istemiyorum ama ön yüklü uyg silmek için ba...
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Kerim5100 3 hf.
Mağara soğuk muydu :D
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bailamo 3 hf.
Telefonla birlikte gelen bi dünya gereksiz kullanılmayan uygulama var, root atıp kaldırınca da telefon sapıtıyo arkadaş bu ne biçim yaşam tarzı :/
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WaxKitten 3 hf.
Hafızayı doldurdum en fazla 9 aydır kullanılmayan uygulama var. 3-4 kadar uygulamanın da hiç kullanım istatistiği yok. Zaten bu uyarıyı hafıza doluyken mağazadan bir şey indirmeye çalışırken pop-up şeklinde gösteriyordu. Bence bu haber dh'ye hakaret. Çeviri kotasını doldurmak için yapılmışa benziyor
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Kerim5100 3 hf.
Mağara soğuk muydu :D
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Biyturs_OnSr 3 hf.
Yaklaşık 1 yıldır var bende bu, nasıl yeni oluyor anlamadım :)
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Fenomenon 3 hf. en beğenilen
Onun yerine ön yüklü gelen Google uygulamalarını silsek daha çok yer açılacak ama izin vermiyor ki.
Root yapmak istemiyorum ama ön yüklü uyg silmek için başka çözüm bırakmıyorlar.
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