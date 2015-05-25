Akıllı saatleri parmak hareketleriyle kontrol etmenize yarayan eklenti : Aria

Akıllı saatlerin en büyük handikaplarından birisi şüphesiz ki pil süresi. Ancak kullanım sırasında başka problemler de ortaya çıkabiliyor. Akıllı saatler özellikle bazı fonksiyonları daha kolay yapmamız için geliştirilse de kullanım sırasında iki elimizi de meşgul etmeleri çok pratik bir yöntem değil. Aria isimli aparat ise bu konuda yapılan bazı çalışmalar arasında dikkat çekmeyi başarıyor.

Akıllı saatin kordonuna takılarak kullanılan bu eklenti Android Wear ve Pebble Time akıllı saatler ile uyumlu çalışabiliyor. Saatin takılı olduğu elimizdeki parmak hareketlerini algılayarak akıllı saati kontrol etmemize yarayan ürün yemek,içme gibi aktiviteler sırasında kolay kullanım sunmayı amaçlıyor.

Önümüzdeki haftalarda Kickstarter üzerinden destek arayacak olan proje düşük enerjili Bluetooth bağlantısı üzerinden cihazlar ile haberleşiyor. Android Wear versiyonunu fiyatı 169 dolar gibi oldukça yüksek bir rakama sahip ancak Pebble Time için geliştirilen versiyon 69 dolar seviyesinde. Ayrıca ilginç bir şekilde iPhone ve iPad uygulamaları da kontrol edebilen Aria, Apple Watch'ı kontrol edemiyor.