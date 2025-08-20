Giriş
    Apple, gelecek yıl akıllı saatlerine Touch ID'yi getirebilir

    Yeni bir rapora göre Apple, Touch ID’yi akıllı saatlerine getirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu özelliğin en erken gelecek yıl, yani Apple Watch Ultra 4 ile birlikte sunulması bekleniyor.

    Apple, gelecek yıl akıllı saatlerine Touch ID'yi getirebilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın dahili geliştirici kodlarına dayandığı iddia edilen yeni bir rapora göre şirket, Touch ID’yi (parmak izi okuyucusunu) akıllı saatlerine getirmek için çalışmalar yürütüyor.

    Apple Watch Ultra 4'da ilk olarak yer alabilir

    Bu özelliğin en erken gelecek yıl, yani Apple Watch Ultra 4 ile birlikte sunulması bekleniyor. Söz konusu kodda, şirketin uzun süredir Touch ID için kullandığı dahili kod adı olan "AppleMesa"ya özel olarak atıfta bulunuluyor. Kodun yalnızca şirket içi kullanım için hazırlanmış olması, özelliğin henüz prototip aşamasında olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla bu yıl tanıtılacak modellerde Touch ID bulunmayacak.

    Akıllı saatlerin boyutları oldukça küçük olduğu için Touch ID sensörünün yerleştirilmesi sorun yaratıyor. Apple'ın iPad Air serisinde olduğu gibi sensörü bir tuşa entegre etmesi olası. Android telefonlarda olduğu gibi ekran altına da entegre edilebilir.

    Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan başka bir söylenti ise Apple Watch’ların gelecek yıl büyük bir tasarım değişikliği geçireceğini öne sürüyordu. Touch ID’nin bu değişime dahil olması gayet olası görünüyor. Ayrıca 2026 modellerininin yeni bir işlemciyle gelmesi de bekleniyor.

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    Altaicwolves 46 dakika önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

