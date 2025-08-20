Apple, gelecek yıl akıllı saatlerine Touch ID'yi getirebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın dahili geliştirici kodlarına dayandığı iddia edilen yeni bir rapora göre şirket, Touch ID’yi (parmak izi okuyucusunu) akıllı saatlerine getirmek için çalışmalar yürütüyor.

Apple Watch Ultra 4'da ilk olarak yer alabilir

Bu özelliğin en erken gelecek yıl, yani Apple Watch Ultra 4 ile birlikte sunulması bekleniyor. Söz konusu kodda, şirketin uzun süredir Touch ID için kullandığı dahili kod adı olan "AppleMesa"ya özel olarak atıfta bulunuluyor. Kodun yalnızca şirket içi kullanım için hazırlanmış olması, özelliğin henüz prototip aşamasında olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla bu yıl tanıtılacak modellerde Touch ID bulunmayacak.

iPhone 17, kamera denetimi tuşu olan son model olabilir 1 gün önce eklendi

Akıllı saatlerin boyutları oldukça küçük olduğu için Touch ID sensörünün yerleştirilmesi sorun yaratıyor. Apple'ın iPad Air serisinde olduğu gibi sensörü bir tuşa entegre etmesi olası. Android telefonlarda olduğu gibi ekran altına da entegre edilebilir.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan başka bir söylenti ise Apple Watch’ların gelecek yıl büyük bir tasarım değişikliği geçireceğini öne sürüyordu. Touch ID’nin bu değişime dahil olması gayet olası görünüyor. Ayrıca 2026 modellerininin yeni bir işlemciyle gelmesi de bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: