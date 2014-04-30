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Akıllı saatlerin kullanım zorluğuna çözüm getiren prototip saat

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı saatlerin kullanım zorluğuna çözüm getiren prototip saat
Günümüzde akıllı saatlerin en çok şikayet edilen sorunları arasında batarya süresi ve ufak ekranlar nedeniyle kontrol zorluğu yer alıyor. Bu sorunlardan kontrol tarafına yoğunlaşan Carnegie Mellon Üniversitesi, hazırladığı prototip saat ile joystick benzeri kontrol yapısını 
sürece dahil ediyor.
Geliştirdiği prototip akıllı saat modelinde joystick benzeri bir kontrol sistemi kullanan Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacıları, böylece akıllı saatlerin ufak ekranlarından dolayı oluşan etkileşim zorluğunu da geride bırakıyor. Temel olarak ana gövdenin sağa, sola, aşağıya ya da yukarıya kaydırılması ile menüler arasında gezilmesine imkan tanıyan saat, gövde üzerine yapılan basma işlemiyle de menülere giriş veya yakınlaşma gerçekleştirebiliyor. Örneğin bir harita uygulamasında gezmek için saati sağa ya da sola yatırmak yeterli oluyor, gövde döndürme işlemiyle alarm kurulabiliyor veya takvim içerisinde yine kaydırma hareketleriyle rahatlıkla gezilebiliyor. Mesaj yazma işlemini de yapılan çizim hareketleri üzerinden yerine getirebilen saat, prototip haline rağmen oldukça hızlı ve etikili şekilde çalışma gösterebiliyor.
Çalışmalarına devam edilen saatin bahsi geçen kullanım yapısını aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/04/30/concept-smartwatch-joystick/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
Akıllı ya, illa dokunmatik olacak. Al işte kullanılabilirlik ve ergonomi bu kadar basit ve zekice de tasarlanabiliyomuş demek ki.
İşin tuhaf tarafı böyle teknolojiler o yere göğe sığdırılamayan DEV firmalardan gelmiyo. Üniversiteler yada kendi çapında kickstarter da filan takılan adamlardan geliyo. Bu firmalarda ki mühendisler tasarımcılar akıl hocaları ne halta yarıyo acaba.
Akıllı ya, illa dokunmatik olacak. Al işte kullanılabilirlik ve ergonomi bu kadar basit ve zekice de tasarlanabiliyomuş demek ki.İşin tuhaf tarafı böyle t...
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Blood Money 5 yıl
Adam Doom oynadı.
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gölge kule 5 yıl
Adam saatte fps oynadı varmı ötesi.
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arel.gr 5 yıl
şimdi olmuş,üstünü gelmedikçe kem,küm denilemez.
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Mutlucan96 5 yıl
Bu iyi gözüküyor.
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Public_Enemy 5 yıl
Bir adım tabi ama bence yinede yeterince pratik değil. Naparsan yap saati bir elini havada hareketsiz tutup, tek el ile kullanmak zorundasın ki bu baştan ergonomik değil, bununla insanın avcunda tuttuğu cihaz kadar vakit harcaması imkansız. Şu giyilebilir teknolojiyi satılabilir hale getirmek için uğraştıkları kadar başka birşeyle uğraşsalardı, dünya bilimde adım atardı.
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zerocontrol 5 yıl
Gerçekten zekice tasarlanmış.Kullanım açısın büyük kolaylık sağlıycaktır.Lakin tıklama esnasında ekranda oluşan dalgalanmaya çözüm bulmalılar.
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alito 5 yıl
Çok akıllıca bir çözüm getirmişler. Artık geriye en büyük problem olan pil süresi kaldı.
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thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
Akıllı ya, illa dokunmatik olacak. Al işte kullanılabilirlik ve ergonomi bu kadar basit ve zekice de tasarlanabiliyomuş demek ki.
İşin tuhaf tarafı böyle teknolojiler o yere göğe sığdırılamayan DEV firmalardan gelmiyo. Üniversiteler yada kendi çapında kickstarter da filan takılan adamlardan geliyo. Bu firmalarda ki mühendisler tasarımcılar akıl hocaları ne halta yarıyo acaba.
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