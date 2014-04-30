Akıllı saatlerin kullanım zorluğuna çözüm getiren prototip saat

Günümüzde akıllı saatlerin en çok şikayet edilen sorunları arasında batarya süresi ve ufak ekranlar nedeniyle kontrol zorluğu yer alıyor. Bu sorunlardan kontrol tarafına yoğunlaşan Carnegie Mellon Üniversitesi, hazırladığı prototip saat ile joystick benzeri kontrol yapısını

sürece dahil ediyor.

Geliştirdiği prototip akıllı saat modelinde joystick benzeri bir kontrol sistemi kullanan Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacıları, böylece akıllı saatlerin ufak ekranlarından dolayı oluşan etkileşim zorluğunu da geride bırakıyor. Temel olarak ana gövdenin sağa, sola, aşağıya ya da yukarıya kaydırılması ile menüler arasında gezilmesine imkan tanıyan saat, gövde üzerine yapılan basma işlemiyle de menülere giriş veya yakınlaşma gerçekleştirebiliyor. Örneğin bir harita uygulamasında gezmek için saati sağa ya da sola yatırmak yeterli oluyor, gövde döndürme işlemiyle alarm kurulabiliyor veya takvim içerisinde yine kaydırma hareketleriyle rahatlıkla gezilebiliyor. Mesaj yazma işlemini de yapılan çizim hareketleri üzerinden yerine getirebilen saat, prototip haline rağmen oldukça hızlı ve etikili şekilde çalışma gösterebiliyor.

Çalışmalarına devam edilen saatin bahsi geçen kullanım yapısını aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/04/30/concept-smartwatch-joystick/?ncid=rss_truncated