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Akıllı takip sistemleri ile sel ve taşkınlar önlenebilir

ABD'li Opti isimli girişim, yağmur sularının taşkın ve sellere neden olmasının önüne geçmek adına şehir altyapılarını ve hava durumu sürekli takip eden akıllı sistemler kullanmayı planlıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz bir buçuk aylık süreçte Harvey, Irma ve Maria kasırgalarının ABD'de ciddi can ve mal kayıplarına neden olduğuna şahit olduk. Kasırgayla birlikte yaşanan sel ve taşkınlar hayatı önemli ölçüde etkilediğini kaydeden ve benzer senaryoların bir daha yaşanmamasını amaçlayan Opti isimli şirket akıllı takip sistemleriyle sel ve taşkını tahmin ederek öncesinde önlem alınmasını sağlayacak. Şirket geliştirilen sistem ile sel ve taşkın olayları, tamamen sonlandırılmasa bile etkisini büyük ölçüde kaybedeceğini düşünüyor.


 

Aslında Opti'nin kullandığı sistem günümüzde yağmur suyunu depolayan bekletme havuzlarınınhava tahminleriyle entegre bir şekilde takip edilmesine dayanıyor. ABD'nin de selden etkilenen şehirlerinde bekletme havuzları olmasına karşın şiddetli yağışlarla birlikte bu havuzların yetersiz kaldığını vurgulayan Opti; hava durumu tahminlerini, yağmur havuzlarına ilişkin sensör verilerini ve özel algoritmalarını birleştirerek bu havuzların daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. 


Yağmur Suyuna Önceden Hazırlık 

Yağış sırasında bekletme havuzlarının işe yaraması ve sel/taşkın tehlikesinin önüne geçmesi için doluluk oranının düşük olması gerekiyor. Bu temelden yola çıkan Opti sistemleri de kısa bir süre içinde şiddetli yağış beklenen bölgelerdeki bekletme havuzlarındaki suyu tahliye vanası aracılığıyla daha geniş bir tahliye havuzuna yönlendirecek. Böylece yağış esnasında bekletme havuzları daha yüksek miktarda yağmuru tutabilecek bir hale gelecek. Tabi çok şiddetli yağışlarda sistemin taşkınların önüne geçmede yetersiz kalacağı düşünülüyor ancak Opti'nin sistemi altyapıyı güçlendirmek için işe yarar bir yöntem olarak kabul ediliyor.


ABD'de 21 eyalette 130'dan fazla bölgede halihazırda kurulu olan Opti'nin akıllı takip sistemleri Irma Kasırgası öncesinde Ormond Beach bölgesinde gerçek zamanlı bir testten geçti. Kasırga yaklaşırken bölgedeki bekletme havuzlarını boşaltmaya başlayan Opti, bölgede herhangi bir sel ya da taşkına rastlanılmadığını kaydetti. Opti'nin açıklamasına göre sistem olmasaydı yolların su ile dolup taşması bekleniyordu.


Geçtiğimiz günlerde 11 milyon dolarlık yatırım alan Opti'nin şimdiki amacı sistemi geniş çaplı bir şekilde ölçeklendirmek. Böylece daha fazla bekletme havuzunu takip edebilecek olan şirket yağış esnasında yağmur suyunu yönlendirebilecek daha fazla noktaya sahip olacak.


http://money.cnn.com/2017/10/06/technology/opti-anti-flooding-system-hurricane/index.html Yorum Yaz
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