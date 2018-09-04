Akıllı telefon RED Hydrogen One'ın kutu açılış videosu yayınlandı

ABD merkezli kamera üreticisi olan RED'in uzun bir süredir gündemde olan akıllı telefonu RED Hydrogen One artık su yüzüne çıkmaya başladı. YouTuber Marques Brownlee, Ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanan telefonun kutu açılışını yaparak merakları giderdi.

Snapdragon 835 ile geliyor

Marques Brownlee, YouTube kanalında RED Hydrogen One'ın "Houdini Edition" olarak adlandırılan ve 300 müşteriye gönderilen beta test cihazını inceledi. Telefonun günümüz standartlarına göre büyük olduğunu belirten Brownlee, çerçevelerinin de kalın olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca cihazın, bir önceki yılki Snapdragon 835 yongaseti ile geleceğini de belirtmiş olalım.

https://www.youtube.com/watch?v=QPcagFrOnLE

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Bu yıl piyasaya çıkan tüm amiral gemisi akıllı telefonlarınile geldiğini düşünürsek, RED Hydrogen One'ın bu anlamdaolduğunu söyleyebiliriz. Ancak siz yine deve görünümüyle dikkat çeken akıllı telefonla ilgili detaylara göz atmak istiyorsanız,izleyebilirsiniz.