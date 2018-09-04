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Akıllı telefon RED Hydrogen One'ın kutu açılış videosu yayınlandı

Kamera üreticisi RED'in uzun bir süredir merakla beklenen akıllı telefonu RED Hydrogen One, Ekim ayında satışa sunulacak. YouTuber Marques Brownlee ise cihazın kutu açılışını yaptı bile!
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon RED Hydrogen One'ın kutu açılış videosu yayınlandı
ABD merkezli kamera üreticisi olan RED'in uzun bir süredir gündemde olan akıllı telefonu RED Hydrogen One artık su yüzüne çıkmaya başladı. YouTuber Marques Brownlee, Ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanan telefonun kutu açılışını yaparak merakları giderdi.

Snapdragon 835 ile geliyor

Marques Brownlee, YouTube kanalında RED Hydrogen One'ın "Houdini Edition" olarak adlandırılan ve 300 müşteriye gönderilen beta test cihazını inceledi. Telefonun günümüz standartlarına göre büyük olduğunu belirten Brownlee, çerçevelerinin de kalın olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca cihazın, bir önceki yılki Snapdragon 835 yongaseti ile geleceğini de belirtmiş olalım.
Bu yıl piyasaya çıkan tüm amiral gemisi akıllı telefonların Snapdragon 845 işlemci ile geldiğini düşünürsek, RED Hydrogen One'ın bu anlamda dezavantaja sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak siz yine de sıra dışı tasarımı ve görünümüyle dikkat çeken akıllı telefonla ilgili detaylara göz atmak istiyorsanız, yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=QPcagFrOnLE Yorum Yaz
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mokinto 8 ay en beğenilen
Marques Brownlee nin bu başarısı nereden geliyor o enteresan. Geçen Elon Musk ile de röportaj yapmıştı.
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reaper2346 8 ay
Güzel bir çalışma,Sony nin bıraktığı güzel şeylerden birini de almış üstelik,bu kamera bu kasa biraz daha ince çerçeve ile bu cihaz tutar
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dobrasam 8 ay
Artık Kızaklı akıllı telefonlar gelsin yeni bir tasarım farklı bir futuristik tasarım görmek istemiyoruz, nerde o efsane telefonlar
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al-ozaria 8 ay
Telefonun ekran/gövde oranı ne acep? 2018 yılındayız fil sığar be oralara.
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Carlsberg7539 8 ay al-ozaria
böyle diye diye tüm telefonlar aynı oldu siz ve sizin gibiler sayesinde:d
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mokinto 8 ay en beğenilen
Marques Brownlee nin bu başarısı nereden geliyor o enteresan. Geçen Elon Musk ile de röportaj yapmıştı.
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hidrojennn 8 ay
canı sıkılan firma telefon çıkarıyor. red broadcast'te iyidir ama telefona bulaşmasın bence.
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