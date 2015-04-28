Akıllı telefon destekli SmartRim ile park sürecindeki lastik hasarları önlenebiliyor

Otomobilleri park ederken çoğu zaman arka lastikler ve aşırı durumlarda jantlar dahi hasar görebiliyor. Bu hasarı önlemek için geliştirilen SmartRim isimli ürün, akıllı telefonlarla bağlantı kurarak çalışma gösteriyor.

Kablosuz olarak bütün otomobil modellerine konumlandırılabilir şekilde hazırlanan SmartRim, bünyesinde yer alan ultrasonik sensörleri sayesinde arka tekerleklerin kaldırımlara olan mesafesini ölçüyor ve bu ölçümleri akıllı telefon uygulamasına göndererek hem sesli hem de görsel park yardımı yapabiliyor. -29 ile 49 derece sıcaklıklarda çalışabilen, su geçirmeyen ve tek AA bataryasıyla 1000 parka kadar kullanım ömrü sunabilen SmartRim, üç boyutlu yazıcından hazırlanmış gövdesiyle de sağlam bir seçenek oluşturuyor.

Kısa süre içerisinde Indiegogo üzerinden bağış toplamaya başlayacak olan SmartRim, 500$ altı bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.