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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefon destekli SmartRim ile park sürecindeki lastik hasarları önlenebiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefon destekli SmartRim ile park sürecindeki lastik hasarları önlenebiliyor
 
Otomobilleri park ederken çoğu zaman arka lastikler ve aşırı durumlarda jantlar dahi hasar görebiliyor. Bu hasarı önlemek için geliştirilen SmartRim isimli ürün, akıllı telefonlarla bağlantı kurarak çalışma gösteriyor.
Kablosuz olarak bütün otomobil modellerine konumlandırılabilir şekilde hazırlanan SmartRim, bünyesinde yer alan ultrasonik sensörleri sayesinde arka tekerleklerin kaldırımlara olan mesafesini ölçüyor ve bu ölçümleri akıllı telefon uygulamasına göndererek hem sesli hem de görsel park yardımı yapabiliyor. -29 ile 49 derece sıcaklıklarda çalışabilen, su geçirmeyen ve tek AA bataryasıyla 1000 parka kadar kullanım ömrü sunabilen SmartRim, üç boyutlu yazıcından hazırlanmış gövdesiyle de sağlam bir seçenek oluşturuyor.
Kısa süre içerisinde Indiegogo üzerinden bağış toplamaya başlayacak olan SmartRim, 500$ altı bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

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Crowlee 4 yıl en beğenilen
Gereksiz bir icat. Aracı yanaştırırken aynaları kullanmayı bilmeyen bir zahmet araba kullanmayıversin de tehlike saçmasın trafikte.
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meego 4 yıl
500 dolar değil 5 dolar olsada alınmaz. 4 kamera sistemi donat arabaya. Kuş bakışı parket
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Bl00dyHell 4 yıl
Bir ultrasonik sensör için fiyatı çok fazla. Ayrıca zaten arabaların çoğu park sensörü ile geliyor veya çok daha uygun fiyatlara park sensörü opsiyonu oluyor. Konum olarak da çok kötü bir yerde, fazla dayanabileceğini düşünmüyorum o konumda.
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tavernac1 4 yıl
o orda sağ kalmaz hacı geç bu işleri.
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Creav 4 yıl
artık çoğu yeni model araçlarda dört tarafta kameralı sensörlü park sistemi var çok önemli bir icat değil yani.
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doctor_bey 4 yıl
500$a Türkiye şartlarında arabana çok kral şeyler alırsın, ha bunun gibi bir şey illa isteniyorsa Çinli koniçivalar yapar beş vakte kadar, ucuza ondan alırsınız
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Virinom 4 yıl
Araba kullanmayı daha da kolaylaştırmayın artık ya trafik mayın dolu.
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Crowlee 4 yıl en beğenilen
Gereksiz bir icat. Aracı yanaştırırken aynaları kullanmayı bilmeyen bir zahmet araba kullanmayıversin de tehlike saçmasın trafikte.
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itsmyturn 4 yıl
Bencede çok gereksiz bir 500dolar olur
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Mr xXx 4 yıl
bana gereksiz gibi geldi
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